Politique canadienne: Poilievre et Trudeau s’affrontent à QP

Il y a eu une série de 20 ans d’affrontements de poids moyens dans le club de combat parlementaire – Chrétien contre Day, Martin contre Harper, Harper contre Mulcair, Trudeau contre O’Toole – mais rien ne se rapproche de la bagarre qui fait maintenant rage entre le chef conservateur Pierre Poilievre et le premier ministre Justin Trudeau.

Après trois matches de règlement de rancune cet automne, soit tout ce que le premier ministre a réussi à se présenter au cours de la douzaine de jours écoulés depuis le retour à la normale des opérations de la période des questions, ma carte de pointage est Pierre Poilievre 2, Justin Trudeau 1.

Pour leurs deux premiers affrontements, le jeune chef de l’opposition officielle a clairement eu le dessus.

Mais donnez jeudi au Premier ministre pour son changement de sujet déchirant. Répondant à une question sur l’augmentation du coût des dîners de Thanksgiving, Trudeau a enchaîné avec l’histoire d’un employé stupide de Poilievre qui avait lié la messagerie YouTube de son patron à un mouvement en ligne misogyne.

Poilievre savait que ça avait l’air mauvais, surtout compte tenu de sa réputation de jouer au foot avec des éléments extrémistes. Il s’est tenu silencieux pour endurer 20 secondes de honte libérale à haut volume après que Trudeau ait exigé des excuses.

Mais il ne s’est pas excusé, condamnant simplement le mouvement avant de basculer sauvagement dans le passé pour attaquer les péchés de Trudeau, qu’il s’agisse de porter un visage noir ou de renvoyer Jody Wilson-Raybould en tant que procureur général.

Cela ne correspondait pas tout à fait à une stratégie défensive d’urgence, mais il est parfois préférable de s’éloigner et d’avancer le plus rapidement possible.

La réalité de la période des questions au Canada est qu’elle n’a pas produit de bombe politique depuis mars 2003, lorsque le premier ministre de l’époque, Jean Chrétien, a révélé que le Canada n’entrerait pas en guerre en Irak sans une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cela suggère un écart de mille questions rempli de souffles et de souffles depuis la dernière fois que la Chambre a été époustouflée par une révélation majeure d’un premier ministre.

Mais les dernières nouvelles ne sont pas son objectif premier. À l’ère des médias sociaux, la période des questions est devenue une mine de plaisanteries sur YouTube, une phrase ou deux pour les bulletins d’information du soir ou quelques citations pour la presse écrite.

Pourtant, il y a quelque chose chez ces deux leaders, du moins selon leur premier trio de matchs, qui fait que les enjeux semblent plus élevés.

Poilievre ne récite pas les questions d’un bout de papier. Il les jette au visage du premier ministre, frotte le sel politique et nivelle une barre latérale ricanante ou deux, impliquant généralement l’utilisation par Trudeau d’avions gouvernementaux qui, pour être juste, est le seul moyen qu’il est autorisé à voler.

Trudeau, pour sa part, a amélioré sa performance habituelle en passant par les mouvements, ce qui était perceptible mercredi lorsqu’il a assez bien géré chaque question sans lire ses antisèches ni glisser dans un bégaiement.

Maintenant, pour mes amis des médias qui roulent des yeux devant cette tentative de construire un drame à partir d’un dogme, admettons que les thèmes du duel entre ces deux dirigeants sont assez répétitifs.

Poilievre tire la sonnette d’alarme à propos d’un avenir où le triplement des prix de la taxe carbone sur la tarte à la citrouille sera prélevé sur le budget alimentaire de Thanksgiving.

Trudeau rétorque que les catastrophes climatiques liées aux ouragans, aux inondations et aux incendies de forêt qu’il a vus justifient une tarification élevée de la pollution.

Poilievre rétorque que l’augmentation du prix du carbone est un plan fiscal, et non un plan sur les changements climatiques, qui n’a pas encore atteint des objectifs d’émissions plus faibles.

Trudeau insiste sur le fait que les Canadiens moyens obtiennent toute la taxe sur le carbone qu’ils paient et plus encore.

Et ainsi de suite, bla, bla et encore bla, mais il y a une augmentation notable de l’intensité entre ces deux leaders.

(Malheureusement, il n’y a pas d’amélioration correspondante de la part de la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui continue d’exceller dans le double langage irritant, agitant les bras et bavardant – implorant les conservateurs de soutenir les programmes sociaux de son gouvernement en une phrase et les ridiculisant pour avoir fait donc dans le prochain. Plus vous la regardez, plus il est difficile de la voir comme futur matériel du premier ministre.)

Trudeau semble se lever pour affronter Poilievre comme s’il était dans un match de boxe avec un sénateur pugiliste ou quelque chose comme ça.

Cette arène de combat n’est pas seulement politique, elle est personnelle. C’est le gémissement de Pierre contre le réveil de Justin ; spontanéité versus scénarisation ; la hausse du prix des pommes de terre contre la catastrophe de Fiona ; mauvais cheveux contre bons.

Il ne gagnera jamais une bataille d’audience contre n’importe quel feuilleton de l’après-midi, mais les éditions de cet automne de Période des questions, après une longue série de bombes théâtrales implorant que le rideau tombe, sont maintenant un choc semi-divertissant de styles de leadership, de croyances, personnalités et politiques.

C’est la ligne du bas.