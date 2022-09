Polk Magnifi Mini AX Review: L’expérience Atmos compacte

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Son étonnamment riche pour sa taille

Des profils sonores brillants et des paramètres d’égalisation offrent d’excellentes performances

Configuration facile, prend en charge une large gamme de logiciels et de connexion Les inconvénients La conception du caisson de basses est une plaie pour les yeux

Performances optiques moyennes

Plus cher que le prédécesseur Notre avis Le Magnifi Mini AX de Polk offre une expérience de barre de son coûteuse mais agréablement haut de gamme. Alors que le son lui-même est certainement à la hauteur du mini surnom, son son qui remplit la pièce défie sa stature. Il existe de nombreuses options de connectivité, mais l’énorme caisson de basses et le prix demandé pourraient vous décourager.

Prix ​​lors de l’examen

499 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Polk Audio MagniFi Mini AX

449,00 $

La Magnifi Mini de Polk est une excellente barre de son pour les petits budgets, mais qu’en est-il des consommateurs qui en veulent plus pour leur argent ? Le nouveau Magnifi Mini AX de Polk semble offrir le même design compact avec une amélioration des performances avec des fonctionnalités intelligentes telles que la prise en charge de Google Home et AirPlay 2, Dolby Atmos et plus encore.

Le problème est qu’il est beaucoup plus cher que son prédécesseur, ce qui le place face à des poids lourds comme Sonos et JBL. Le Magnifi Mini AX a-t-il ce qu’il faut pour rivaliser ?

Conception et construction

Disponible en noir ou blanc

Petit, mais puissant

Le sous-marin PC-tour est un peu disgracieux

La première chose qui peut vous surprendre à propos du dernier né de Polk est à quel point il est compact. Mesurant à peine 365 x 104 x 78 mm, la barre de son délicate demande étonnamment peu d’espace précieux sur votre meuble TV. Pourtant, ne vous laissez pas tromper.

Grâce à son design profond et concave, il est suffisamment large pour créer un son qui remplit la pièce, tout en étant étonnamment élégant. Disponible simplement en noir, ce n’est pas un haut-parleur qui embrasse le spectre des couleurs, mais lorsque l’unité centrale a l’air aussi lisse, il est difficile de se plaindre.

Tom Regan / Fonderie

Alors que la barre de son elle-même a l’air incroyablement chic, l’imposant sous-marin à quatre pattes est moins qu’élégant. Canalisant l’énergie d’une tour PC miniature, c’est une coque bizarre et maladroite pour le bas de gamme de Polk, qui sort comme un meuble rétréci.

Heureusement, ce qui lui manque en termes de beauté, il le compense largement en termes de sons. Malgré sa conception abrasive, le subwoofer livre là où il compte – mais nous en reparlerons plus tard.

Arborant une finition noire mate, le sous-marin autonome n’est pas offensant, mais grâce à l’énorme quantité d’espace qu’il exige, ceux qui ont un penchant pour la décoration intérieure voudront peut-être le nicher derrière des pots de fleurs ou des meubles plus esthétiques.

Tom Regan / Fonderie

Mis à part la conception du subwoofer qui soulève les sourcils, le reste du Magnifi AX Mini est agréable et haut de gamme. Alors que de nombreux fabricants proposent une page ou deux de documentation de «démarrage rapide», le Polk est livré avec un manuel complet, ce qui rend la configuration une affaire indolore. C’est ce genre de sensation et de soin haut de gamme qui définit le Polk AX Mini.

Livré avec une télécommande agréablement lisse et robuste, vous pouvez facilement tout faire, de la commutation des profils sonores à l’amplification des basses sur votre ensemble Boiler Room préféré.

Connectivité

Optique, Ethernet et Wi-Fi

ARC HDMI

Bluetooth et AUX

Dolby Atmos et DTS : X

Grâce au manuel susmentionné, la configuration est agréablement facile. Pour les utilisateurs d’Android, le Polk Mini AX se synchronise sans effort avec Google Home, le connectant immédiatement au Wi-FI, téléchargeant les mises à jour du micrologiciel et vous permettant de l’insérer dans n’importe quelle configuration d’enceintes multi-pièces existante.

Comme la plupart des barres de son modernes, la Polk AX Mini offre une multitude d’options de connectivité. Du port AUX ancien au port eARC HDMI optique intermédiaire et largement supérieur, il existe une multitude de façons d’acheminer l’audio de votre téléviseur vers la dernière barre de son de Polk. Il fonctionne également parfaitement avec Dolby Atmos et DTS:X, se synchronisant sans effort avec des téléviseurs ou des récepteurs audio compatibles afin d’offrir un son riche et détaillé.

Une fois connecté via HDMI eArc, le système se connecte de manière transparente à votre télécommande TV existante, vous permettant de régler le volume du Polk d’un simple clic sur la télécommande de votre TV.

Tom Regan / Fonderie

Qualité sonore

Son clair et équilibré

Sortie de basses décente mais limitée

Clarté et détails impressionnants

Malgré la taille modeste du haut-parleur, il a une grande portée et, lorsqu’il est associé au sous-marin disgracieux, il fait un travail admirable pour remplir même les plus grands salons. Pourtant, ce sont les différents profils audio qui aident vraiment à faire chanter ce système.

Armé d’un déluge de paramètres audio différents, le mode “Film” par défaut fait exactement ce qu’il dit sur l’étain, permettant à votre film de pop-corn ou à votre émission de télévision de frapper avec aplomb. Alors que la sous-basse gronde au plus fort du déchaînement de DVader à Obi-Wan, je suis immédiatement plongé dans le carnage dirigé par CG. C’est une performance audio qui est améliorée lors du passage aux modes audio prédéfinis.

Le mode film offre une performance étonnamment cinématographique, se sentant grandiose et frappant toutes les bonnes notes. Tout est admirablement bien équilibré et peut facilement se défendre contre le grondement en colère d’une machine à laver pleine à pleine capacité en milieu de cycle.

Tom Regan / Fonderie

Le réglage musical de l’AX est tout aussi impressionnant, amplifiant une version live de “Them Changes” de Thundercat dans toute sa splendeur groove. Là où de nombreux sous-marins produisent simplement un grondement trop bas et déformé, ici le sous-marin et le haut-parleur fonctionnent à merveille en tandem, garantissant que les basses bourdonnent chaleureusement alors que les voix staccato ronronnent de manière satisfaisante sur le mix.

Cela ressemble à un système audio conçu pour profiter des sessions de studio d’un groupe et des déchirures YouTube de concerts, avec l’AX Mini offrant admirablement tout, des sessions mélancoliques de Tiny Desk aux sessions Audiotree Live saturées de distorsion.

Pour les joueurs, le mode 3D fait un travail admirable pour créer un profil audio plus large, étendant l’audio atmosphérique à des niveaux incroyablement larges.

Pour ceux qui doivent être conscients des voisins, Polk a ce qu’il vous faut. Y compris un mode tard dans la nuit qui amplifie les voix et atténue les basses. Le mode nuit fait d’une montre post-minuit de Stranger Things une expérience rafraîchissante qui ne dérange pas les voisins. Apaisant le sous-marin rugissant et augmentant les aigus, le dialogue sérieux des adolescents est livré avec une clarté cristalline, et quand les frayeurs arrivent, je n’ai plus à me soucier des sons qui font trembler le sol.

Prix ​​et disponibilité

Coûtant 499 $ / 429 £ / 479 €, la Polk Magnifi Mini AX n’est pas la barre de son la moins chère du marché. Au prix de plus de 200 $ / 130 £ de plus que son prédécesseur – le Magnifi Mini – l’AX est bien plus un investissement que son jeune frère, le confrontant à des combos bar-and-sub premium comme le 499 $ / 549 £ JBL Bar 5.1 ou Polk possède 499 $ / 499 £ Magnifi 2.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous procurer le Polk Magnifi Mini AX directement auprès de Polk (avec une légère remise au moment de la rédaction) aux côtés de détaillants comme Amazon à la fois dans le NOUS et le ROYAUME-UNI. Pour voir comment il se compare à la concurrence, jetez un œil à notre sélection triée sur le volet des meilleures barres de son.

Tom Regan / Fonderie

Verdict

Pour ceux qui veulent un gros son, vous auriez du mal à faire mieux que le dernier de Polk. Bien que son caisson de basses en forme de tour puisse être un spectacle qui fait mal aux yeux, si vous disposez d’une connexion HDMI eARC, la satisfaction audio que vous gagnerez fera plus qu’annuler l’esthétique bancale.

Grâce à son utilisation intelligente de profils audio bien pensés et d’options pour diverses connexions, le MagniFi Mini AX se sent convenablement haut de gamme – un système conçu pour durer. Les performances optiques, cependant, sont décevantes. Pour ceux qui n’ont pas de téléviseur compatible eARC, le son médiocre ne suffira pas à justifier le prix élevé de l’AX. Pour tous les autres, cependant, les fonctions intelligentes intelligentes, le son qui remplit la pièce et la facilité d’utilisation font du Magnifi Mini AFX un plaisir absolu.

Si vous n’êtes pas léger sur l’espace, cependant, l’impressionnante performance Dolby Atmos du Vizio série M M512a-H6 pourrait en faire une meilleure option.

Pourtant, si vous recherchez une petite barre de son avec un gros son, ne cherchez pas plus loin.

Spécifications