Politique en direct: la secrétaire aux Transports, Elaine Chao, démissionne

La secrétaire aux Transports, Elaine Chao, démissionnera de son poste, a-t-elle annoncé jeudi.

Chao, qui est marié au chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Est le premier secrétaire du Cabinet à démissionner après que des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole américain mercredi pour tenter d’arrêter le comptage des votes du collège électoral.

« Hier, notre pays a connu un événement traumatisant et tout à fait évitable alors que les partisans du président ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole à la suite d’un rassemblement auquel il s’est adressé », a déclaré Chao dans un communiqué. « Comme je suis sûr que c’est le cas pour beaucoup d’entre vous, cela m’a profondément troublé d’une manière que je ne peux tout simplement pas mettre de côté. »

Chao a noté que son bureau continuerait d’aider Pete Buttigieg, le choix du président élu Joe Biden pour le poste de secrétaire aux transports, à faire la transition vers son rôle.

– Phillip Bailey

Schumer dit qu’il licenciera le sergent d’armes du Sénat après l’émeute au Capitole

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré jeudi que le sergent d’armes du Sénat devait démissionner ou serait renvoyé à la suite de l’assaut des émeutiers du Capitole américain mercredi lors du décompte des voix électorales.

« Si le sergent du Sénat Arms Stenger n’a pas quitté son poste d’ici là, je le licencierai dès que les démocrates auront une majorité au Sénat », a déclaré Schumer dans un communiqué.

Le sergent d’armes du Sénat est le plus haut responsable de l’application de la loi au Sénat. Michael Stenger occupe actuellement le rôle.

Schumer devrait devenir le chef de la majorité au Sénat dès que les démocrates de Géorgie Jon Ossoff et Raphael Warnock seront assermentés au Sénat.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a qualifié la violation de la sécurité d ‘«échec massif» et a promis une «enquête minutieuse et un examen approfondi».

– Nicolas Wu

Le DOJ et le FBI promettent des arrestations et des accusations criminelles après les violences au Capitole

Les responsables fédéraux ont promis jeudi des arrestations et des accusations criminelles contre les émeutiers qui ont participé aux violences au Capitole.

Le procureur général par intérim, Jeffery Rosen, a déclaré que des accusations étaient attendues jeudi et dans les jours et semaines à venir.

«Hier, notre nation a regardé avec incrédulité une foule qui a violé le bâtiment du Capitole et a exigé des forces de l’ordre fédérales et locales pour aider à rétablir l’ordre. Le ministère de la Justice s’est engagé à faire en sorte que les responsables de cette attaque contre notre gouvernement et l’état de droit subissent toutes les conséquences de leurs actes en vertu de la loi », a déclaré Rosen.

Une foule de partisans pro-Trump a pris d’assaut le Capitole mercredi, provoquant un verrouillage de plusieurs heures et perturbant ce qui aurait dû être un processus largement cérémoniel de comptage des votes des collèges électoraux certifiés par l’État. Le président Donald Trump a prétendu à tort pendant des semaines que l’élection lui avait été volée et a exhorté ses partisans à se rendre au Capitole. Les images des conséquences ont montré des fenêtres cassées et des biens vandalisés.

Un manifestant a été tué par balle par un policier du Capitole au cours de la mêlée.

Dans une déclaration distincte jeudi, le directeur du FBI Chris Wray a décrit ceux qui ont pris d’assaut le Capitole comme des « violents agitateurs et extrémistes » qui incitaient à la violence sous le couvert du premier amendement.

Le FBI a créé un formulaire en ligne permettant aux gens de soumettre des conseils et des preuves vidéo.

– Kristine Phillips

Les troupes de la Garde nationale, une partie de la clôture du périmètre des mesures de sécurité plus strictes autour du Capitole

Des milliers de soldats de la Garde nationale arriveront à Washington d’ici le week-end, dans le cadre d’un effort de sécurité intensifié que les responsables fédéraux locaux ont annoncé jeudi à la suite d’une émeute sans précédent au Capitole américaine mercredi par des partisans pro-Trump.

Le secrétaire de l’armée américaine, Ryan D. McCarthy, a déclaré que 850 soldats avaient déjà été déployés sur le terrain du Capitole américain et que jusqu’à 6200 soldats de la Garde nationale de la région seraient disponibles d’ici ce week-end pour aider à réprimer les manifestations persistantes de l’attaque de mercredi contre les États-Unis Bâtiment du Capitole.

En outre, McCarthy a déclaré qu’une clôture «non évolutive» de sept pieds était en train d’être érigée autour du périmètre du terrain du Capitole qui sera en place pendant au moins 30 jours. Cette période comprendrait l’inauguration, le 20 janvier, du président élu Joe Biden, qui prêtera serment du côté ouest du Capitole.

Les responsables espèrent empêcher une répétition de la violation du Capitole mercredi, où des centaines d’émeutiers ont fait irruption dans le bâtiment, détruit des bureaux et cassé des fenêtres. Ils sont entrés par effraction dans le bâtiment après avoir assisté à un rassemblement près de la Maison Blanche où le président Donald Trump les a exhortés à aller soutenir les législateurs qui tentent de s’opposer au décompte cérémonial des votes du collège électoral qui a donné à Biden sa victoire électorale.

« Le président actuel doit être tenu responsable de cette attaque sans précédent contre notre démocratie », a déclaré la maire de Washington, DC, Muriel Bowser, lors d’une conférence de presse jeudi. «Ce qui s’est passé hier, c’est le terrorisme des manuels.»

Le chef de la police métropolitaine de DC, Robert Contee, a déclaré que 68 personnes avaient été arrêtées, dont 41 sur le terrain du Capitole, dont beaucoup après que la ville ait imposé un couvre-feu à 18 heures mercredi. Un seul des personnes arrêtées était de DC

La police tente d’identifier de nombreux émeutiers en partageant des images avec les hôtels locaux, les aéroports et les bureaux du FBI à travers le pays.

– Roi Ledyard

Sénateur Chuck Schumer: Trump devrait être démis de ses fonctions

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, s’est joint aux appels croissants des démocrates du Congrès pour invoquer le 25e amendement et destituer le président Donald Trump de ses fonctions à la suite des émeutes au Capitole mercredi.

Schumer, qui devrait devenir le chef de la majorité au Sénat lorsque les démocrates de Géorgie Jon Ossoff et Raphael Warnock entreront en fonction, a déclaré que Trump avait incité à l’émeute et « ne devrait pas rester en fonction un jour de plus ».

Le démocrate de New York a déclaré que le vice-président Mike Pence devrait invoquer le 25e amendement et proposer au Cabinet de démettre Trump de ses fonctions. S’ils ne le faisaient pas, le Congrès devait se réunir à nouveau pour destituer Trump une deuxième fois, a-t-il déclaré.

Un responsable de l’administration qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat a déclaré que la perspective d’invoquer le 25e amendement n’avait pas été soumise au vice-président.

Après l’émeute, certains démocrates du Congrès, accusant Trump d’avoir incité à l’émeute, ont appelé à sa destitution.

La représentante Katherine Clark, D-Mass., La quatrième démocrate de la Chambre, a semblé approuver l’invocation du 25e amendement dans une déclaration de mercredi soir disant que Trump devait être démis de ses fonctions.

Certains démocrates centristes ont demandé que le 25e amendement soit également invoqué. La représentante Susan DelBene, D-Wash., Présidente de la coalition modérée néo-démocrate, a déclaré mercredi que le 25e amendement devait être invoqué «pour le bien du pays».

Et sur MSNBC, le sénateur Chris Coons, D-Del., Proche allié du président élu Joe Biden, a déclaré: « C’est un incendie qu’il a allumé pour la première fois à Charlottesville, et qui n’a pris de l’ampleur que ces dernières années. , et ne sera résolu que par la destitution du président Trump. «

La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, n’a pas encore commenté la question.

– Nicholas Wu et Maureen Groppe

La Maison Blanche retire la nomination du secrétaire par intérim du DHS, Chad Wolf, après avoir exhorté Trump à « condamner fermement » les troubles

La Maison Blanche a retiré jeudi sa nomination de Chad Wolf au poste de secrétaire permanent du Département de la sécurité intérieure un peu plus d’une heure après que Wolf ait exhorté le président à «condamner fermement» les troubles au Capitole américain.

Wolf, qui occupe le poste de secrétaire par intérim du DHS, s’est joint à plusieurs anciens et actuels responsables de l’administration pour dénoncer les partisans du président qui se sont violemment introduits dans le bâtiment du Capitole lors d’une session conjointe du Congrès pour compter les votes électoraux pour affirmer la victoire du président élu Joe Biden. Le bouleversement a conduit à 68 arrestations et quatre morts, dont une femme qui a été abattue à l’intérieur du Capitole américain.

« Ce qui s’est passé hier a été tragique et écœurant. Alors que j’ai toujours condamné la violence politique des deux côtés de l’allée, en particulier la violence dirigée contre les forces de l’ordre, nous voyons maintenant certains partisans du Président utiliser la violence comme un moyen d’atteindre des fins politiques », a déclaré Wolf dit dans un communiqué.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a déclaré que le retrait n’avait aucun lien avec la déclaration de Wolf.

« Le retrait a eu lieu hier et n’était pas du tout lié aux événements de mercredi ou aux commentaires du secrétaire par intérim de ce matin. Le secrétaire par intérim Wolf reste le secrétaire par intérim et continue d’exercer les fonctions de son bureau », a déclaré Deere dans un communiqué.

La Maison Blanche n’a fourni aucun détail sur les raisons pour lesquelles elle a retiré sa candidature.

Le secrétaire par intérim du DHS est le premier responsable du Cabinet à appeler publiquement Trump à condamner fermement la violence.

« C’est inacceptable. Ces actions violentes sont inacceptables, et j’implore le président et tous les élus de condamner fermement les violences qui ont eu lieu hier. »

Wolf, qui est à l’étranger au Moyen-Orient, a ajouté qu’il prévoyait de rester à son poste jusqu’au 20 janvier, lorsque Trump quittera ses fonctions pour assurer une « transition ordonnée » vers l’administration de Biden.

– Courtney Subramanian

Barr qualifie les actions de Trump de « trahison de son bureau »

L’ancien procureur général William Barr, autrefois l’un des plus fervents défenseurs de Trump, a publié un compte rendu cinglant de la conduite du président, le qualifiant de « trahison de son bureau ».

«Orchestrer une foule pour faire pression sur le Congrès est inexcusable. La conduite du président hier était une trahison de son bureau et de ses partisans », a déclaré Barr dans un communiqué jeudi.

– Kevin Johnson

La victoire de Biden confirmée par le Congrès après une journée d’émeutes

La victoire présidentielle du président élu Joe Biden a été confirmée par le Congrès jeudi quelques heures après que des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole au cours d’une journée de violence qui a poussé les législateurs à se mettre à l’abri et a entraîné la mort de quatre personnes.

Le décompte des votes du Collège électoral requis par la Constitution, généralement une brève cérémonie, s’est interrompu brusquement alors que les législateurs ont été rapidement escortés et que des gens agitant des drapeaux Trump ont été vus abattre les barrières de police autour du Capitole et traverser des salles normalement réservées aux législateurs et aux touristes. .

La violence a éclaté alors que les dirigeants républicains se livraient à une série étonnante et historique de manœuvres politiques, Trump exigeant que le vice-président Mike Pence utilise son perchoir au Sénat pour annuler les élections – un résultat que Pence n’avait aucune autorité à poursuivre.

Le Congrès affirme la victoire de Biden:Le décompte électoral est officialisé après les émeutes au Capitole

Trump, qui a soulevé des allégations sans fondement et des théories du complot sur la fraude électorale, a refusé de concéder l’élection malgré les résultats certifiés par l’État montrant que Biden a remporté le Collège électoral, 306-232.

Une fois le Capitole sécurisé mercredi soir, les législateurs ont repris leur session pour tenir le décompte officiel des résultats du collège électoral qui montraient que Biden avait battu Trump aux élections du 3 novembre. Les législateurs ont passé plusieurs heures à débattre des objections du GOP au décompte avant de les rejeter.

Pence a confirmé Biden comme vainqueur à 3 h 41 HNE.

Peu de temps après, Trump a publié une déclaration via un compte de réseau social de la Maison Blanche, reconnaissant la victoire de Biden, une première. « Même si je suis totalement en désaccord avec le résultat de l’élection, et les faits me le confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier », a déclaré le communiqué de Trump.