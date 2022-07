Politiques de Covid-19 et volte-face du Brexit : rencontrez les candidats en lice pour être Premier ministre britannique

Qui pourrait remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique ? Vous trouverez ci-dessous un résumé des participants à une course à la direction déclenchée après que Johnson a annoncé jeudi qu’il démissionnait.

Il n’y a pas de favori clair et les candidats ne sont pas classés par ordre de perspectives probables. Les candidats ont été officiellement nommés mardi et le premier de plusieurs tours de scrutin commence mercredi.

Kemi Badenoch

Élu au parlement pour la première fois en 2017, Badenoch a occupé des postes ministériels subalternes, dont le plus récemment ministre des égalités, mais n’a jamais siégé au cabinet.

Ancienne membre conservatrice de l’Assemblée de Londres, elle a également été vice-présidente du Parti conservateur. Badenoch, 42 ans, a soutenu la sortie de l’Union européenne lors du référendum de 2016.

Suella Braverman

En tant que procureur général, Braverman, 42 ans, a été fortement critiqué par les avocats après que le gouvernement a cherché à enfreindre le droit international sur les règles commerciales post-Brexit en Irlande du Nord.

Elle a fait campagne pour quitter l’UE et a été ministre adjointe au département du Brexit sous l’ancienne Première ministre Theresa May, mais a démissionné pour protester contre son projet d’accord sur le Brexit, affirmant qu’il n’allait pas assez loin dans la rupture des liens avec le bloc.

Jérémy Hunt

L’ancien ministre des Affaires étrangères, 55 ans, a terminé deuxième derrière Johnson lors de la course à la direction de 2019 pour remplacer May. Il offrirait un style de leadership plus sérieux et moins controversé après la tourmente du poste de premier ministre de Johnson.

Au cours des deux dernières années, Hunt a utilisé son expérience en tant qu’ancien secrétaire à la santé pour présider le comité restreint de la santé du parlement et n’a pas été terni par le fait d’avoir servi dans le gouvernement actuel.

Hunt a déclaré qu’il avait voté pour évincer Johnson lors d’un vote de confiance le mois dernier que le Premier ministre avait remporté de justesse.

Il a promis des réductions d’impôts, dont une baisse de l’impôt sur les sociétés à 15 %. Il dit qu’il est favorable aux réductions d’impôts pour les entreprises, car elles pourraient contribuer à stimuler la croissance économique, tandis que les réductions d’impôts pour les consommateurs pourraient être inflationnistes.

Hunt a soutenu le maintien dans l’UE avant le vote de 2016.

Penny Mordaunt

L’ancien secrétaire à la Défense a été limogé par Johnson lorsqu’il est devenu Premier ministre après avoir approuvé son rival, Hunt, lors de la course à la direction de 2019.

Mordaunt, 49 ans, était une fervente partisane de quitter l’UE et a déclaré qu’elle viserait à tirer parti des avantages du Brexit et à se remettre des récents chocs économiques tels que la pandémie.

Actuellement ministre subalterne du Commerce, Mordaunt a qualifié de “honteux” les partis qui brisent le verrouillage de Covid-19 au sein du gouvernement et a déclaré que si elle est Premier ministre, le leadership doit changer pour être moins centré sur le leader.

Rishi Sunak

Sunak a annoncé vendredi sa candidature à la direction avec une vidéo de campagne dans laquelle il promettait d’affronter le contexte économique difficile avec “honnêteté, sérieux et détermination”, plutôt que de faire peser le fardeau sur les générations futures.

Sunak, 42 ​​ans, est devenu ministre des Finances au début de 2020 et a été félicité pour un plan de sauvetage économique Covid-19, y compris un programme coûteux de maintien des emplois qui a évité un chômage de masse.

Mais il a ensuite été critiqué pour ne pas avoir suffisamment soutenu le coût de la vie des ménages. Les révélations de cette année sur le statut fiscal non domicilié de sa riche épouse et une amende qu’il a reçue pour avoir enfreint les règles de verrouillage de Covid ont nui à sa position.

Son budget fiscal et de dépenses l’an dernier a mis la Grande-Bretagne sur la bonne voie pour son plus gros fardeau fiscal depuis les années 1950, sapant ses prétentions à favoriser une baisse des impôts.

Sunak a voté en faveur de la sortie de l’UE lors du référendum de 2016.

Liz Truss

Le ministre des Affaires étrangères a été le chouchou de la base du Parti conservateur et a régulièrement été en tête des sondages des membres du parti réalisés par le site Web Conservative Home.

Truss a une image publique soigneusement cultivée et a été photographié dans un tank l’année dernière, faisant écho à une célèbre photo de Thatcher de 1986.

Elle a passé les deux premières années du poste de Premier ministre de Johnson en tant que secrétaire au commerce international et est maintenant chargée de traiter avec l’UE sur les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord, où elle a adopté une ligne de négociation de plus en plus dure.

Truss, 46 ans, a initialement fait campagne contre le Brexit, mais après le référendum de 2016, elle a déclaré qu’elle avait changé d’avis.

Tom Tugendhat

Président de la commission parlementaire des affaires étrangères et ancien soldat qui a combattu en Irak et en Afghanistan. Cependant, il est relativement inexpérimenté car il n’a jamais servi au Cabinet.

Tugendhat, 49 ans, a été un critique régulier de Johnson et offrirait à son parti une rupture nette avec les gouvernements précédents.

Il dit qu’il est un conservateur à faible taux d’imposition qui n’a pas soutenu l’augmentation de l’assurance nationale et a déclaré que la taxe sur le carburant était “paralysante” pour de nombreuses personnes.

Il a voté pour rester dans l’UE.

Nadhim Zahawi

Le ministre des Finances nouvellement nommé a impressionné en tant que ministre des Vaccins lorsque la Grande-Bretagne a eu l’un des déploiements les plus rapides au monde de vaccins Covid-19.

L’histoire personnelle de Zahawi en tant qu’ancien réfugié d’Irak venu en Grande-Bretagne alors qu’il était enfant le distingue des autres prétendants.

Il a cofondé la société de sondage YouGov avant d’entrer au Parlement en 2010. Son dernier emploi était celui de secrétaire à l’éducation.

Zahawi, 55 ans, affirme que le fardeau fiscal est trop élevé et qu’il réduira les impôts des particuliers, des familles et des entreprises.

Il a soutenu la sortie de l’UE.