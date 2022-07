Polo bien en réparation – Shaw Local

Les membres du conseil municipal de Polo ont approuvé une offre de 37 723 $ pour reconstruire le puits n ° 4 de la ville le 12 juillet.

Lors d’un contrôle de maintenance de routine, le puits a été mis hors ligne et déconstruit. Les travaux sont effectués par Lyons Well Drilling Co., de Stockton.

Lyons effectuera également la reconstruction, dont le coût comprend tous les nouveaux tubes, puits et bols.

Les puits de la ville doivent être inspectés de cette manière tous les 10 ans, a déclaré le directeur des travaux publics de Polo, Kendall Kyker.