Politique de la forêt tropicale au Brésil et au Congo

Dionne : Le président Tshisekedi a été propulsé au pouvoir lors d’une élection contestée après des décennies de dirigeants corrompus. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux souhaitaient vivement que son prédécesseur, l’ancien président Joseph Kabila, soit chassé du pouvoir, et le président Tshisekedi bénéficie donc d’un fort soutien américain – et a l’oreille des diplomates américains qui poussent à un programme climatique. Mais après avoir passé les premières années de son mandat à aligner le soutien à son leadership à l’intérieur du pays, il a à peine eu le temps de pousser les efforts climatiques et fait maintenant face à une réélection ainsi qu’à des tensions politiques avec le Rwanda voisin.

Manuela : Les responsables de la République démocratique du Congo vous ont dit que presque toutes les personnes impliquées dans l’exploitation forestière violaient la loi d’une manière ou d’une autre, et cela se passe à la vue de tous. Au Brésil, nous constatons que de nombreuses villes amazoniennes ont l’accaparement de terres illégales, l’exploitation minière ou l’exploitation forestière au cœur de leurs économies. Quelles sont les forces en jeu qui animent cette réalité en RDC ?

Dionne : Beaucoup de gens qui vivent dans la forêt du Congo essaient juste de survivre. La forêt est le plus souvent coupée afin qu’ils puissent cultiver ou fabriquer du charbon de bois pour les feux de cuisine, mais l’exploitation forestière industrielle et dite artisanale (ou à petite échelle) joue un rôle dans la destruction de la forêt. Au Congo, il y a tellement de forces en jeu qui ont commencé il y a des générations, remontant même au colonialisme, qu’il est compliqué de changer des systèmes brisés. Le pays a fait face à des guerres et a connu une succession de dirigeants corrompus qui ont utilisé les riches ressources naturelles du pays comme tirelires. Ces types de problèmes structurels ne sont pas faciles à résoudre. Et l’effondrement du gouvernement en général conduit à des fiefs dans des zones éloignées de la forêt.