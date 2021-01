Le sénateur Patrick Leahy présidera le procès de destitution

Le sénateur Patrick Leahy, D-Vt., Le président intérimaire du Sénat en tant que membre démocrate le plus ancien, devrait présider le procès de destitution du président Donald Trump à la place du juge en chef de la Cour suprême John Roberts, selon une source sénatoriale non autorisée parler publiquement.

Le président du Sénat, qui est le vice-président ou le président pro tempore en l’absence du vice-président, préside les procès de destitution à moins qu’un président en exercice ne soit destitué. Le juge en chef de la Cour suprême préside les procès de destitution d’un président en exercice.

Leahy préside le procès signifie que le vice-président Kamala Harris est peu susceptible d’assister au procès de destitution. Certains sénateurs républicains ont soulevé des objections procédurales à la destitution d’un ancien président. Le sénateur Rand Paul, R-Ky., A déclaré dimanche Un éditorial du journal Hill selon lequel un procès sans Roberts serait une «mascarade» et a menacé de boycotter la procédure.

– Nicolas Wu

Sondage: une majorité d’Américains soutiennent la destitution et la condamnation de Trump

La plupart des Américains disent soutenir la destitution et la condamnation au Sénat de l’ancien président Donald Trump, bien que la majorité des républicains le soutiennent toujours, selon un nouveau sondage de l’Université de Monmouth publié lundi.

Cinquante-six pour cent des personnes interrogées ont déclaré approuver la décision de la Chambre des représentants de destituer Trump, et 42% ont déclaré désapprouver. La panne est hautement partisane, avec 92% des démocrates approuvant la destitution et 13% des républicains approuvant; 52% des indépendants ont également déclaré qu’ils soutenaient la destitution.

Trump a été destitué par la Chambre le 13 janvier sur un article d’incitation à l’émeute meurtrière qui a pris d’assaut le bâtiment du Capitole le 6 janvier. Dix 10 républicains ont voté oui.

La plupart pensaient également que Trump devrait être condamné par le Sénat, et une majorité pensait également que des mesures devraient être prises pour empêcher Trump d’occuper des fonctions futures. Cinquante-deux pour cent ont dit qu’ils voulaient que le Sénat condamne, tandis que 44% ont dit qu’ils ne le faisaient pas. Parmi les personnes interrogées, 57% pensaient également que Trump devrait être empêché d’occuper un bureau à l’avenir, tandis que 41% ne l’ont pas fait. Lorsque les répondants au sondage ont été informés qu’une mesure pour l’empêcher d’exercer ses fonctions ne pouvait intervenir qu’après une condamnation, le soutien à la condamnation au Sénat a augmenté à 55%.

La foule qui a violé le Capitole comprenait des partisans de Trump qui croyaient à tort que le président Joe Biden n’avait pas légitimement remporté l’élection présidentielle de 2020, renforcés par des semaines où Trump et ses alliés affirmaient sans preuve qu’il y avait une fraude électorale généralisée.

Le sondage de Monmouth a révélé qu’environ un tiers (32%) des Américains croyaient toujours que la fraude était la cause de la défaite de Trump, comme dans un sondage de novembre. Soixante-cinq pour cent ont convenu que Biden avait remporté l’élection «juste et équitable». Parmi les républicains interrogés, 72% ont déclaré qu’ils pensaient que Biden avait gagné en raison de la fraude. Environ 10% ont déclaré qu’ils n’accepteraient jamais Biden en tant que président bien qu’il ait déjà prêté serment.

Monmouth a mené son sondage du 21 au 24 janvier en interrogeant 809 adultes américains qui ont déclaré eux-mêmes leur affiliation politique. Le sondage a une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points de pourcentage.

– Jeanine Santucci

Un organisme de surveillance de la justice va enquêter sur le personnel pour une éventuelle ingérence électorale

L’inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz, a annoncé lundi qu’il enquêterait sur la question de savoir si des membres du personnel actuels ou anciens du ministère se sont livrés à une tentative inappropriée de «modifier le résultat de l’élection présidentielle de 2020».

«L’enquête englobera toutes les allégations pertinentes qui peuvent survenir et qui relèvent de la compétence (du bureau)», selon l’annonce.

Le procureur général de l’époque, William Barr, a rejeté une affirmation du 1er décembre selon laquelle «les machines étaient essentiellement programmées pour fausser les résultats des élections» en affirmant que les ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure «n’avaient rien trouvé pour étayer cela». Mais Jeffrey Clark, chef par intérim de la division civile du ministère de la Justice, aurait travaillé avec l’ancien président Donald Trump sur ses allégations non fondées de fraude électorale, selon un Rapport du New York Times.

Clark a déclaré au journal qu’il avait offert des conseils juridiques à la Maison Blanche, comme c’est la coutume pour tout haut fonctionnaire, mais il a nié l’accusation du rapport selon laquelle il cherchait à évincer le procureur général par intérim Jeffrey Rosen.

L’inspecteur général a compétence pour enquêter sur les allégations concernant la conduite d’anciens et actuels employés du ministère de la Justice, mais pas d’autres fonctionnaires.

– Bart Jansen

La Chambre enverra un article de mise en accusation au Sénat

Les démocrates de la Chambre porteront lundi leur seul article de mise en accusation contre l’ancien président Donald Trump à travers le Capitole au Sénat, déclenchant les premières étapes d’un procès sans précédent d’un président qui a déjà quitté ses fonctions.

L’article, qui accuse Trump d ‘«incitation à l’insurrection», se concentre sur son rôle dans l’émeute du 6 janvier au cours de laquelle les partisans du président ont saccagé le Capitole pour tenter de renverser la victoire électorale du président Joe Biden.

Les articles devraient arriver au Sénat vers 19 heures. Mardi, les sénateurs seront assermentés en tant que membres de la « Cour de mise en accusation ».

Le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, DN.Y., a présenté un aperçu de la manière dont les procureurs de la Chambre, connus sous le nom de «gestionnaires», livreront l’article de mise en accusation contre l’ancien président Donald Trump lundi vers 19 heures.

« Bien que je garde espoir pour notre pays après l’investiture du président Biden et du vice-président Harris, nous ne devons pas donner à Donald Trump un laissez-passer pour avoir incité à une insurrection meurtrière sur notre Capitole il y a quelques semaines à peine », a déclaré Nadler. «Il doit être tenu responsable. L’avenir de ce pays est en jeu. »

Le procès devrait débuter la semaine du 8 février. La poursuite sera dirigée par le représentant Jamie Raskin, D-Md.

Dix législateurs républicains se sont joints aux démocrates pour soutenir l’article de destitution. On ne sait pas combien de sénateurs du GOP se sépareront de la même manière avec Trump et la base conservatrice lors d’un vote pour condamner le président.

« Eh bien, tout d’abord, je pense que le procès est stupide », a déclaré le sénateur Marco Rubio, R-Fla., Sur « Fox News Sunday » au cours du week-end. Rubio a fait valoir qu’une condamnation serait «arrogante» étant donné la popularité persistante de Trump auprès des républicains, bien qu’il ait déclaré que Trump «porte la responsabilité» de l’insurrection du Capitole.

D’autres sénateurs républicains ont adopté un point de vue différent.

« Je crois que ce qui est allégué et ce que nous avons vu, qui est une incitation à l’insurrection, est une infraction impénétrable », a déclaré dimanche le sénateur Mitt Romney, R-Utah, sur « CNN Politics ». « Si non? quel est? » Il a demandé.

Le procès du Sénat débutera le mardi 9 février avec des séances d’information préliminaires commençant la veille le 8 février.

– Matthew Brown et Bart Jansen

Le sénateur de l’Ohio, Rob Portman, ne cherchera pas à être réélu

Le républicain Rob Portman ne cherchera pas un troisième mandat au Sénat américain en 2022, a-t-il déclaré à The (Cincinnati) Enquirer.

Portman, 65 ans, ancien représentant américain au commerce sous George W. Bush, prévoit d’annoncer publiquement sa décision lors d’une conférence de presse lundi matin au Hilton Netherland Plaza au centre-ville de Cincinnati. Il prévoit d’achever le reste de son mandat jusqu’à la fin de l’année prochaine, selon son bureau.

« Ce n’était pas une décision facile, car représenter le peuple de l’Ohio a été le plus grand honneur de ma carrière », a déclaré Portman dans un communiqué.

Après trois décennies à Washington, Portman est devenu fatigué de l’incivilité en politique et de la division partisane croissante. L’un des politiciens les plus éminents du Grand Cincinnati, on s’attendait autrefois à ce qu’il soit dirigé vers un bureau national. Il est connu pour s’en tenir à la politique et s’abstenir d’attaques personnelles.

« Je ne pense pas qu’aucun bureau du Sénat a mieux réussi à faire avancer les choses, mais honnêtement, il est devenu de plus en plus difficile de sortir de l’impasse partisane et de faire des progrès sur la politique de fond, et cela a contribué à ma décision », at-il m’a dit.

Portman a également été l’un des rares républicains à avoir publiquement rompu avec Donald Trump à la suite des allégations du président de l’époque sur la fraude électorale à grande échelle lors des élections du 3 novembre.

« … Il n’y a pour l’instant aucune preuve de fraude ou d’irrégularités généralisées qui changeraient le résultat dans n’importe quel État », a-t-il écrit dans une colonne d’opinion pour USA TODAY, publiée le 27 novembre.

Portman a été élu pour la première fois au Sénat en 2010, après le départ à la retraite du républicain George Voinovich. Portman avait auparavant servi une partie de sept mandats à la Chambre des États-Unis de 1993 à 2005, représentant le 2e district du Congrès de l’Ohio.

Il est venu pour la première fois à Washington en 1989 en tant qu’assistant législatif du président George HW Bush. Portman considérait Bush comme un mentor et ils ont maintenu une relation étroite jusqu’à la mort de l’ancien président en 2018.

Le siège de Portman devrait rester une valeur sûre pour les républicains. Les candidats potentiels du GOP au siège de Portman incluent: le représentant Jim Jordan, la présidente du Parti républicain de l’Ohio Jane Timken, l’ancien trésorier d’État Josh Mandel et l’auteur de « Hillbilly Elegy » JD Vance.

– Jason Williams, Cincinnati Enquirer

Sarah Huckabee Sanders se présente comme gouverneur de l’Arkansas

Une personnalité éminente de la présidence de Donald Trump – l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders – a déclaré lundi qu’elle entrait dans le monde de la campagne en se présentant au poste de gouverneur de l’Arkansas.

Faire son annonce dans une vidéo de près de huit minutes, Sanders a souligné ses liens avec Trump assiégé et a suggéré qu’elle se présenterait en partie contre la présidence de Joe Biden et le Congrès contrôlé par les démocrates.

Sanders a attaqué les démocrates en tant que «socialistes» et a suggéré qu’elle se présenterait contre eux dans sa tentative de devenir directrice générale de l’Arkansas. « Leur socialisme et leur culture d’annulation ne guériront pas l’Amérique », a-t-elle déclaré en déclarant sa candidature.

La campagne de Sanders testera la puissance de la marque Trump lors des élections de 2022.

L’ancienne attachée de presse a déclaré sa candidature moins de deux semaines après que la Chambre des États-Unis ait voté la destitution de Trump pour incitation à l’insurrection de ses partisans au Capitole américain le 6 janvier.

Trump doit être jugé au Sénat le mois prochain.

Sanders, la fille de l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee, devra remporter une primaire républicaine dans l’Arkansas, et cela n’est peut-être pas facile.

Deux autres fonctionnaires de tout l’État – le lieutenant-gouverneur Tim Griffin et le procureur général Leslie Rutledge – planifient également des offres de gouverneur.

Le gouverneur actuel de l’Arkansas, Asa Hutchinson, un républicain, est limité par le mandat.

– David Jackson