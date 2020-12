La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie plus de ses choix pour les meilleurs postes de son administration et se prépare à prêter serment le 20 janvier. Le Collège électoral a confirmé la victoire de Biden lundi. , donnant officiellement à Biden suffisamment de votes électoraux pour vaincre le président Donald Trump. Le Congrès comptera et certifiera les résultats lors d’une session conjointe le 6 janvier.

Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des briefings pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course et continue de contester les résultats.

Assurez-vous de rafraîchir cette page régulièrement pour obtenir les dernières informations sur l’élection et la transition.

Mitch McConnell félicite Joe Biden pour sa victoire électorale

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a reconnu l’ancien vice-président Joe Biden comme président élu lors d’un discours de 10 minutes au Sénat mardi.

«Le Collège électoral a pris la parole», a déclaré McConnell, affirmant qu’il voulait «féliciter le président élu Joe Biden» et le vice-président élu Kamala Harris.

Notant la victoire historique de Harris en tant que première vice-présidente, McConnell a déclaré: «au-delà de nos différences, tous les Américains peuvent être fiers que notre nation ait une vice-présidente pour la toute première fois.»

À la suite du vote de lundi au collège électoral, les législateurs républicains ont lentement commencé à accepter Biden en tant que président élu, bien que certains législateurs aient déclaré qu’ils voulaient attendre que le Congrès certifie les résultats du collège électoral le 6 janvier.

– Nicolas Wu

L’immigration et la justice pénale se mobilisent pour attirer l’attention de Biden à Wilmington

Des centaines d’avocats prévoient de se rassembler mardi à Wilmington, dans le Delaware, pour encourager le président élu Joe Biden à prendre des mesures au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir qui profiteraient aux immigrants, à la refonte du système de justice pénale et à aider Porto Rico.

Les participants voyagent de sept États et de Washington, DC, pour le rassemblement de 13 h HNE et la conférence de presse à Rodney Square, selon les organisateurs de groupes tels que Make the Road Action, CASA in Action, le Center for Popular Democratic Action et FIRM Action.

Le rassemblement coïncide avec le voyage de Biden en Géorgie pour faire campagne pour les démocrates lors de deux scrutins au Sénat. Les Sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler défendent leurs sièges contre Jon Ossoff et Raphael Warnock, respectivement, avec le contrôle du Sénat en jeu.

Les plans d’immigration de Biden incluent la restauration des protections pour les jeunes qui sont arrivés avec leurs parents sans papiers, la suppression des restrictions de l’administration Trump en matière d’asile et un moratoire de 100 jours sur les expulsions.

Ses plans pour le système de justice pénale visent à réduire l’incarcération et à éliminer les disparités raciales dans le système. Biden a appelé à un allégement de la dette de Porto Rico et à un audit des finances du territoire.

Biden a également nommé un groupe diversifié de conseillers principaux pour traiter ces problèmes.

Mais les défenseurs feront pression pour une action plus large, sur la base de la victoire de Biden à la Maison Blanche avec le soutien important des Noirs et des Latino-Vo.

Les groupes cherchent un chemin vers la citoyenneté pour 11 millions d’immigrants sans papiers dans tout le pays, un objectif qui s’est avéré trop controversé et insaisissable pour que le Congrès le résolve depuis des décennies. Les groupes demandent instamment des réformes de la justice pénale pour réduire l’incarcération et investir dans les communautés. Et les groupes préconisent l’annulation de la dette de Porto Rico.

– Bart Jansen

Après la victoire au collège électoral, Biden cède la place à Jon Ossoff et Raphael Warnock en Géorgie

Après sa victoire au collège électoral lundi, Biden se rend en Géorgie mardi pour faire campagne pour les candidats démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock, qui défient les sénateurs républicains de l’État lors d’un second tour.

Biden est de retour en Géorgie lors de son deuxième jour de vote anticipé. Biden a remporté l’État traditionnellement rouge cette année, faisant de lui le premier candidat démocrate à la présidentielle à s’emparer de l’État depuis 1992.

Le second tour du scrutin du 5 janvier en Géorgie déterminera le contrôle du Sénat. Les démocrates pourraient prendre le contrôle des deux chambres du Congrès si Ossoff et Warnock remportaient leurs élections contre les sénateurs David Perdue et Kelly Loeffler.

Le président ainsi que le vice-président Mike Pence se sont également rendus en Géorgie la semaine dernière, tous deux faisant campagne pour les sénateurs en exercice.

– Sarah Elbeshbishi

Poutine félicite Biden pour sa victoire électorale

Le dirigeant russe Vladimir Poutine a finalement reconnu mardi la victoire du président élu Joe Biden, déclarant qu’il « souhaitait au président élu plein succès » et qu’il était « prêt pour l’interaction et le contact ».

Le Kremlin, qui a décrié ce qu’on appelle la « rhétorique anti-russe tranchante » de Biden mais a salué les commentaires du président élu sur le contrôle des armements, a précédemment déclaré qu’il préférait attendre que les résultats des élections soient officiels avant de féliciter un gagnant. Le collège électoral a confirmé la victoire de Biden lors d’un vote de lundi.

Poutine était l’un des derniers dirigeants mondiaux à ne pas avoir reconnu la victoire de Biden. Le président Donald Trump refuse toujours de concéder l’élection. De nombreux législateurs républicains ont suivi l’exemple de Trump et n’ont pas approuvé publiquement la victoire de Biden.

Dans un télégramme envoyé à Biden – publié par les médias d’État russes – le dirigeant de longue date de la Russie « a exprimé sa confiance dans le fait que la Russie et les États-Unis, qui portent une responsabilité particulière pour la sécurité et la stabilité mondiales, peuvent faciliter la résolution de nombreux problèmes et défis auxquels le monde est actuellement confronté malgré les désaccords . «

– Kim Hjelmgaard

Poutine:Le dirigeant russe Vladimir Poutine félicite Joe Biden pour sa victoire aux élections

Biden et Harris gagnent le collège électoral

Le Collège électoral a élu Joe Biden comme prochain président lundi, officialisant la victoire de l’ancien vice-président démocrate aux élections du 3 novembre alors que le président Donald Trump poursuit un effort de longue haleine pour tenter de renverser le résultat.

Vers 17h30 HNE, les 55 électeurs de Californie ont voté pour pousser Biden au-delà du seuil de 270 voix nécessaire pour gagner.

Biden et la sénatrice Kamala Harris, la vice-présidente élue, ont reçu 306 votes électoraux au total, dépassant les 232 votes de Trump. Ensuite, les votes électoraux seront comptés lors d’une session spéciale conjointe du Congrès le 6 janvier avant que Biden et Harris ne soient inaugurés le 20 janvier.

– Joey Garrison et Rebecca Morin

Biden et Harris remportent le collège électoral:Joe Biden franchit officiellement le seuil de 270 voix pour remporter le collège électoral au vote de la Californie

Que se passe-t-il ensuite?:Joe Biden a remporté le Collège électoral. Voici ce qui se passe ensuite dans le processus électoral