La société audio américaine Polk a dévoilé sa dernière barre de son React comme la plus avancée au monde en matière d’intégration avec Alexa.

Alors que de nombreuses barres de son sur le marché prennent en charge l’assistant numérique d’Amazon, le Polk React peut faire plus que ses concurrents. L’entreprise attribue cela à sa relation à long terme avec Amazon et pourrait faire de l’enceinte la meilleure barre de son pour les fans d’Alexa.

Les barres de son avec Alexa vous permettent de faire certaines choses avec votre voix, comme régler le volume, poser des questions et contrôler d’autres appareils domestiques intelligents comme les ampoules. Cependant, le Polk React a des fonctionnalités supplémentaires.

Pour commencer, il prend en charge la fonction de communication d’Alexa, ce qui signifie que vous pouvez ajouter vos contacts pour appeler des gens et également passer sur d’autres appareils Alexa autour de la maison comme l’Echo Show 8. Cela signifie que vous pouvez appeler vos enfants pour le dîner sans crier dans les escaliers.

Le React dispose également d’Alexa Multi-room Music, une fonctionnalité rare en dehors des appareils Echo qui, comme son nom l’indique, signifie que vous pouvez regrouper les haut-parleurs pour écouter de la musique synchronisée dans toute la maison, comme Sonos fonctionne.

Tous ces contrôles vocaux sont activés par quatre microphones à champ lointain, ainsi que par «le logiciel propriétaire de détection de mot de réveil et d’annulation d’écho d’Amazon pour augmenter les performances.»

Le React prend en charge le son surround virtuel Dolby Digital et STS 5.1, tout comme le Polk MagniFi 2 que nous venons de passer en revue sur Tech Advisor. Il peut être utilisé seul ou associé aux enceintes surround arrière sans fil SR2 (159 £ / 199 $ US) pour un véritable son surround ainsi qu’au React Sub (179 £ / 199 $ US).

C’est beaucoup moins cher que le MagniFi 2 (qui est livré avec un subwoofer), car il coûtera la moitié du prix à 249 £ ou 249 $ US.