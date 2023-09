Politique de sécheresse : qu’est-ce qui étouffe California Dry ?

SACRAMENTO, Californie — La Californie est confrontée au climat le plus sec de son histoire. La sécheresse record a conduit à des niveaux d’eau extrêmement bas, nuisant à l’agriculture et à d’autres aspects de l’économie et créant une tempête politique.

L’agriculteur californien Shawn Stevenson a montré à CBN News un champ vide autrefois rempli d’orangers.

« C’est certainement la pire sécheresse que j’ai connue », a-t-il partagé. « Il y en a eu un mauvais en 1977-1978, mais il n’avait rien à voir avec celui-ci. »

Au cours d’une année normale, Stevenson et son équipe cultivent 1 200 acres de cultures permanentes. Cependant, à cause de la sécheresse, au cours des deux dernières années, ils ont dû arracher un tiers de ces récoltes, les détruisant dans certains cas dans la fleur de l’âge.

Quatre générations de la famille Stevenson ont cultivé la terre. Les conditions météorologiques brutales n’ont pas seulement affecté les récoltes.

« Nous cultivons moins de terres ; nous n’avons pas besoin d’autant de personnes », a déclaré Stevenson. « Au printemps dernier, j’ai laissé partir environ la moitié de nos gars, et ce sont des gars qui, dans certains cas, travaillent avec notre famille depuis près de 40 ans, plus de 40 ans. »

Sécher

Sur le lac Oroville, en Californie, des péniches inutilisées reposent sur l’eau à des centaines de pieds. Des berges escarpées et sèches entourent le lac ; la rampe de mise à l’eau fermée se termine par des rochers.

Désormais, une navette doit amener les visiteurs et les propriétaires de bateaux à la marina de Bidwell Canyon.

« Normalement, je m’y rends à pied depuis le parking de la marina, mais le niveau est si bas maintenant que la marina est déconnectée. J’ai donc dû prendre une navette ici, l’emmener jusqu’aux cales où se trouve le bateau, c’est-à-dire, Je suis ici depuis 25 ans et c’est la première fois que cela arrive », a déclaré le propriétaire du bateau, Jack Maurer.

Ben Johnson, superviseur de la marina, nous a expliqué à quel point cela a été difficile pour les affaires.

« Quand le niveau est aussi bas, beaucoup de gens ne veulent pas sortir », a déclaré Johnson. « Ça a l’air mauvais ; c’est cicatrisé ; c’est sale, boueux. Je veux dire, nous avons encore beaucoup d’eau pour jouer ; dans le corps principal, il y a encore de l’eau. Tout le monde pense : ‘Il n’y a pas de lac.’ Eh bien, c’est toujours là, mais cela a été définitivement une année difficile économiquement et simplement physiquement pour essayer de gérer ces bateaux. »

Johnson dit qu’il a déplacé plus de 200 bateaux cette année vers des endroits sûrs en raison de la baisse du niveau de l’eau. Il ne veut pas qu’ils restent coincés dans la boue.

Le niveau d’eau du lac Oroville a baissé de 240 pieds à cause de la sécheresse. Cela équivaut à un immeuble de 24 étages. En fait, il se trouve à seulement 15 pieds du point le plus bas jamais atteint en 1977.

Cette année est la troisième année consécutive de sécheresse en Californie. Les données climatiques montrent que les 36 mois se terminant en octobre ont été les trois années les plus sèches de l’histoire de la Californie.

« Presque toute la Californie est classée dans un état de sécheresse. En juillet de cette année, environ 60 pour cent de la Californie était classée dans une sécheresse exceptionnelle, ce qui représente le taux de sécheresse le plus élevé », a déclaré Lauren Bisnett, qui travaille pour le California Département des ressources en eau, a déclaré à CBN News.

« Il y a des communautés qui n’ont plus d’eau potable et qui n’ont pas d’approvisionnement en eau potable. Une partie de la réponse de l’État a donc consisté à fournir des secours immédiats et à garantir que l’eau soit assurée pour la santé et la sécurité humaine », a déclaré Bisnett.

De l’eau pour les poissons ou pour les humains ?

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière les niveaux d’eau extrêmement bas ?

Outre des conditions météorologiques implacables et un faible manteau neigeux record, le député de Californie, Jim Patterson, affirme que la politique est en jeu.

Il a emmené CBN News au lac Millerton, près de Fresno, qui, comme le lac Oroville, a été durement touché. Nous avons discuté dans une zone normalement sous l’eau.

« Il y a une réalité politique à l’œuvre ici. Il y a une lutte pour l’eau que les écologistes les plus extrémistes voudraient prendre pour du poisson, et par conséquent, cette prise réduit l’eau disponible pour les fermes et les gens », a déclaré Patterson. « Nous sommes donc également engagés dans un combat autour de la politique de l’eau dans l’État. »

Bisnett dit qu’au niveau de l’État, c’est un exercice d’équilibre.

« Il y a une coordination intense pour équilibrer ces besoins dans tout l’État, qu’ils soient écologiques, agricoles, municipaux ou industriels », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose que nous essayons de garantir afin que nous puissions fournir l’approvisionnement pour toutes ces choses. »

Les agriculteurs sont frustrés par le gouvernement.

Stevenson estime que la loi sur les espèces en voie de disparition doit être mise de côté pendant la sécheresse afin que lui et d’autres puissent survivre.

« Le problème est qu’il n’y a plus d’équilibre entre les besoins en poisson et les besoins en nourriture, en agriculteurs, en emplois et en communautés entières dans la Vallée Centrale », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, alors que le soleil se couche, cet agriculteur refuse d’abandonner et prie pour la pluie et une politique gouvernementale saine à Washington et à Sacramento.