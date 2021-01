L’administration Biden est en avance sur son objectif initial de vaccination mais n’a pas atteint le rythme plus élevé que le président Joe Biden a déclaré possible, ont annoncé vendredi des responsables.

En moyenne, 1,2 million de tirs par jour ont été administrés au cours des sept derniers jours, a déclaré le conseiller principal de la Maison Blanche Andy Slavitt aux journalistes lors de l’un des briefings sur la pandémie que l’administration s’est engagée à organiser trois fois par semaine.

Biden a promis de livrer 100 millions de coups dans les 100 premiers jours de son administration. Interrogé sur le caractère suffisamment ambitieux de cet objectif, Biden a déclaré lundi qu’il espérait que le rythme s’accélérerait à 1,5 million par jour.

Slavitt a déclaré aux journalistes qu’il n’annonçait pas de nouvel objectif, «à part pour vous dire que, chaque jour, lorsque le nombre sort, nous tous qui attendons à bout de souffle le nombre et recherchons un nombre aussi élevé que possible.»

Slavitt a salué sept États qui ont vacciné 10% de leur population: l’Alaska, la Virginie occidentale, le Nouveau-Mexique, le Connecticut, le Dakota du Nord, l’Oklahoma et le Dakota du Sud.

Il a également décrit les mesures prises par l’administration pour accélérer les vaccinations, en augmentant l’approvisionnement en vaccins et en accélérant la distribution. Celles-ci incluent l’augmentation du financement, des fournitures et du soutien logistique de la Federal Emergency Management Association pour les sites de vaccination. Le gouvernement fédéral autorise également les médecins et les infirmières récemment retraités qui sont encore autorisés à administrer les vaccins COVID-19. Il a encouragé les personnes qualifiées à faire du bénévolat par l’intermédiaire de leur état et des services de santé locaux.

L’administration intensifie également l’activation du Commissioned Corps du US Public Health Service.

« Donc, je pense que ce que nous disons collectivement, c’est: ne soyons pas des hôtes aussi polis avec ce virus », a déclaré Slavitt. « Inversons la tendance et faisons comme les autres pays qui feront tout leur possible pour empêcher la croissance de ce virus et nous assurer qu’il n’est pas le bienvenu. »

– Maureen Groppe

Sécurité renforcée pour les législateurs dans les aéroports et les gares face à des menaces accrues

Une sécurité supplémentaire est fournie par la police du Capitole des États-Unis dans les aéroports et les gares de la région de Washington, DC, les jours où les membres du Congrès ont beaucoup de déplacements au milieu des craintes des législateurs concernant les menaces à la sécurité, selon un avis envoyé aux législateurs par USA TODAY. .

La police du Capitole «ne serait pas disponible pour les escortes personnelles» des législateurs, mais serait postée pour aider à surveiller la sécurité dans les aéroports et les gares, selon le courrier électronique. Les législateurs ont également été encouragés à « établir des relations et à se coordonner » avec les forces de l’ordre dans leurs aéroports locaux et à se coordonner avec la TSA, selon l’avis.

Un portail en ligne a également été mis en place pour permettre aux législateurs de soumettre les détails de leur voyage au sergent d’armes de la Chambre afin qu’ils puissent mieux se coordonner avec les forces de l’ordre.

USA TODAY refuse de publier l’intégralité du contenu de l’avis, compte tenu de ses détails de sécurité sensibles. Plusieurs membres de la Chambre des représentants et du Sénat ont été harcelés dans les aéroports et dans les avions au cours du mois dernier, ce qui a suscité des appels à une sécurité accrue de la part de certains législateurs. D’autres législateurs ont demandé si leurs comptes de dépenses officiels du Congrès pouvaient être utilisés pour des équipements tels que des gilets pare-balles ou pour recruter des agents de sécurité dans leurs districts.

L’avis expliquait que les membres étaient autorisés à embaucher du personnel de sécurité pour des événements officiels dans leurs districts comme les mairies, pour «l’exercice de leurs fonctions officielles» ou pour les héritiers des bureaux de district pendant les heures ouvrables.

– Nicolas Wu

Biden annoncera la semaine prochaine un groupe de travail sur la séparation de la famille

Le président Joe Biden annoncera mardi un groupe de travail axé sur la réunification des familles séparées à la frontière américano-mexicaine, a déclaré vendredi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Il y a encore au moins 628 parents séparés de leurs enfants à la frontière qui sont toujours portés disparus en décembre.

Le groupe de travail et d’autres décrets concernant l’immigration devaient être présentés et signés vendredi. Cependant, Psaki a déclaré qu’une des raisons du retard du groupe de travail était que Ali Mayorkas, qui dirigera le groupe de travail, n’a pas encore été confirmé en tant que secrétaire de la Sécurité intérieure.

– Rebecca Morin

La Maison Blanche nomme Robert Malley envoyé spécial pour l’Iran

L’administration Biden a nommé Robert Malley comme son envoyé spécial pour l’Iran, a annoncé vendredi la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki.

Malley, un diplomate de longue date avec une vaste expérience des questions du Moyen-Orient, serait chargé d’aider à relancer l’accord nucléaire de 2015 conclu entre Téhéran et les grandes puissances mondiales. Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de cet accord en 2018; Biden a déclaré que les États-Unis rejoindraient le pacte si l’Iran revenait en conformité.

Dans un communiqué, le département d’État a déclaré que Malley dirigerait les efforts de l’administration Biden pour reprendre les pourparlers avec l’Iran.

«Le secrétaire d’État Antony Blinken est en train de constituer une équipe dédiée, en s’appuyant sur des experts aux yeux clairs avec une diversité de points de vue», a déclaré l’agence. «À la tête de cette équipe en tant qu’envoyé spécial pour l’Iran sera Rob Malley, qui a fait ses preuves dans la négociation des contraintes sur le programme nucléaire iranien.»

Malley a été l’un des principaux conseillers de l’administration Obama pour lutter contre le groupe terroriste État islamique, l’un des nombreux postes de sécurité nationale qu’il a occupés à superviser la politique américaine au Moyen-Orient. Il a également participé aux pourparlers avec l’Iran qui ont abouti à l’accord nucléaire, qui limitait le programme nucléaire du pays et imposait des inspections internationales en échange d’un allègement des sanctions.

Mais Malley a été critiqué ces derniers jours alors que des rumeurs circulaient sur sa nomination en tant qu’envoyé spécial pour l’Iran.

« Malley a une longue expérience de sympathie pour le régime iranien et d’animosité envers Israël », a tweeté le sénateur Tom Cotton, R-Ark., Lorsque des rapports ont été publiés pour la première fois selon lesquels Malley était envisagé pour le poste d’envoyé spécial. « Les ayatollahs ne croiraient pas leur chance s’il était choisi. »

L’attaque de Cotton et d’autres a déclenché une vague de soutien à Malley de la part d’experts en politique étrangère à travers le pays. Des dizaines d’individus et d’organisations ont signé une lettre ouverte de soutien à Malley, publiée mardi et dirigée par Foreign Policy for America, un groupe de défense de la politique étrangère de gauche.

«Malley est l’un des experts en politique étrangère les plus respectés aux États-Unis», lit-on dans la lettre. «Analyste avisé et diplomate accompli, il a précédemment été le négociateur en chef de la Maison Blanche dans les pourparlers qui ont conduit à l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, un accord multilatéral robuste qui a considérablement freiné le programme nucléaire iranien. De plus, Malley a joué un rôle essentiel dans le retour en toute sécurité des otages américains détenus par le gouvernement iranien – un rôle qu’il a joué pendant son séjour au sein de l’administration Obama, ainsi qu’après.

Le groupe a suggéré que les attaques contre Malley ne concernaient pas lui mais plutôt une tentative de saper les efforts de Biden pour relancer les négociations diplomatiques avec l’Iran.

–Deirdre Shesgreen

Biden se rendra à Walter Reed vendredi pour rendre visite aux militaires blessés

Le président Joe Biden se rendra au centre médical militaire national Walter Reed vendredi après-midi pour rendre visite aux militaires blessés, a annoncé la Maison Blanche.

Ce sera la première visite de Biden à Walter Reed en tant que président.

Il est de coutume que les présidents rendent souvent visite aux membres du service de Walter Reed. Les anciens présidents Donald Trump et Barack Obama l’ont fait pendant leur mandat, tout comme Biden lorsqu’il était vice-président.

Walter Reed est l’établissement médical où Biden, alors sénateur, a subi une craniotomie microchirurgicale pour un anévrisme situé sous la base de son cerveau.

C’est également là que Trump a été traité pour le coronavirus il y a quelques mois.

–Savannah Behrmann