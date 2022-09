Politique étrangère de Liz Truss : à quoi peut-on s’attendre ?

Sertaines des incursions de Liz Truss dans les affaires étrangères et le commerce international ont suscité l’hilarité et ont été présentées comme des exemples de son risible manque de connaissances internationales et de gravité sur la géopolitique.

Il y a eu la fois où elle a dit au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, que la Grande-Bretagne n’accepterait jamais le contrôle de Moscou sur les régions de Rostov et de Voronej, toutes deux en Russie, les confondant apparemment avec Donetsk et Louhansk en Ukraine occupée.

Ensuite, il y a eu une diatribe passionnée sur le déficit de fromage et le commerce mondial, dénonçant la faiblesse britannique pour les variétés européennes – edam, camembert et pecorino – et déclarant «Ça. Est. Une honte”. Elle avait également déploré un déséquilibre du porc dans le même discours lors d’une conférence du Parti conservateur.