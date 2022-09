Politique étrangère de Liz Truss : à quoi peut-on s’attendre ?

Sertaines des incursions de Liz Truss dans les affaires étrangères et le commerce international ont suscité l’hilarité et ont servi d’exemples de son manque risible de connaissances internationales et de gravitas sur la géopolitique.

Il fut un temps où elle avait dit au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, que la Grande-Bretagne n’accepterait jamais le contrôle de Moscou sur les régions de Rostov et de Voronej, toutes deux en Russie, les confondant apparemment avec Donetsk et Louhansk en Ukraine occupée.

Ensuite, il y a eu une diatribe passionnée sur le déficit de fromage et le commerce mondial, dénonçant la faiblesse britannique pour les variétés européennes – edam, camembert et pecorino – et déclarant «Ça. Est. Une honte”. Elle avait également déploré un déséquilibre du porc dans le même discours lors d’une conférence du parti conservateur.

Lors de la célébration du 14 juillet au domicile de l’ambassadeur de France à Londres, qui a eu lieu lors de l’élection à la direction des conservateurs, et que le ministre des Affaires étrangères a manqué, un diplomate d’Europe du Nord a été entendu se demander “quand la dame du jambon et du fromage” arriverait.

Truss a exposé sa vision plus large de la Grande-Bretagne dans le monde dans un discours à Chatham House à Londres l’année dernière. Elle a parlé de la nécessité d’un pays “confiant, tourné vers l’extérieur, patriotique et positif” qui, plutôt que d’être “rongé par la honte” de son passé colonial, “devrait être à nouveau fier de ce que nous sommes et de ce que nous représentons”.

La déclaration a été dépeinte comme Truss essayant de canaliser sa Margaret Thatcher intérieure. Depuis lors, l’ancienne militante Lib Dem, qui avait décrié le thatchérisme dans sa jeunesse, avait imité de nombreuses images de Thatcher, allant de la pose sur un débardeur à l’affichage d’un penchant pour les chemisiers à nœud lavallière.

En tant que Premier ministre, Truss fait face à un monde qui est revenu – à bien des égards – à l’époque où Thatcher est arrivé au pouvoir, mais avec des dangers supplémentaires. La Russie est à nouveau l’ennemi, mais le bras de fer entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie de la guerre froide a été remplacé par un bras de fer au cœur de l’Europe.

Le décès récent de Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’Union soviétique avec qui Thatcher a dit “qu’elle pouvait faire des affaires”, survient alors que l’ère du rapprochement entre le Kremlin et l’Occident semble pour le moment terminée. Il y a maintenant aussi un nouvel adversaire pour l’Occident, un qui n’était pas considéré comme une menace aussi sérieuse à l’époque de Thatcher. La Chine, la puissance sur laquelle les États-Unis et leurs alliés commençaient à se concentrer avant le conflit ukrainien, va continuer à se développer en tant que rival économique et militaire avec des ambitions qui ne se limitent pas à l’Asie de l’Est.

Le gouvernement Truss devra également faire face à des relations acrimonieuses plus proches de chez lui avec l’Union européenne dans le paysage toxique qui a suivi le Brexit – quelque chose que Thatcher n’a pas eu à affronter même si elle a eu quelques séances de “sac à main” avec Bruxelles pendant son mandat. Les hostilités avec l’Union européenne auront des implications internationales plus larges si Truss active l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord, comme cela a été évoqué. Cela aura un impact sur l’accord de paix avec l’Irlande du Nord et est susceptible d’attirer les États-Unis qui ont mis en garde à plusieurs reprises contre les conséquences de toute menace à l’accord du Vendredi Saint.





Liz Truss est plus belliciste sur la Chine que Boris Johnson qui semblait se méfier des liens économiques dommageables avec le pays

Le président Joe Biden a souligné l’impératif de préserver l’accord, dont l’Amérique est garante, soulignant que, entre autres, “tout accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni doit être subordonné au respect de l’accord et à la prévention d’une frontière dure”. .

Truss ne souffrira pas du mépris que certains membres de l’administration américaine actuelle ressentaient pour Boris Johnson en raison de sa proximité continue avec Donald Trump lorsqu’il était à la Maison Blanche, et du manque d’efforts du gouvernement Johnson pour construire des ponts avec Biden et son équipe. lors de la campagne présidentielle de 2020. Mais Truss n’aura tout simplement pas le lien très fort “relation spéciale” que Thatcher avait avec Ronald Reagan lorsqu’elle était au pouvoir. La seule véritable retombée entre les deux hommes a eu lieu lorsque le président américain ne l’a pas consultée avant d’envahir la Grenade, un pays du Commonwealth.

Thatcher, lui aussi, a été accusé de méconnaissance des affaires étrangères. Jonathan Aitken a régalé un dîner à Beyrouth lors de la signature de l’accord du Sinaï entre l’Égypte et Israël avec la boutade que le Premier ministre britannique “en savait si peu sur le Moyen-Orient qu’elle pense probablement que le Sinaï est le pluriel de sinus”. La remarque est apparue dans Private Eye, et Aitken, un député conservateur d’arrière-ban, a dû s’excuser auprès du n ° 10.

Quelles que soient ses limites sur la géopolitique du Moyen-Orient, Thatcher était catégorique sur la nécessité d’agir après l’invasion du Koweït par Saddam Hussein, exhortant George HW Bush à ne pas devenir “vacillant” et envoyant des troupes britanniques rejoindre les Américains dans le Golfe. Elle avait cependant été démise de ses fonctions par ses propres députés au moment où la première guerre du Golfe avait commencé.

Une autre guerre avait sauvé son poste de premier ministre dans les premiers jours, lorsque la reprise des Malouines avait radicalement renversé sa popularité en chute libre dans son pays face à des politiques intérieures impopulaires et qui avait jeté les bases du succès électoral prolongé à suivre.

Truss sera également Premier ministre en temps de guerre. Nous devrons attendre de voir quel impact les retombées économiques du conflit ukrainien, maintenant dans son sixième mois, auront sur l’opinion publique de ce pays et de son gouvernement. Le nouveau Premier ministre a été un partisan enthousiaste de la fourniture d’armes par le Royaume-Uni à l’Ukraine dans le conflit et est populaire auprès du gouvernement de Volodymyr Zelensky. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba l’encense régulièrement chaleureusement sur Twitter. Elle pourrait hériter d’une partie de l’énorme popularité dont jouit Johnson auprès du public ukrainien.

Il est difficile de prédire avec certitude les positions sur les questions qui seront prises par quelqu’un comme Truss – qui a changé certaines de ses convictions fondamentales plus d’une fois – de libéral de gauche à conservateur de centre-droit, de Remainer engagé à Brexiteer strident. .

Truss a commencé comme ministre des Affaires étrangères avec un geste de réconciliation avec l’Union européenne, avec une invitation au vice-président de la Commission, Marcos Sefcovic, pour des entretiens. Mais elle l’a inversé pour une approche plus dure. Cela pourrait être dû au fait qu’elle avait changé d’avis ou parce qu’elle devait dépendre des députés du Brexiteer pour gagner la direction du parti.

Une photo de Truss, entouré de membres du Groupe de recherche européen (ERG), après avoir fait le tour final de deux candidats à la direction conservatrice fournit peut-être un indice. Mais il se peut aussi qu’elle puisse s’éloigner d’eux maintenant qu’elle est à Downing Street.

Truss est plus belliciste envers la Chine que Johnson, qui semblait se méfier des liens économiques dommageables avec le pays, même lorsque le comportement de Pékin est devenu extrêmement brutal à l’égard de Hong Kong et du traitement de la communauté ouïghoure. Le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères ont toujours dû «nettoyer leurs lignes» pour les déclarations publiques avec le n ° 10 sous Johnson qui semblait suivre l’avertissement de Pékin par des déclarations émollientes.

Truss a publiquement condamné l’épouvantable oppression chinoise au Xinjiang et l’a qualifiée en privé de génocide ; a offert aux résidents de Hong Kong des visas pour le Royaume-Uni et a appelé à un renforcement supplémentaire du partenariat AUKIS avec les États-Unis et l’Australie.

La position ferme sur la Russie et la Chine, ainsi que les promesses d’augmentation des dépenses de défense de ma Truss, pourraient conduire à un rôle international plus avancé pour le Royaume-Uni sous sa direction.

Ce qui se passera à long terme dépendra des élections, pas seulement dans ce pays, mais aux États-Unis. Nous envisageons un jeu de balle potentiellement nouveau si Trump revient à la Maison Blanche en 2024. Trump a été accusé d’être sous l’influence de Vladimir Poutine, d’être le “candidat moscovien”, lors de son premier mandat. Il avait salué la gestion par la Chine de l’épidémie de Covid-19 alors même que les preuves montaient d’une dissimulation par Pékin. Il aurait également demandé au président Xi Jinping d’augmenter l’achat de produits agricoles pour l’aider dans ses perspectives de réélection.

Liz Truss, si elle reste en poste, trouvera, avec de nombreux autres dirigeants internationaux, traiter avec Donald Trump une proposition bien plus difficile que Margaret Thatcher n’a jamais eu à affronter avec Ronald Reagan.