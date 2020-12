La couverture par USA TODAY des élections de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie plus de ses choix pour les meilleurs postes de son administration et se prépare à prêter serment le 20 janvier. Le Collège électoral a confirmé la victoire de Biden lundi. , donnant officiellement à Biden suffisamment de votes électoraux pour vaincre le président Donald Trump. Le Congrès comptera et certifiera les résultats lors d’une session conjointe le 6 janvier.

Assurez-vous de rafraîchir cette page régulièrement pour obtenir les dernières informations sur l’élection et la transition.

L’accord de relance COVID-19 est proche mais un débat demeure sur les pouvoirs de prêt de la Réserve fédérale

Les législateurs ont continué à négocier les dispositions finales d’un accord de relance COVID-19 vendredi matin, mais un débat sur l’autorité de prêt de la Réserve fédérale a menacé de jeter une clé dans les négociations.

L’un des plus grands retards restants, selon deux assistants démocrates non autorisés à s’exprimer officiellement, a été l’insistance du sénateur Pat Toomey à restreindre les pouvoirs de prêt d’urgence de la Réserve fédérale autorisés en mars et qui expireront à la fin de l’année.

Le sénateur Mark Warner, D-Va., A déclaré vendredi dans un communiqué que l’annulation de l’autorité de la Fed «créerait un terrible précédent, nuirait à l’indépendance de la Fed et affaiblirait sa capacité à réagir rapidement aux crises futures».

Les républicains rétorquent que l’autorité devait déjà expirer à la fin de l’année.

Toomey, un républicain de Pennsylvanie, a déclaré que l’autorité de prêt avait atteint ses objectifs de stabilisation du marché et qu’elle devrait être supprimée pour éviter qu’elles ne soient utilisées pour compléter d’autres mesures politiques.

Il a déclaré aux journalistes jeudi qu’il y avait «un large soutien» parmi les républicains pour mettre fin aux programmes, et que cela était «très important pour beaucoup d’entre nous».

Le républicain du Sénat au deuxième rang, John Thune du Dakota du Sud, a déclaré aux journalistes jeudi que la restriction de l’autorité de prêt était une «grande priorité» pour les républicains.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A promis que le Sénat continuerait à négocier.

« Je suis encore plus optimiste maintenant que je ne l’étais hier soir qu’un cadre bipartisan et bicaméral pour un plan de sauvetage majeur est proche », a-t-il déclaré vendredi matin, tout en prévenant que le Sénat pourrait rester en session pendant le week-end.

– Nicolas Wu

Kamala Harris fera campagne lundi en Géorgie

Le vice-président élu Kamala Harris fera campagne en Géorgie lundi pour deux démocrates au second tour des élections dont les résultats détermineront le contrôle du Sénat.

Les Sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler tentent de défendre leurs sièges contre les challengers démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock, respectivement.

Les courses offrent l’occasion de déplacer le contrôle du Sénat des républicains aux démocrates. Si les deux challengers démocrates gagnaient leurs courses, la chambre serait divisée la veille et Harris pourrait rompre les liens en faveur des priorités du président élu Joe Biden.

Harris se rendra à Suwanee et Columbus pour faire campagne au nom d’Ossoff et Warnock. Les deux partis font campagne pour les sièges. Le président Donald Trump s’est rendu à Valdosta le 5 décembre. Le vice-président Mike Pence a effectué plusieurs mouvements de campagne dans l’État.

Biden s’est rendu mardi. La Géorgie a soutenu de manière fiable les républicains dans tout l’État pendant des décennies, mais Biden a battu Trump de justesse en novembre et tente de répéter l’exploit lors du second tour du Sénat.

– Bart Jansen

Pence reçoit le vaccin COVID-19 devant une caméra

Le vice-président Mike Pence, chef du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a été vacciné contre le COVID-19 vendredi matin lors d’un événement destiné à renforcer la confiance du public dans le vaccin.

« Je n’ai rien ressenti », a déclaré Pence. « Bien joué. »

Pence était assis sur une chaise à côté d’un drapeau américain et sous un panneau indiquant «SÛR et EFFICACE».

Il a reçu le vaccin récemment approuvé développé par Pfizer qui est distribué dans tout le pays.

« Karen et moi espérons que cette étape d’aujourd’hui sera une source de confiance et de réconfort pour le peuple américain », a déclaré Pence. « Ces jours de misère et de chagrin seront, dans un jour pas trop loin dans le futur, remis dans le passé. »

– Maureen Groppe

Les principaux législateurs seront vaccinés lors de l’arrivée des premiers vaccins à Capitol Hill

Les principaux législateurs seraient bientôt vaccinés lorsque les premières doses du vaccin COVID-19 sont arrivées à Capitol Hill.

Dans une note envoyée aux législateurs jeudi soir, Brian Monahan, médecin traitant du Congrès des États-Unis, a déclaré que des membres du Congrès, de la Cour suprême et de hauts responsables du gouvernement avaient reçu des doses pour assurer la continuité du gouvernement. Monahan a déclaré que le « petit » nombre de doses reçues n’était qu’une « fraction de la première tranche de vaccins ».

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré qu’elle recevrait le vaccin «dans les prochains jours», bien qu’elle ait déclaré qu’elle continuerait à suivre les directives du CDC et à porter un masque. La majorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré dans un communiqué qu’il recevrait lui aussi le vaccin. En tant que survivant de la polio, a-t-il dit, il connaissait «à la fois la peur d’une maladie et l’extraordinaire promesse d’espoir que les vaccins apportent». Les deux dirigeants du Congrès ont exhorté les Américains à accepter le vaccin dès qu’il devenait disponible et à continuer de suivre les directives des CDC.

– Nicolas Wu

Le Congrès se précipite pour conclure un accord sur le stimulus COVID et éviter la fermeture

Après des mois de négociations controversées et de critiques acerbes sur leur incapacité à parvenir à un accord sur un nouveau plan de relance, les législateurs de Capitol Hill disent qu’ils sont sur le point de conclure un accord pour fournir environ 900 milliards de dollars aux Américains sous le choc des effets économiques de la pandémie de coronavirus . Mais une version finale du projet de loi est toujours en cours d’élaboration, et bien que les deux parties semblent toujours optimistes qu’un accord est proche, il semble probable que le Congrès devra rester en session tout au long du week-end pour le faire.

Les grandes lignes du paquet incluraient 300 milliards de dollars d’aide aux entreprises, le paiement direct de 600 dollars aux contribuables et 300 dollars par semaine de prestations supplémentaires de chômage pour les millions d’Américains incapables de trouver du travail au milieu de la crise.

Bien que la pandémie ne se soit pas calmée depuis que le coronavirus a commencé à infecter les gens aux États-Unis, le Congrès n’a pas adopté de plan de relance majeur en réponse depuis la loi CARES en mars.

En plus du projet de loi de secours COVID, les démocrates et les républicains du Congrès se disputent également une facture de financement gouvernementale d’environ 1,4 billion de dollars. Une prolongation adoptée la semaine dernière expire à minuit et un arrêt partiel du gouvernement commencerait si les législateurs ne peuvent pas s’entendre.

Bien que les législateurs soient sans aucun doute impatients de quitter la ville pour les vacances, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a souligné l’importance de faire adopter les projets de loi avant la pause.

« Nous ne devons pas glisser en traitant ces discussions comme des négociations de routine à mener au rythme de routine du Congrès », a déclaré McConnell. « Le Sénat n’ira nulle part tant que nous n’aurons pas reçu de secours COVID. »

– William Cummings

Tuberville suggère qu’il pourrait s’opposer au décompte des voix électorales le 6 janvier

WASHINGTON – Le président Donald Trump a félicité jeudi soir un sénateur élu du GOP pour avoir suggéré qu’il pourrait contester le décompte du collège électoral.

Le sénateur élu Tommy Tuberville de l’Alabama a déclaré: « Vous verrez ce qui va arriver … Vous avez lu des articles à la Chambre. Nous allons devoir le faire au Sénat. »

Plus:Le sénateur élu Tommy Tuberville suggère qu’il pourrait contester le décompte du collège électoral; maman d’autres sénateurs GOP

« C’est impossible. Ce qui s’est passé est impossible », a déclaré Tuberville, faisant référence à la victoire du président élu Joe Biden, lors d’une étape de campagne en Géorgie, « mais nous allons corriger cela. »

Trump a qualifié Tuberville de « grand champion et homme de courage » et a exigé que « Plus de sénateurs républicains » suivent son exemple et « Faites quelque chose! »

Toute objection le 6 janvier, lorsque le Congrès se réunit pour compter les résultats des élections de l’État, nécessiterait le soutien d’un membre de la Chambre et d’un sénateur pour être examinée.

Jeudi, les sélections ministérielles de Biden se sont poursuivies avec le choix historique de la représentante Deb Haaland au poste de secrétaire de l’Intérieur. Si elle est confirmée, elle sera la première amérindienne à occuper ce poste.

Plus:Biden choisira Deb Haaland comme secrétaire de l’intérieur, le premier Amérindien à occuper ce poste, si confirmé

Les hauts dirigeants du Sénat ont déclaré jeudi qu’un accord de relance COVID-19 était conclu, mais ont averti qu’ils pourraient ne pas adopter de projet de loi avant le week-end alors qu’ils tentaient de réduire l’écart sur les différences restantes.