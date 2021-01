Voici ce qui se passe en politique le 27 janvier 2021. Revenez souvent pour des mises à jour.

L’ancien président Donald Trump s’est engagé jeudi à travailler avec le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, lors des élections législatives de 2022 – et semblait également laisser la porte ouverte à l’approbation des principaux challengers aux titulaires du GOP qui se sont opposés à lui sur la destitution et d’autres questions.

« La popularité du président Trump n’a jamais été aussi forte qu’elle ne l’est aujourd’hui, et son approbation signifie plus que peut-être toute approbation à tout moment », a déclaré une lecture de la réunion de McCarthy publiée par le bureau de Trump.

La déclaration ne dit rien des titulaires républicains. Aussi: il ne serait pas nécessaire d’approuver un titulaire républicain sans opposition au sein du parti.

Trump et ses alliés ont menacé de soutenir les principaux opposants des républicains qui ont critiqué les efforts visant à annuler sa défaite face à Joe Biden lors de l’élection présidentielle de l’année dernière. La menace s’étend aux 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution des actions de Trump avant l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

McCarthy et Trump se sont rencontrés au domaine Mar-a-Lago de ce dernier à Palm Beach, en Floride.

La lecture de Trump a frappé un ton global d’optimisme, qualifiant la réunion de « très bonne et cordiale. Ils ont discuté de nombreux sujets, dont le premier était de reprendre la Chambre en 2022 ».

– David Jackson

Biden signe des directives pour rouvrir l’inscription à Obamacare et lever les restrictions en matière de planification familiale

Le président Joe Biden a pris jeudi les premières mesures pour étendre la couverture des soins de santé et inverser certaines des politiques de son prédécesseur, notamment en ordonnant que les gens aient une nouvelle chance de s’inscrire aux soins subventionnés par le gouvernement et en levant les restrictions sur les services de planification familiale.

Biden a ordonné au ministère de la Santé et des Services sociaux de rouvrir l’inscription à l’assurance sur HealthCare.gov du 15 février au 15 mai. L’inscription annuelle ouverte aux plans s’est terminée en décembre dans la plupart des États.

Près de 9 millions d’Américains non assurés pourraient obtenir une assurance maladie gratuite ou subventionnée pendant la période d’inscription spéciale, selon la Kaiser Family Foundation, une organisation non partisane de recherche en santé.

Biden a déclaré que ses actions étaient conçues pour «réparer les dommages causés par Trump».

« Il n’y a rien de nouveau que nous faisons ici, à part la restauration de la loi sur les soins abordables et la restauration de Medicaid comme il était avant que Trump ne devienne président », a déclaré Biden. «Alors que nous continuons à lutter contre le COVID-19, il est encore plus important que les Américains aient un accès significatif aux soins de santé.»

Il a ordonné aux agences fédérales de réexaminer les politiques qui sapent la Loi sur les soins abordables, rendent difficile pour les Américains de s’inscrire à Medicaid ou réduisent l’accessibilité de la couverture ou des protections pour les personnes souffrant de maladies préexistantes.

Et, alors que les étapes initiales de la promesse de Biden d’arrêter «l’attaque implacable et extrême» contre la santé reproductive, le président a révoqué la politique de Mexico, qui bloque l’aide étrangère aux groupes qui incluent des services d’avortement ou des informations dans leurs programmes de planification familiale.

Le président Donald Trump a à la fois restauré et étendu cette politique, qui a été lancée par l’administration Reagan et a été désactivée et réactivée selon qu’un démocrate ou un républicain détient la Maison Blanche. Les critiques appellent cela une «règle de bâillon globale».

Biden a commencé le processus de levée des restrictions similaires sur les groupes nationaux qui reçoivent des fonds fédéraux de planification familiale pour servir les populations non assurées et à faible revenu.

Le nombre de clients desservis par le programme a chuté d’environ 840000 – soit 21% – après que l’administration Trump a modifié les règles pour recevoir les subventions du titre X.

Biden a demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux d’examiner ces changements. L’agence devrait rédiger de nouvelles réglementations pour annuler les règles Trump.

– Maureen Groppe

Les maires appellent à l’adoption immédiate du projet de loi sur le redressement du COVID-19 de Biden

Confrontés à des déficits budgétaires et à une réduction des services municipaux, les maires américains ont lancé un appel urgent jeudi au Congrès pour qu’il adopte rapidement le projet de loi de secours COVID-19 du président Joe Biden, qui fournirait 350 milliards de dollars d’aide directe aux gouvernements des villes et des États.

« Ça y est. C’est le moment », a déclaré Dayton, Ohio, maire Nan Whaley, vice-présidente de la Conférence des maires des États-Unis lors d’une conférence téléphonique avec les médias. «Les villes sont l’épine dorsale de l’économie américaine. Si nous voulons être en mesure de reconstruire mieux, nous ne pouvons pas laisser ce qui reste de la fondation s’effondrer.

Les maires ont déclaré que le fléchissement de l’économie à la suite de la pandémie de coronavirus avait réduit les ventes, les impôts fonciers et les recettes fiscales à travers le pays.

Certaines villes ont licencié des employés de la ville. D’autres ont réduit la collecte des déchets, le transport en commun, les heures de service gouvernemental ou annulé des projets d’infrastructure et retardé l’embauche de nouveaux policiers et pompiers.

«Chaque jour qui est retardé, plus de conséquences sont réalisées, et des conséquences très négatives», a déclaré le maire Jeff Williams à Arlington, au Texas. Il a appelé le Congrès à ne plus reporter l’aide. «La prochaine fois doit être maintenant.»

Bien que certains États et villes aient connu des apports de revenus plus importants que prévu au printemps dernier dans les premières semaines de la pandémie, les dirigeants locaux ont déclaré qu’ils étaient toujours en difficulté.

Tacoma, Washington, maire Victoria Woodards, citant une enquête de la National League of Cities, a déclaré que 90% des gouvernements municipaux ont connu une baisse de leurs revenus d’au moins 21% et 76% des villes ont connu une augmentation des dépenses de 17%.

«Nous ne pouvons pas laisser – je le répète, nous ne pouvons pas laisser – les villes natales des États-Unis derrière», a déclaré Woodards. «Et nous avons besoin que le Congrès agisse, ni hier, ni demain, ni après-demain, mais nous avons besoin qu’il agisse maintenant.»

Le programme de secours de 900 milliards de dollars que le Congrès a adopté en décembre n’incluait pas l’aide directe aux gouvernements locaux et étatiques en manque d’argent, que les démocrates ont poussé. Seules 38 villes ont reçu une aide fédérale directe de la loi CARES (aide, secours et sécurité économique) de l’ancien président Donald Trump contre le coronavirus, adoptée en mars dernier, selon Whaley.

Plus de 370 maires ce mois-ci ont signé une lettre exhortant le Congrès à prendre des «mesures immédiates» sur la facture de secours de Biden de 1,9 billion de dollars contre le COVID-19. La Maison Blanche a indiqué qu’elle espérait être adoptée d’ici mars. Mais alors que les démocrates du Congrès sont fermement en faveur de la législation, aucun républicain du Sénat n’a offert son soutien.

L’appel de jeudi comprenait également le comté de DeKalb, en Géorgie, le commissaire Larry Johnson; Comté de Clark, Nevada, Présidente de la Commission Marilyn Kirkpatrick; et Union City, Géorgie, le maire Vince Williams.

– Joey Garrison

Le leader du GOP à la Chambre, Kevin McCarthy, rencontrera Trump en Floride

L’ancien président Donald Trump rencontre en privé le chef du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, jeudi, trois semaines après que les deux se sont affrontés à la suite des émeutes du 6 janvier au Capitole américain par une foule de partisans de Trump.

Trump et McCarthy devraient discuter du prochain procès de destitution du Sénat et des plans pour les élections législatives de 2022 – y compris le sort des républicains de la Chambre qui ont soutenu la destitution.

La réunion à l’heure du déjeuner dans le domaine de Trump, dans le sud de la Floride, survient quelques heures avant que le représentant américain Matt Gaetz, de R-Fla., Ne parle dans le Wyoming contre l’un des républicains qui a soutenu la destitution, la représentante Liz Cheney.

Gaetz et d’autres législateurs pro-Trump ont appelé à la destitution de Cheney d’un poste de direction républicain à la Chambre. Ils ont également suggéré qu’ils soutiendraient les principaux challengers des 10 républicains de la Chambre qui ont soutenu la destitution.

McCarthy, qui a voté contre la destitution, a exprimé son soutien à Cheney, mais entendra probablement les plaintes de Trump.

La réunion Trump-McCarthy a lieu moins de deux semaines avant l’ouverture des arguments dans la piste de destitution du Sénat sur les accusations selon lesquelles Trump a incité à l’émeute.

McCarthy a critiqué Trump après l’insurrection du 6 janvier – « le président porte la responsabilité », a-t-il déclaré une semaine après l’émeute – mais il a également adopté un ton plus doux envers Trump ces derniers jours.

« Je ne crois pas qu’il l’a provoqué, si vous écoutez ce qu’il a dit lors du rassemblement » juste avant l’attaque, a déclaré McCarthy aux journalistes il y a une semaine.

Les collaborateurs de Trump et McCarthy n’ont pas beaucoup parlé de leur réunion de jeudi et on ne sait pas si les participants feront des commentaires par la suite.

– David Jackson

Biden rouvre les marchés d’assurance d’Obamacare

Le président Joe Biden prendra jeudi des mesures pour étendre la couverture de l’assurance maladie pendant la pandémie et pour annuler certaines des restrictions de l’administration Trump sur les services de planification familiale.

On s’attend à ce que Biden ordonne au ministère de la Santé et des Services sociaux de permettre aux gens de s’inscrire aux plans Obamacare du 15 février au 15 mai. L’inscription ouverte aux plans disponibles via HealthCare.gov a pris fin en décembre.

Près de 9 millions d’Américains non assurés pourraient obtenir une assurance maladie gratuite ou subventionnée pendant la période d’inscription spéciale, selon la Kaiser Family Foundation, une organisation non partisane de recherche en santé.

Biden souhaite également revoir les modifications apportées par l’administration Trump à la loi sur les soins abordables, par exemple en permettant aux États d’imposer des exigences de travail à certains bénéficiaires de Medicaid.

Et, comme les premières étapes de l’engagement de Biden à mettre fin à «l’attaque implacable et extrême» contre la santé reproductive, le président devrait révoquer la politique de Mexico, qui bloque l’aide étrangère aux groupes qui incluent des services d’avortement ou des informations dans leurs programmes de planification familiale. .

Trump a à la fois restauré et étendu la politique de Mexico, qui a été lancée par l’administration Reagan et a été désactivée et réactivée selon qu’un démocrate ou un républicain détient la Maison Blanche. Les critiques appellent cela une «règle de bâillon globale».

On s’attend également à ce que Biden commence le processus de levée des restrictions similaires sur les groupes nationaux qui reçoivent des fonds fédéraux de planification familiale pour servir les populations non assurées et à faible revenu. Depuis ces changements, environ un quart des cliniques et autres prestataires qui avaient reçu des subventions fédérales du titre X n’y participent plus, selon la Kaiser Family Foundation.

– Maureen Groppe