La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie plus de ses choix pour les meilleurs postes de son administration et se prépare à prêter serment le 20 janvier. Le Collège électoral a confirmé la victoire de Biden lundi. , donnant officiellement à Biden suffisamment de votes électoraux pour vaincre le président Donald Trump. Le Congrès comptera et certifiera les résultats lors d’une session conjointe le 6 janvier.

Assurez-vous de rafraîchir cette page régulièrement pour obtenir les dernières informations sur l’élection et la transition.

Deb Haaland: Les luttes personnelles ont fourni une « résilience » pour diriger l’intérieur

WILMINGTON, Del. – Le choix du président élu Joe Biden de diriger le ministère de l’Intérieur a déclaré samedi que les luttes personnelles auxquelles elle a été confrontée lui ont donné la « résilience » pour relever les défis du changement climatique et de l’injustice environnementale.

« Ma vie n’a pas été facile », a déclaré la membre du Congrès du Nouveau-Mexique Deb Haaland, qui, si elle est confirmée, sera le premier Amérindien à diriger la vaste agence fédérale.

Haaland, s’exprimant lors d’une conférence de presse dans le Delaware, a déclaré qu’elle avait lutté contre l’itinérance, comptait sur les coupons alimentaires et avait élevé son enfant en tant que mère célibataire.

« Je suis un témoignage vivant de l’échec de cette horrible idéologie », a déclaré Haaland.

Haaland a déclaré que ces luttes lui donnaient une perspective alors qu’elle se préparait à aider Biden à s’attaquer au problème du changement climatique.

« Le changement climatique ne peut être résolu qu’avec la participation de chaque département et de chaque communauté se réunissant dans un but commun », a-t-elle déclaré. « Ce pays peut et va relever ce défi. »

– Michael Collins

Le débat sur la Réserve fédérale bloque les pourparlers de relance

Alors que les heures s’écoulaient vers une autre date limite de fermeture du gouvernement, les sénateurs ont été bloqués par l’insistance des républicains pour qu’une disposition mettant fin à certains pouvoirs d’urgence de la Réserve fédérale soit incluse dans le projet de loi.

Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., A défendu sa disposition au Sénat samedi, affirmant que les pouvoirs de la Réserve fédérale en question « avaient fait leur travail, leur fonction » et devaient prendre fin à la fin de l’année. Sa disposition n’était pas une tentative de « paralyser » l’administration entrante du président élu Joe Biden, a-t-il dit, notant qu’un nouveau Congrès pourrait simplement adopter un autre projet de loi sur la question.

Mais Toomey semblait ouvert au compromis. A ses collègues démocrates, a-t-il dit, « appelez-moi » pour trouver une solution.

Les sénateurs républicains ont tenu bon et soutenu Toomey sur la question, a déclaré le sénateur John Cornyn, du R-Texas, aux journalistes.

Les démocrates disent que l’insistance de Toomey pour inclure la disposition est le dernier obstacle majeur dans les négociations sur un projet de loi de relance, et beaucoup s’opposent à son inclusion.

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., A déclaré aux journalistes que la proposition de Toomey n’avait aucun sens. Le Congrès n’a aucune raison d’essayer d’empêcher la Fed d’avoir les outils dont elle pourrait avoir besoin à l’avenir pour faire face à cette crise.

– Nicolas Wu

Biden: « Pas de temps à perdre » pour lutter contre le changement climatique

WILMINGTON – Le président élu Joe Biden a officiellement présenté samedi les membres de son équipe climat et énergie, qualifiant le groupe de « brillant, qualifié et testé » et prêt à mener une réponse unifiée à la crise du changement climatique dès son premier jour en fonction.

«Nous n’avons littéralement pas de temps à perdre», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Wilmington, Delaware.

Biden a promis que le ralentissement du réchauffement climatique et ses impacts seraient l’une des principales priorités de son administration. Pourtant, rallier le Congrès pourrait être un défi car les démocrates détiendront une faible majorité à la Chambre et le contrôle du Sénat reste en suspens.

Biden et son équipe devront probablement se tourner vers les agences de régulation pour mettre en œuvre bon nombre des changements radicaux qu’ils recherchent.

Pour diriger l’effort, Biden a choisi l’ancienne gouverneur du Michigan Jennifer Granholm pour servir de secrétaire à l’énergie. Granholm est expérimenté dans les relations avec l’industrie automobile, ce qui pourrait être utile car il cherche à faire de l’énergie propre une priorité, y compris des efforts pour augmenter les normes d’efficacité énergétique pour les voitures et les camions légers.

Le choix de Biden à la tête de l’Agence de protection de l’environnement est Michael Regan, qui est actuellement le principal organisme de réglementation de l’environnement en Caroline du Nord et, s’il était confirmé, serait le premier homme noir à diriger l’agence fédérale.

Gina McCarthy, qui a été administratrice de l’EPA sous le président Barack Obama, occupera un nouveau poste de conseiller climatique de la Maison Blanche. McCarthy a été un fervent défenseur des politiques de lutte contre le changement climatique et, alors qu’il était à l’EPA, était un architecte du vaste plan d’énergie propre proposé par Obama pour limiter les émissions de carbone des centrales électriques au charbon vieillissantes.

Biden a également fait appel à la représentante Deb Haaland du Nouveau-Mexique pour devenir secrétaire de l’Intérieur. Haaland sera le premier Amérindien à diriger l’agence tentaculaire.

Les autres membres de l’équipe climat et énergie de Biden incluront l’avocate environnementale Brenda Mallory, qui présidera le Council on Environmental Quality, et Ali Zaidi, qui est actuellement le principal conseiller climatique du gouverneur de New York Andrew Cuomo et qui sera le vice-national de Biden. conseiller climatique.

– Michael Collins

Schumer devient le dernier dirigeant du Congrès à se faire vacciner contre le coronavirus

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, est devenu samedi le troisième chef du Congrès à recevoir le vaccin COVID-19 samedi. Schumer a reçu le vaccin un jour après que le vice-président Mike Pence, le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi ont tous reçu leurs premières doses du vaccin.

«Sur les conseils du médecin traitant du Capitole, j’ai reçu le premier des deux vaccins contre le COVID-19 aujourd’hui», a tweeté Schumer. « Le vaccin est sûr et efficace, et j’encourage tout le monde à le prendre dès qu’il sera disponible. »

Trump minimise la cyberattaque et contredit Pompeo sur le rôle de la Russie

Bien que le secrétaire d’État Mike Pompeo ait publiquement accusé la Russie de la cyberattaque massive qui a touché plusieurs agences gouvernementales américaines, des entreprises privées et des groupes de réflexion, le président Donald Trump a résisté au consensus général et a jeté le doute sur le rôle du Kremlin.

Dans un tweet samedi, le président a déclaré: « La Russie, la Russie, la Russie est le chant prioritaire quand quelque chose arrive ».

Et malgré les terribles avertissements du département de la Sécurité intérieure selon lesquels la violation constitue un «risque grave» pour les États-Unis, ainsi que les inquiétudes de nombreux experts quant à la gravité de la menace, Trump a accusé les médias d’exagérer la gravité de la cyberattaque. .

« Le Cyber ​​Hack est bien plus important dans les Fake News Media qu’en réalité. J’ai été pleinement informé et tout est bien sous contrôle », a déclaré Trump.

– Sarah Elbeshbishi

Le Sénat se prépare pour une session de week-end rare alors que les négociations de relance se prolongent

Le Sénat s’est réuni samedi pour une session de week-end rare alors que les négociateurs s’efforçaient de combler le fossé sur les questions en suspens dans un paquet de secours COVID-19.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré au Sénat que les législateurs avaient tenu « des discussions productives cette semaine », mais n’avaient toujours pas réussi à conclure un accord.

Les législateurs « doivent conclure nos discussions, rédiger notre législation et faire atterrir cet avion », a-t-il déclaré, mettant en garde contre un potentiel « catalogue sans fin de désaccords » si les négociations s’éternisaient.

McConnell a déclaré aux journalistes qu’il espérait conclure un accord aujourd’hui.

Un débat sur les restrictions sur le pouvoir de prêt de la Réserve fédérale avait menacé de faire dérailler les négociations vendredi. Les démocrates ont déclaré que les républicains tentaient d’introduire des dispositions dans la législation de relance pour handicaper la nouvelle administration Biden.

Les législateurs tentent de parvenir à un accord d’ici la fin de dimanche, lorsqu’une mesure provisoire visant à maintenir le gouvernement en marche expire. Les négociateurs espèrent lier un accord de relance COVID à une législation qui prévoit un financement pour le reste de l’année fiscale (jusqu’au 30 septembre), et passer les deux ensemble d’ici la fin du week-end.

– Nicolas Wu

Pompeo dit que la Russie est « assez clairement » derrière la cyberattaque contre les États-Unis

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré à l’animateur de radio conservateur Mark Levin que tandis que les responsables américains «déballaient encore» la cyberattaque massive qui a compromis plusieurs agences gouvernementales, le Kremlin a probablement orchestré la brèche.

« C’était un effort très important, et je pense que c’est le cas que maintenant nous pouvons dire assez clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette activité », a déclaré Pompeo.

L’unité de cybersécurité du Department of Homeland Security a reconnu que la portée complète de l’attaque n’est pas encore connue, avec un nombre incalculable de systèmes de gouvernement local et du secteur privé à «de graves risques».

Pompeo a également défendu le silence public du président Donald Trump sur la cyberattaque, approuvant la suggestion de Levin selon laquelle la Maison Blanche travaillait «en coulisses» sur une réponse. Mais il n’a pas précisé ce que le président pourrait faire, le cas échéant, pour affronter Moscou.

– Deirdre Shesgreen

L’accord de relance COVID reste insaisissable alors que le Congrès évite la fermeture

Les législateurs ont évité la fermeture du gouvernement vendredi en adoptant un projet de loi de financement à court terme du gouvernement quelques heures avant l’expiration du financement, s’achetant quelques jours de plus de négociations alors que les discussions au Congrès sur un projet de loi de relance COVID-19 se prolongeaient jusqu’au week-end.

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A déclaré à la Chambre après le vote qu’il espérait qu’un accord serait possible, bien qu’il y ait « des questions importantes en suspens » alors que les négociations de relance se poursuivaient. Il a déclaré aux législateurs que le plus tôt possible, la Chambre pourrait voter sur une loi de relance si un accord devait émerger, ce serait dimanche 13 h 00 HNE.

– Jeanine Santucci

Les législateurs reçoivent les premières doses de vaccin COVID-19

Alors que les États recevaient leur première série de doses du vaccin COVID-19 cette semaine, les législateurs ont été parmi les premiers à recevoir leur premier de deux vaccins, notamment le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

Pence, le chef du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a été vacciné vendredi matin lors d’un événement devant la caméra destiné à renforcer la confiance du public dans le vaccin. Il a reçu le vaccin récemment approuvé développé par Pfizer qui est distribué dans tout le pays.

Le président élu Joe Biden et son épouse Jill Biden recevront leur première dose du vaccin Pfizer lundi dans le Delaware, a déclaré Jen Psaki vendredi. Pendant ce temps, la vice-présidente élue Kamala Harris décalera pour se faire vacciner, pour éviter de l’obtenir en même temps que Biden, en recevant la sienne la semaine après Noël.

Pelosi, 80 ans, a reçu sa première dose du vaccin COVID-19 vendredi dans le bureau du médecin traitant du Capitole, a indiqué son bureau. McConnell, 86 ans, a reçu le vaccin COVID-19 plus tard vendredi.

«Les vaccins nous permettent de vaincre ce virus», a déclaré McConnell dans un communiqué publié sur Twitter.

– Jeanine Santucci