Politique de Hong Kong : le parti civique se dissout

HONG KONG –

L’un des rares partis pro-démocratie restants à Hong Kong a voté sa dissolution samedi, rejoignant une liste croissante d’organisations qui se sont dissoutes alors que les autorités répriment la dissidence.

Le président du Parti civique, Alan Leong, a déclaré aux journalistes que la dissolution du parti était une « écriture sur le mur » car il n’y avait personne pour prendre le relais. Aucun de ses membres lors d’une assemblée générale extraordinaire n’a déposé de candidatures aux postes de direction.

Trente des 31 membres ont voté en faveur de la dissolution, une personne s’étant abstenue.

Le parti, fondé en 2006, était composé principalement de professionnels, d’avocats et d’universitaires. À son apogée, il a remporté six sièges à la législature de Hong Kong lors des élections de 2012 et était le deuxième parti pro-démocratie de la ville après le Parti démocrate.

Plusieurs membres ont été accusés de subversion en vertu de la vaste loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à la suite de manifestations massives de 2019 appelant aux libertés politiques promises au territoire semi-autonome après sa rétrocession à la Grande-Bretagne en 1997.

Ils étaient accusés d’avoir participé à une primaire officieuse pour sélectionner les meilleurs candidats aux élections législatives qui permettraient au camp pro-démocratie de remporter la majorité des sièges. Les autorités ont cependant déclaré que la primaire visait à renverser le gouvernement.

Dans une déclaration écrite, Leong a remercié « toutes les personnes partageant les mêmes idées qui ont rejoint notre longue marche vers la démocratie pour différentes parties du voyage ».

« Aujourd’hui, le Parti civique fait ses adieux à Hong Kong », a-t-il écrit. « Nous espérons que les Hongkongais vivront le moment présent avec un cœur plein d’espoir et pas trop lourd. Vivez dans la vérité et croyez en demain. »

Depuis l’adoption de la loi sur la sécurité nationale, la ville a subi des changements majeurs dans son paysage politique. Une refonte du système électoral de Hong Kong a été effectuée pour garantir que seuls les « patriotes » fidèles à la Chine pourraient prendre leurs fonctions, et plus de 200 personnes ont été arrêtées pour avoir prétendument commis des actes mettant en danger la sécurité nationale.

De nombreuses organisations politiques pro-démocratie à Hong Kong se sont déjà dissoutes. Il s’agit notamment de l’organisateur de la manifestation Civil Human Rights Front et de l’Alliance de Hong Kong pour le soutien des mouvements démocratiques patriotiques de Chine, qui était à l’origine de la veillée annuelle de la place Tiananmen pour marquer le massacre en 1989 à Pékin de militants pro-démocratie par des soldats chinois. La veillée est interdite depuis trois ans.

La ville, qui était autrefois un bastion de la liberté d’expression et d’expression, n’a pas connu de manifestation pro-démocratie à grande échelle depuis 2020.