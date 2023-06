Pollinisation estivale : voici comment aider les abeilles et les papillons

Au milieu d’une jungle de béton, les abeilles et les papillons n’ont nulle part où polliniser.

Cela entraîne la croissance de moins de fruits, de noix et de graines sans la propagation du pollen de différentes zones, a déclaré lundi l’écologiste Karishma Porwal à l’émission Your Morning de CTV.

« Le monde naturel est en pleine floraison, nous avons nos fleurs et nos arbres qui égayent nos espaces verts », a déclaré Porwal. « Outre le temps chaud et la pluie, nous devons vraiment remercier les pollinisateurs pour cela et aussi pour de nombreux autres aspects de la vie telle que nous la connaissons. »

Les pollinisateurs comprennent des insectes tels que les abeilles et les papillons, mais aussi des oiseaux qui transportent des semis d’un espace vert à un autre, a déclaré Porwal. Dans les villes, le manque d’arbres et de plantes limite le nombre de pollinisateurs.

« L’une des raisons pour lesquelles leur population diminue est l’étalement urbain », a-t-elle déclaré. « Alors que nous transformons de plus en plus d’espaces verts en villes concrètes, il y a moins de prairies fleuries et de forêts où les pollinisateurs peuvent vivre et se nourrir. »

Porwal dit qu’il existe des stratégies que les gens peuvent utiliser pour aider les pollinisateurs à faire leur travail plus facilement, notamment en plantant plus de fleurs indigènes dans les jardins, les rebords de fenêtres et les balcons.

« [Native pollinators] J’adore les fleurs sauvages indigènes, et c’est une bonne nouvelle car elles n’ont pas besoin d’autant d’entretien », a-t-elle déclaré. « Elles vont à peu près prospérer d’elles-mêmes. »

De plus, les villes peuvent intégrer des espaces verts dans les rues en créant des jardins spécifiques. Montréal a fait une « ligne droite » le long d’une de ses rues urbaines où des boîtes de fleurs sauvages fleurissent sans être dérangées.

Une autre astuce de Porwal est de laisser pousser une zone de votre pelouse « sauvage » – cela implique de ne pas couper l’herbe et de la laisser exempte de pesticides.

« Vous pouvez utiliser une petite clôture ou un ruban marquant la zone », a-t-elle déclaré. « Laissez simplement la nature faire son travail. Ce petit patch va se transformer tout seul en un habitat de pollinisateurs. »



