Polo a amassé 436 verges au sol et sept touchés au sol lors d’une victoire de 60-14 contre River Ridge lors d’un match à huit vendredi soir à domicile.

Brock Soltow a été la vache cloche des Marcos (5-2), réalisant 11 courses pour 242 verges et quatre touchés. Les scores de Soltow sont venus sur des courses de 63, 45, 62 et 28 verges; il avait également un choix de 80 verges six. Il n’est plus qu’à 62 mètres des 3 000 mètres au sol dans sa carrière de Polo.

Avery Grenoble a ajouté 66 verges au sol et un score en six courses. Noah Dewey (57 verges) et Brady Wolber (47 verges) ont chacun réussi deux courses et un touché. Les 436 verges de Polo sont tombées au sol et les Marcos n’ont accordé que 204 verges au total pour River Ridge (3-4).

Grenoble a marqué à 14 mètres, puis Soltow a couru à 63, 45 et 62 mètres pour porter le score à 30-0 au deuxième quart, avant que son interception ne revienne pour un score. Il a ajouté une course de TD de 28 verges, puis Dewey a marqué à 54 verges pour terminer le deuxième quart de 38 points des Marcos et leur donner une avance de 54-0 à la mi-temps.

Wolber a marqué sur une course de 42 verges avant que Seth Nicholas (3 courses, 129 verges) ne marque une paire de touchés sur des courses de 60 et 56 verges pour plafonner le score

Avery Grenoble de Polo se tord et se retourne pour gagner des verges vendredi soir contre River Ridge. (Earleen Hinton/Shaw Media)

North Boone 54, Rock Falls 13 : Les Rockets (0-7) n’ont pas pu suivre les Vikings (2-5) dans une défaite de la Big Northern Conference à Poplar Grove.

Morrison 55, Orion 13 : Les Mustangs ont remporté une victoire de Three Rivers Rock à EM «Bud» Cole Field, transformant une avance de 20-7 à la mi-temps en une déroute au chronomètre des Chargers (3-4, 2-2).

Morrison (3-4, 2-2) a marqué lors de son premier entraînement de la seconde mi-temps, puis a poussé l’avance à 34-7 au milieu du troisième quart sur la course de touché de 50 verges de Brady Anderson. Les Mustangs menaient 41-7 au début du quatrième quart, puis ont ajouté deux autres points pour terminer la victoire.

Eastland-Pearl City 61, West Carroll 0 : Les Wildcatz ont marqué six touchés en première mi-temps pour dominer le rival Thunder (0-7, 0-6) dans un match NUIC à Lanark.

EPC (2-5, 2-5) menait 14-0 avec 3:57 à faire au premier quart, puis a cloué sur un autre score 1:15 plus tard pour prendre une avance de 21-0 au cours de la première période. Un autre touché 52 secondes après le début du deuxième quart a porté le score à 28-0, puis les Wildcatz ont de nouveau marqué avec 7:04 à faire en première mi-temps pour une avance de 35-0; ils ont ajouté un autre touché avant la pause.

EPC l’a porté à 48-0 au milieu du troisième quart, puis a marqué avec moins de deux minutes à jouer dans le troisième pour une avance de 55-0.

AFC 26, Galva 8 : Les Raiders ont remporté leur quatrième victoire au cours des cinq dernières semaines, battant les Wildcats dans un match à huit au Mel Barron Field à Franklin Grove.

Depuis un départ de 0-2, l’AFC (4-3) a disputé des victoires contre Alden-Hebron, South Beloit et maintenant Galva, avec une victoire par forfait contre Parkview Christian Academy lors de la semaine 4.