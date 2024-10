Politique – Le New York Times

«Il convient également de noter que les sondages ont été relativement stables ces deux dernières semaines. Nous n’avons constaté pratiquement aucun changement dans les moyennes des sondages que nous publions ici au New York Times. Ils montrent une course très serrée. Et entre la relative stabilité de l’actualité et la stabilité des chiffres, je pense que nous pouvons dire que c’est la course à laquelle nous sommes confrontés en ce moment. « C’est l’état de repos de cette campagne – » « Avec beaucoup moins de questions que nous n’en avons eu jusqu’à présent. » « OK, et dans ce cadre, brièvement, qu’est-ce que cet état de stase au repos et stable exactement ? » « La stase au repos et stable semble être quelque chose comme une égalité plus ou moins exacte. » « C’est une déclaration étonnante. » « C’est – c’est une déclaration stupéfiante. Et ce n’est pas quelque chose que nous avons vu depuis au moins le temps où je couvre les sondages. Et je pense que si vous regardez en arrière, vous constaterez que c’est très rare, voire peut-être même sans précédent.