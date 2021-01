Voici ce qui se passe en politique le 27 janvier 2021. Revenez souvent pour des mises à jour.

Le président Joe Biden est sur le point de lancer mercredi une autre série d’actions exécutives liées à la lutte contre le changement climatique, en accordant la priorité aux politiques scientifiques et factuelles dans les agences fédérales et en interrompant les forages pétroliers sur les terres publiques. C’est la dernière initiative visant à dénouer les politiques environnementales de Trump, qui a remis en question les fondements du changement climatique et a demandé à d’anciens lobbyistes de l’industrie de l’énergie de diriger des agences environnementales clés.

Biden s’est engagé à être le président le plus agressif sur le changement climatique, qu’il a qualifié de «menace existentielle». Son objectif est de décarboner le secteur électrique américain d’ici 2035 pour atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050.

Les États-Unis émettent la deuxième plus grande quantité de dioxyde de carbone au monde après la Chine.

Les actions qu’il signera mercredi après-midi feront également du changement climatique une préoccupation de sécurité nationale, s’engageront à conserver au moins 30% de toutes les terres et eaux fédérales d’ici 2030, ce qui représente 12% aujourd’hui, et s’appuieront sur son économie. programme politique visant à ordonner aux agences fédérales de «se procurer de l’électricité sans carbone et des véhicules propres et zéro émission pour créer des emplois syndicaux bien rémunérés et stimuler les industries d’énergie propre».

Une partie de cette commande consistera à garantir que les achats fédéraux sont conformes à l’initiative «Buy American» de Biden visant à stimuler les achats du gouvernement fédéral de produits manufacturés aux États-Unis.

Les républicains qui disent que les politiques climatiques de Biden sont prohibitives, nuiront aux entreprises américaines et élimineront les emplois pétroliers et gaziers.

Cette décision fait suite aux décisions de Biden la semaine dernière de suspendre pendant 60 jours les nouveaux permis de forage sur les terres et les eaux fédérales, d’arrêter la construction du pipeline Keystone XL et de rejoindre l’accord de Paris sur le changement climatique.

Les dernières commandes n’empêcheront pas les entreprises énergétiques d’agir sur les baux pétroliers et gaziers existants dans l’ouest des États-Unis et dans le golfe du Mexique, dont certains ont été émis dans les dernières semaines de l’administration Trump.

L’action créera également un groupe de travail national sur le climat, qui comprendra des dirigeants de 21 agences et ministères fédéraux et annoncera officiellement un sommet sur le climat des dirigeants mondiaux le 22 avril, le Jour de la Terre.

La Ligue des électeurs de la conservation a applaudi le plan, le décrivant comme une «approche pangouvernementale qui place l’action audacieuse pour le climat, l’énergie propre et la justice environnementale au cœur de leur programme de politique intérieure et étrangère».

« Le Congrès doit compléter ces actions exécutives par une législation audacieuse qui met notre économie sur la voie de la reprise en faisant des investissements transformateurs dans des communautés saines, équitables et sûres alimentées par l’énergie propre », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

–Courtney Subramanian et Ledyard King

L’équipe d’intervention COVID de la Maison Blanche accueillera la première conférence de presse

La Maison Blanche a annoncé le premier de ce qui sera des séances d’information régulières sur la réponse aux coronavirus à partir de mercredi à 11 heures.

Le Dr Anthony Fauci, le Dr Marcella Nunez-Smith, Andy Slavitt, le Dr Rochelle Walensky et Jeff Zients y participeront. La Dre Deborah Birx, ancienne coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, qui est devenue connue à l’échelle nationale pour son rôle dans les conférences de presse de l’administration Trump, sera portée disparue.

Lors d’une récente interview sur CBS «Face the Nation», Birx a déclaré qu’elle «envisageait toujours» de démissionner du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche et que quelqu’un avait fourni un «ensemble parallèle de données» à Trump.

Les points de presse du groupe de travail sur les coronavirus étaient un événement quotidien au début de la pandémie, mais ils sont ensuite devenus de plus en plus rares lorsque Trump les a renvoyés à peine quelques semaines plus tard.

Biden a annoncé mardi que les États-Unis avaient conclu un accord pour acheter 200 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le coronavirus, un coup de pouce qui signifie que les États-Unis disposeront d’un approvisionnement suffisant pour vacciner complètement 300 millions d’Américains d’ici la fin de l’été ou au début de l’automne.

—Savannah Behrmann

Harris jurera cérémonieusement à Blinken en tant que secrétaire d’État

Mercredi vers midi, la vice-présidente Kamala Harris jurera solennellement Antony Blinken en tant que secrétaire d’État à la Maison Blanche.

Dans une forte démonstration de soutien bipartisan, le Sénat a confirmé Blinken78 à 22 mardi, y compris les votes «oui» de plusieurs républicains de haut niveau, y compris le chef de la minorité Mitch McConnell.

Blinken a prêté serment au Département d’État mardi après-midi, affirmant que c’était un moment de «cercle complet»: «J’ai commencé au @StateDept en 1993 et, aujourd’hui, c’est l’honneur de ma vie de diriger les femmes et les hommes du Département en tant que 71e secrétaire d’État. «

Mardi soir, Blinken s’est entretenu avec le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, de « l’intérêt partagé pour la sécurité et l’intégration économique, ainsi que sur notre focalisation sur une approche ordonnée et humaine de la migration », selon le porte-parole Ned Price.

—Deirdre Shesgreen