Polo célèbre ensemble la Journée des anciens combattants pour la première fois depuis 2019 – Shaw Local

La garde d’honneur de Polo présente les drapeaux au début d’une cérémonie de la Journée des anciens combattants le 11 novembre à l’école élémentaire Centennial, à laquelle ont assisté plus de 100 personnes en plus des élèves et du personnel. Les membres de la garde d’honneur sont de Patrick Fegan American Legion Post n ° 83 et Veterans of Foreign Wars Post 8455. (Alexa Zoellner/Shaw Media)