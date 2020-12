La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie plus de ses choix pour les meilleurs postes de son administration et se prépare à prêter serment le 20 janvier. Le Collège électoral a confirmé la victoire de Biden lundi. , donnant officiellement à Biden suffisamment de votes électoraux pour vaincre le président Donald Trump. Le Congrès comptera et certifiera les résultats lors d’une session conjointe le 6 janvier.

Assurez-vous de rafraîchir cette page régulièrement pour obtenir les dernières informations sur l’élection et la transition.

Le Sénat se prépare pour une session de week-end rare alors que les négociations de relance se prolongent

Le Sénat s’est réuni samedi pour une session de week-end rare alors que les négociateurs s’efforçaient de combler le fossé sur les questions en suspens dans un paquet de secours COVID-19.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré au Sénat que les législateurs avaient tenu « des discussions productives cette semaine », mais n’avaient toujours pas réussi à conclure un accord.

Les législateurs « doivent conclure nos discussions, rédiger notre législation et faire atterrir cet avion », a-t-il déclaré, mettant en garde contre un potentiel « catalogue sans fin de désaccords » si les négociations s’éternisaient.

McConnell a déclaré aux journalistes qu’il espérait conclure un accord aujourd’hui.

Un débat sur les restrictions sur le pouvoir de prêt de la Réserve fédérale avait menacé de faire dérailler les négociations vendredi. Les démocrates ont déclaré que les républicains tentaient d’introduire des dispositions dans la législation de relance pour handicaper la nouvelle administration Biden.

Les législateurs tentent de parvenir à un accord d’ici la fin de dimanche, lorsqu’une mesure provisoire visant à maintenir le gouvernement en marche expire. Les négociateurs espèrent lier un accord de relance COVID à une législation qui prévoit un financement pour le reste de l’année fiscale (jusqu’au 30 septembre), et passer les deux ensemble d’ici la fin du week-end.

– Nicolas Wu

Pompeo dit que la Russie est « assez clairement » derrière la cyberattaque contre les États-Unis

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré à l’animateur de radio conservateur Mark Levin que tandis que les responsables américains «déballaient encore» la cyberattaque massive qui a compromis plusieurs agences gouvernementales, le Kremlin a probablement orchestré la brèche.

« C’était un effort très important, et je pense que c’est le cas que maintenant nous pouvons dire assez clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette activité », a déclaré Pompeo.

L’unité de cybersécurité du Department of Homeland Security a reconnu que la portée complète de l’attaque n’est pas encore connue, avec un nombre incalculable de systèmes de gouvernement local et du secteur privé à «de graves risques».

Pompeo a également défendu le silence public du président Donald Trump sur la cyberattaque, approuvant la suggestion de Levin selon laquelle la Maison Blanche travaillait «en coulisses» sur une réponse. Mais il n’a pas précisé ce que le président pourrait faire, le cas échéant, pour affronter Moscou.

– Deirdre Shesgreen

L’accord de relance COVID reste insaisissable alors que le Congrès évite la fermeture

Les législateurs ont évité la fermeture du gouvernement vendredi en adoptant un projet de loi de financement à court terme du gouvernement quelques heures avant l’expiration du financement, s’achetant quelques jours de plus de négociations alors que les discussions au Congrès sur un projet de loi de relance COVID-19 se prolongeaient jusqu’au week-end.

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A déclaré à la Chambre après le vote qu’il espérait qu’un accord serait possible, bien qu’il y ait « des questions importantes en suspens » alors que les négociations de relance se poursuivaient. Il a déclaré aux législateurs que le plus tôt possible, la Chambre pourrait voter sur une loi de relance si un accord devait émerger, ce serait dimanche 13 h 00 HNE.

– Jeanine Santucci

Les législateurs reçoivent les premières doses de vaccin COVID-19

Alors que les États recevaient leur première série de doses du vaccin COVID-19 cette semaine, les législateurs ont été parmi les premiers à recevoir leur premier de deux vaccins, notamment le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

Pence, le chef du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a été vacciné vendredi matin lors d’un événement devant la caméra destiné à renforcer la confiance du public dans le vaccin. Il a reçu le vaccin récemment approuvé développé par Pfizer qui est distribué dans tout le pays.

Le président élu Joe Biden et son épouse Jill Biden recevront leur première dose du vaccin Pfizer lundi dans le Delaware, a déclaré Jen Psaki vendredi. Pendant ce temps, la vice-présidente élue Kamala Harris décalera pour se faire vacciner, pour éviter de l’obtenir en même temps que Biden, en recevant la sienne la semaine après Noël.

Pelosi, 80 ans, a reçu sa première dose du vaccin COVID-19 vendredi dans le bureau du médecin traitant du Capitole, a indiqué son bureau. McConnell, 86 ans, a reçu le vaccin COVID-19 plus tard vendredi.

«Les vaccins nous permettent de vaincre ce virus», a déclaré McConnell dans un communiqué publié sur Twitter.

– Jeanine Santucci