Politique britannique – dernier: “acte de vandalisme” du mini-budget alors que la conférence sur le travail démarre

Retombées et réaction au mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng

Andy Burnham a qualifié le mini-budget d'”acte de vandalisme flagrant” qui menace la “cohésion sociale” du Royaume-Uni.

Le maire du Grand Manchester s’est joint aux critiques du plan économique de Kwasi Kwarteng qui devrait profiter aux plus riches de la société.

Le mini-budget comprenait des réductions d’impôts pour les plus hauts revenus, ainsi que la suppression d’un plafond sur les bonus des banquiers et une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés.

“Vous avez un budget qui dépense des milliards pour les personnes les plus riches du pays et ne fait en fait rien de significatif pour permettre aux gens de passer l’automne et l’hiver”, a déclaré M. Burnham à Sky News.

Il a ajouté: “Honnêtement, j’arrive à peine à y croire.”

Cela s’est produit alors que la conférence du Parti travailliste se préparait à démarrer à Liverpool.

Sir Keir Starmer est sur le point d’utiliser l’événement pour faire appel aux électeurs « malades et fatigués » de la flambée des coûts de l’énergie et en colère contre « 12 ans d’échec » sous les conservateurs.