La Politique sur les interpellations policières, adoptée le 8 juillet 2020, marque un virage culturel important dans les pratiques policières du SPVM. Elle vient encadrer et baliser de manière officielle l’interpellation policière qui constitue une pratique essentielle en matière de sécurité publique. Le SPVM est la première organisation policière québécoise à se doter d’une telle politique.

Cette politique est le fruit d’une vaste démarche participative au cours de laquelle le Service a réalisé plus de 160 consultations, notamment auprès de membres de différentes communautés ethnoculturelles, d’organismes communautaires et de soins de santé, de travailleurs de rue, de commerçants. , de tables de concertation, de même que des policiers et civils du SPVM.

La Politique sur les interpellations policières sera en vigueur à l’automne 2020 une fois qu’elle aura été présentée à l’ensemble du personnel et que le système informatique qu’utilisent les policiers pour documenter les interpellations aura été mis à jour. Ces données serviront à des fins d’analyse et d’encadrement afin d’évaluer l’atteinte de nos objectifs.

En plus de la politique, le SPVM prévoit plusieurs autres actions concrètes qui soutiendront sa mise en œuvre afin d’amorcer positivement et de façon pérenne cet important virage culturel au sein de notre organisation.

Cliquez pour consulter la Politique d’interpellations policières du SPVM.