Politique mondiale et pouvoir – les dates et les tendances qui contribueront à façonner 2023 | Adam Boulton | Nouvelles du Royaume-Uni

Les événements majeurs qui viennent définir une année, voire une décennie, sont rarement prédits.

Personne n’avait prévu les attentats du 11 septembre contre les États-Unis en 2001, qui ont ensuite submergé les dirigeants de Tony Blair et de George W Bush.

Il y a un an, la plupart des experts doutaient que la Russie aille de l’avant avec la attaque brutale contre l’Ukrainequ’il a ensuite lancé le 24 février.

Les ministres des finances et les marchés n’ont pas non plus anticipé la crise du coût de la vie que l’attaque précipiterait et qui nous affecterait tous.

Cela ne signifie pas que c’est une perte de temps d’envisager 2023.

Il est possible d’identifier les dates et les tendances qui contribueront à façonner les 12 prochains mois.

Étant donné que leurs économies subissent toutes des prix, une inflation et des taux d’intérêt élevés, ce sera un soulagement pour les dirigeants politiques du G7 qu’aucune élection majeure, susceptible de mettre fin au gouvernement, ne soit prévue en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni en 2023.

Le prochain décompte avec les électeurs aux États-Unis et au Royaume-Uni est prévu pour 2024.

L’année prochaine, les partis au pouvoir et leur principale opposition seront occupés à essayer de se positionner dans la meilleure position possible pour la victoire.

Image:

Donald Trump



Janvier 2024 verra le début officiel de la longue course à la Maison Blanche.

Cela signifie que 2023 déterminera qui seront les nominés et si Joe Biden et Donald Trump seront les prétendants, dans une rediffusion de 2020.

Les deux hommes ont indiqué qu’ils avaient l’intention de se présenter, même si M. Trump aurait 82 ans à la fin d’un second mandat et M. Biden 86.

La candidature de M. Biden a besoin que M. Trump soit dans la course.

Dans les sondages, il est encore une fois le démocrate le mieux placé pour vaincre M. Trump, mais il perdrait face à presque tous les autres républicains.

Mais les problèmes juridiques de M. Trump s’accumulent.

Accusations pénales concernant l’insurrection du 6 janvier 2021 pourrait encore être ajouté aux poursuites pour fraude de ses entreprises à New York et à l’enquête du FBI sur le retrait illégal de documents de la Maison Blanche.

Alors que les espoirs de réélection de M. Trump s’amenuisent, les républicains semblent s’orienter vers un processus de sélection ouvert – avec Ron DeSantis, Mike Pompeo, Nikki Haley et Mike Pence parmi ceux qui devraient clarifier leurs ambitions dans les mois à venir.

M. Biden subirait alors une pression intense de la part des démocrates pour qu’il se retire, dans l’espoir qu’un nouveau candidat, qui ressemble à un vainqueur potentiel, puisse émerger.

Aux commandes de justesse du nouveau 118e Congrès, les républicains prévoient de lancer des enquêtes sur le président et, surtout, sur son fils errant Hunter Biden.

Mais l’un ou l’autre ou les deux républicains et démocrates pourraient être déchirés par d’amères divisions internes.

Au Royaume-Uni, après trois premiers ministres conservateurs en une seule année, Rishi Sunak devrait se sentir en sécurité dans son travail jusqu’aux élections, mais ce n’est pas ainsi que le Parti conservateur a fait les choses récemment.

Les conservateurs commencent l’année derrière les travaillistes par 25 points dans les sondages d’opinion.

Si les conservateurs réussissent mal aux élections locales du 4 mai, une décision de renverser le Premier ministre est une possibilité réelle.

Dans les compétitions équivalentes il y a quatre ans, un swing contre les conservateurs, les plaçant à égalité avec les travaillistes dans la part nationale des voix équivalentes, a été le début de la fin pour Theresa May, expulsée quelques mois plus tard.

Maintenant, comme en 2019, Boris Johnson signale sa disponibilité pour prendre le relais des coulisses.

Les élections des conseils en Irlande du Nord ont été déplacées deux semaines plus tard, sinon un décompte exhaustif des votes aurait lieu le jour du couronnement.

Image:

Stormont



Il se peut bien qu’il y ait eu une nouvelle série d’élections à l’assemblée bloquée de Stormont.

Le gouvernement de Westminster a fixé au 19 janvier la date limite de reprise du partage du pouvoir entre les communautés.

Rien n’indique que ce sera le cas car le DUP demande l’abandon de l’accord avec l’UE concernant le commerce post-Brexit en Irlande du Nord.

À l’approche du 25e anniversaire de l’accord du Vendredi Saint en avril, l’attention internationale sera intense sur la manière dont le gouvernement de M. Sunak gère ce bras de fer difficile entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le président Biden aime célébrer ses racines irlandaises et a récemment nommé Joseph Kennedy III envoyé spécial en Irlande du Nord.

Il a fêté le président français Emmanuel Macron lors d’une visite d’État tandis que le Premier ministre Sunak n’a pas encore visité la Maison Blanche.

La solidarité de l’Union européenne sera également célébrée le 22 janvier, lorsque la France et l’Allemagne marqueront le 60e anniversaire de leur traité de l’Elysée, qui a formellement soudé l’axe qui anime l’UE depuis lors.

Le projet européen s’approfondira encore au début de l’année lorsque la récente adhésion à l’UE, la Croatie, fera partie de la monnaie de la zone euro et de l’espace de libre circulation Schengen.

Ailleurs dans les Balkans, les tensions remontent entre le Kosovo et la Serbie.

Des élections sont prévues en Turquie et en Grèce cet été.

Le Premier ministre de plus en plus autocratique Recep Tayyip Erdogan se bat pour prolonger ses 20 ans de mandat, face à une opposition renaissante.

Lire la suite d’Adam Boulton:

Les lueurs d’espoir et les raisons d’être joyeux à la fin de 2022

Il y a un froid réconfort pour les sans-abri ce Noël au milieu de la crise économique

Pendant ce temps, Kyriakos Mitsotakis est sur la bonne voie pour rester au pouvoir, mais avec un contrôle réduit au parlement.

Il pourrait encore augmenter considérablement sa popularité en obtenant le retour à Athènes des marbres d’Elgin, désormais plus correctement appelés les statues du Parthénon.

Sous la présidence de George Osborne, le British Museum se prépare à un accord. Cela laisserait à son tour à M. Sunak un mal de tête, car une restitution complète nécessiterait une loi du Parlement.

Image:

Lula da Silva



Le 1er janvier, Lula da Silva sera investi en tant que nouveau président du Brésil. L’ailier gauche s’est engagé à inverser les politiques destructrices de l’environnement de son prédécesseur Jair Bolsonaro.

Les présidents et les premiers ministres vont et viennent, mais le Royaume-Uni n’a pas eu de changement de chef d’État ni de couronnement depuis plus de 70 ans.

Il y aura un double jour férié autour du couronnement du 6 mai.

Image:

Harry et Meghan. Photo : AP



Le roi Charles prévoit une cérémonie “allégée” d’une heure.

Personne ne sait si le duc et la duchesse de Sussex seront présents.

Le prince Harry devrait encore peaufiner ses griefs avec la publication d’un nouveau mémoire, Spare, début 2023.

Les temps forts du divertissement en 2023 incluent la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet.

Le tournoi est destiné à consolider l’énorme regain d’intérêt pour le football féminin, avec de grands espoirs pour l’équipe d’Angleterre.

Le fan de football Sir Keir Starmer les encouragera, alors même que lui et le Parti travailliste luttent pour définir ce qu’est une femme en raison de la controverse sur les droits des trans.

Image:

Liverpool accueillera l’Eurovision. Photo : AP



Liverpool a est intervenu pour accueillir le concours Eurovision de la chanson en maià la place du vainqueur de cette année, l’Ukraine déchirée par la guerre.

Quel que soit le stade atteint par ce conflit d’ici là, ce sera inévitablement une occasion douce-amère.

La réunion annuelle du G7 sera également un rappel poignant des horreurs de la guerre.

Les hôtes japonais tiennent le sommet à Hiroshima, la ville sur laquelle la première bombe atomique a été larguée en 1945.

Nous ne pouvons pas prévoir les chocs déterminants de l’époque de l’avenir, mais avancer dans la nouvelle année implique également de réfléchir aux dures leçons du passé.