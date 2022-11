Politique britannique – dernières nouvelles: les travaillistes accusent le gouvernement d’avoir laissé une échappatoire de 17 milliards de livres sterling dans la taxe sur les bénéfices exceptionnels

Connexes: le chancelier augmente la taxe sur les bénéfices exceptionnels de l’énergie pour lever 14 milliards de livres sterling supplémentaires

Rishi Sunak devrait faire face à sa première défaite à la Chambre des communes en tant que Premier ministre, après que plusieurs députés conservateurs ont signé l’amendement du parti travailliste à un projet de loi demandant au chancelier Jeremy Hunt de préciser le coût total des abattements fiscaux exceptionnels pour les entreprises de combustibles fossiles.

Cela survient alors que le Parti travailliste a accusé le gouvernement de “bâcler” sa taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières de la mer du Nord en laissant des trous qui, selon les estimations du parti, coûteront probablement 17 milliards de livres sterling au Trésor public.

Le chancelier Jeremy Hunt avait annoncé que la taxe exceptionnelle sur les géants du pétrole et du gaz passerait de 25% à 35% et étendrait la taxe jusqu’en 2028, après avoir subi des pressions pour augmenter la taxe sur les bénéfices énergétiques, comme on l’appelle.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré que les sommes qui pourraient être levées en supprimant l’allocation – ainsi qu’en antidatant la taxe sur les bénéfices exceptionnels au début de 2022 et en égalant le prélèvement norvégien de 78% sur ses entreprises de la mer du Nord – équivalaient à trois ans de chiffre d’affaires. pour l’industrie éolienne britannique et pourrait payer l’isolation de 6 millions de foyers.