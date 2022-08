Pollution de l’air et le stress peuvent augmenter le risque d’autisme chez les garçons : étude

Selon une étude sur des souris, l’exposition des femmes enceintes à la pollution de l’air et au stress peut augmenter le risque de comportements sociaux de type autistique et de cerveaux différemment câblés chez les hommes. La pollution de l’air, comme les gaz d’échappement émis par les moteurs diesel des camions, est liée à des taux accrus de troubles neurodéveloppementaux, comme la schizophrénie et l’autisme. Alors que 99 % des habitants de la planète vivent dans des villes où l’air est malsain, seul un enfant sur 44 est diagnostiqué autiste (et quatre fois plus de garçons que de filles). Pourquoi tout le monde ne développe-t-il pas alors l’autisme ? “Les toxines environnementales sont pires pour certaines personnes que pour d’autres et ce sont toujours les populations les plus vulnérables qui sont touchées”, a déclaré Staci Bilbo, professeur de psychologie et de neurosciences à l’Université Duke.

Dans le cas de l’autisme et de la pollution de l’air, Bilbo pense que le chaînon manquant est le stress maternel résultant de la pauvreté et de l’insécurité du logement.

“Ce n’est pas que les gens riches ne sont pas stressés”, a déclaré Bilbon. “Mais c’est différent quand vous devez vous soucier de l’endroit où vous allez vivre et si vous êtes en sécurité chez vous.”

Même si l’équipe n’a pas pu expérimenter les conditions chez les femmes enceintes pour des raisons éthiques, elle a exposé des souris enceintes à des particules d’échappement de diesel, comme indicateur de la pollution de l’air. Les souris enceintes ont également reçu moins de matériaux de construction que d’habitude pour construire leurs nids pour leurs petits.

Alors que leurs filles ont grandi comme prévu, leurs fils ont mal interprété les signaux sociaux tout au long de leur vie. À l’adolescence, les hommes nés à cause du stress et des mères exposées au smog préféraient traîner avec un canard en caoutchouc jaune plutôt qu’une souris à proximité (les souris préfèrent généralement la compagnie de l’une des leurs plutôt qu’un jouet de bain).

De plus, l’équipe a découvert que les mères stressées qui avaient inhalé des vapeurs de diesel donnaient naissance à des hommes qui, en tant que tout-petits, avaient une surabondance de connexions de cellules cérébrales, appelées synapses, qui doivent être réduites à mesure que nous grandissons. Les synapses menant à des tâches réussies, comme ramasser un verre, sont maintenues et renforcées, tandis que les connexions qui mènent à des tentatives infructueuses sont supprimées.

Les chercheurs ont également découvert que leurs cellules immunitaires dans le cerveau appelées microglie, qui éliminent les synapses faibles ou mortes, avaient moins de protéine qui stimule leur appétit pour les synapses, ce qui explique probablement la prolifération observée.

A l’âge adulte, tout a basculé. Les mâles issus de mères exposées au smog et au stress avaient désormais moins de synapses et étaient plus grégaires que leurs pairs non exposés.

Cette tendance atypique à être plus extravertie que réservée reflétait le comportement et l’activité cérébrale des souris avec des gènes liés à l’autisme.

Les personnes autistes sont souvent supposées à tort être moins sociales, au lieu de cela, pour les personnes autistes, il s’agit davantage d’une incompréhension des signaux sociaux et des conventions plutôt que d’être intrinsèquement introverti, a noté l’équipe.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici