Politique d’Irlande du Nord : qu’est-ce qui est important pour les jeunes républicains ?

il y a 8 heures

Mais beaucoup de leurs fans insistent sur le fait qu’ils veulent parler de pauvreté et non de paramilitaires.

“De toute évidence, je me soucie des questions traditionnelles vertes et oranges, mais ce qui me tient le plus à cœur, c’est de nourrir nos enfants, d’éduquer notre population, de faire fonctionner notre NHS”, a déclaré Amy Reid, titulaire d’une maîtrise en études sur la paix.