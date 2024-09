Politique de confidentialité de LinkedIn

Nous utilisons vos données pour autoriser l’accès à nos Services et respecter vos paramètres.

Restez connecté

Nos Services vous permettent de rester en contact et d’être à jour avec vos collègues, partenaires, clients et autres contacts professionnels. Pour ce faire, vous pouvez vous « connecter » avec les professionnels que vous choisissez et qui souhaitent également se « connecter » avec vous. Sous réserve de vos paramètres et des leurs, lorsque vous vous connectez avec d’autres Membres, vous pourrez rechercher les connexions des uns et des autres afin d’échanger des opportunités professionnelles.

Nous utilisons des données vous concernant (telles que votre profil, les profils que vous avez consultés ou les données fournies via des téléchargements de carnet d’adresses ou des intégrations de partenaires) pour aider les autres à trouver votre profil, suggérer des connexions pour vous et d’autres (par exemple, les membres qui partagent vos contacts ou vos expériences professionnelles) et vous permettre d’inviter d’autres personnes à devenir membre et à se connecter avec vous. Vous pouvez également choisir de nous autoriser à utiliser votre localisation précise ou votre proximité avec d’autres personnes pour certaines tâches (par exemple, pour vous suggérer d’autres membres à proximité avec lesquels vous connecter, calculer le trajet vers un nouvel emploi ou informer vos relations que vous êtes à un événement professionnel).

Vous avez le choix d’inviter quelqu’un à rejoindre nos Services, d’envoyer une demande de connexion ou d’autoriser un autre Membre à devenir votre connexion. Lorsque vous invitez quelqu’un à se connecter avec vous, votre invitation comprendra votre réseau et les informations de base de votre profil (par exemple, votre nom, votre photo de profil, votre titre de poste, votre région). Nous enverrons des rappels d’invitation à la personne que vous avez invitée. Vous pouvez choisir de partager ou non votre propre liste de connexions avec vos connexions.

Les visiteurs ont le choix quant à la manière dont nous utilisons leurs données.

Restez informé

Nos Services vous permettent de rester informé des actualités, des événements et des idées concernant des sujets professionnels qui vous intéressent et provenant de professionnels que vous respectez. Nos Services vous permettent également d’améliorer vos compétences professionnelles ou d’en acquérir de nouvelles. Nous utilisons les données dont nous disposons sur vous (par exemple, les données que vous fournissez, les données que nous collectons à partir de votre engagement avec nos Services et les déductions que nous faisons à partir des données dont nous disposons sur vous) pour personnaliser nos Services pour vous, par exemple en recommandant ou en classant le contenu et les conversations pertinents sur nos Services. Nous utilisons également les données dont nous disposons sur vous pour suggérer des compétences que vous pourriez ajouter à votre profil et des compétences dont vous pourriez avoir besoin pour saisir votre prochaine opportunité. Ainsi, si vous nous faites savoir que vous êtes intéressé par une nouvelle compétence (par exemple, en regardant une vidéo d’apprentissage), nous utiliserons ces informations pour personnaliser le contenu de votre flux, vous suggérer de suivre certains Membres sur notre site ou suggérer du contenu d’apprentissage associé pour vous aider à acquérir cette nouvelle compétence. Nous utilisons votre contenu, votre activité et d’autres données, y compris votre nom et votre photo, pour fournir des notifications à votre réseau et à d’autres. Par exemple, sous réserve de vos paramètres, nous pouvons informer d’autres personnes que vous avez mis à jour votre profil, publié du contenu, pris une décision. action socialeont utilisé une fonctionnalité, ont établi de nouvelles connexions ou ont été mentionnés dans les nouvelles.

Carrière

Nos services vous permettent d’explorer des carrières, d’évaluer des opportunités de formation et de rechercher et d’être trouvé pour des opportunités de carrière. Votre profil peut être trouvé par ceux qui cherchent à embaucher (pour un emploi ou une tâche spécifique) ou à être embauchés par vous. Nous utiliserons vos données pour recommander des emplois et vous montrer, ainsi qu’à d’autres, des contacts professionnels pertinents (par exemple, qui travaillent dans une entreprise, dans un secteur, une fonction ou un lieu ou qui ont certaines compétences et relations). Vous pouvez signaler que vous êtes intéressé par un changement d’emploi et partager des informations avec des recruteurs. Nous utiliserons vos données pour vous recommander des emplois et vous recommander aux recruteurs. Nous pouvons utiliser des systèmes automatisés pour fournir du contenu et des recommandations afin de rendre nos services plus pertinents pour nos membres, visiteurs et clients. Garder votre profil précis et à jour peut vous aider à mieux vous connecter aux autres et aux opportunités via nos services.

Productivité

Nos services vous permettent de collaborer avec des collègues, de rechercher des clients potentiels, des partenaires et d’autres personnes avec qui faire des affaires. Nos services vous permettent de communiquer avec d’autres membres et de planifier et de préparer des réunions avec eux. Si vos paramètres le permettent, nous analysons les messages pour fournir des « robots » ou des outils similaires qui facilitent des tâches telles que la planification de réunions, la rédaction de réponses, la synthèse de messages ou la recommandation d’étapes suivantes. En savoir plus.

2.2 Services Premium