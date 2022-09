Politique américaine : Joe Biden interpelle Donald Trump, les loyalistes

CRÊME PHILADELPHIA –

Le président américain Joe Biden a accusé jeudi dans un discours aux heures de grande écoute que “l’idéologie extrême” de Donald Trump et de ses partisans “menace le fondement même de notre république”, alors qu’il appelait les Américains de tous bords pour aider à contrer ce qu’il a décrit comme forces obscures au sein du Parti républicain essayant de renverser la démocratie.

Dans son discours à l’Independence Hall de Philadelphie, Biden a déchaîné les pièges de la présidence dans une mise en accusation inhabituellement forte et radicale de Trump et ce qu’il a dit est devenu la souche dominante du parti d’opposition. Son flanc est venu à peine deux mois avant que les Américains ne se rendent aux urnes lors d’élections de mi-mandat âprement disputées que Biden appelle un carrefour pour la nation.

“Trop de ce qui se passe dans notre pays aujourd’hui n’est pas normal”, a-t-il déclaré devant un public de centaines de personnes, élevant sa voix sur les chahuteurs pro-Trump à l’extérieur du bâtiment où la fondation de la nation a été débattue. Il a dit qu’il ne condamnait pas les 74 millions de personnes qui ont voté pour Trump en 2020, mais a ajouté : “Il ne fait aucun doute que le Parti républicain est aujourd’hui dominé par Donald Trump et les républicains MAGA”, en utilisant l’acronyme de “Make America Great”. Encore un slogan de campagne.

L’effort explicite de Biden pour marginaliser Trump et ses partisans marque un tournant récent pour le président, qui a prêché son désir de réaliser l’unité nationale dans son discours inaugural.

Biden, qui a largement évité même de se référer à «l’ancien gars» par son nom au cours de sa première année au pouvoir, est devenu de plus en plus vocal en appelant personnellement Trump. Maintenant, enhardi par les victoires législatives estivales de son parti et méfiant du retour de Trump à la une des journaux, il a aiguisé ses attaques, comparant la semaine dernière la «philosophie MAGA» au «semi-fascisme».

S’avançant sur un terrain politique risqué, Biden s’est efforcé d’équilibrer ses critiques avec un appel aux républicains plus traditionnels pour qu’ils fassent entendre leur voix. Pendant ce temps, les dirigeants du GOP l’ont rapidement accusé de ne faire qu’aggraver les divisions politiques.

Présentant une réfutation préventive depuis Scranton, en Pennsylvanie, où Biden est né, le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré que c’était le président démocrate, et non les républicains, qui tentait de diviser les Américains.

“Au cours des deux dernières années, Joe Biden a lancé un assaut contre l’âme de l’Amérique, contre son peuple, contre ses lois, contre ses valeurs les plus sacrées”, a déclaré McCarthy. « Il a lancé un assaut contre notre démocratie. Ses politiques ont gravement blessé l’âme de l’Amérique, diminué l’esprit de l’Amérique et trahi la confiance de l’Amérique.

Interrogée sur les critiques de McCarthy, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré plus tôt jeudi que “nous comprenons que nous avons touché un nerf” avec le chef du GOP, et a cité les déclarations antérieures du républicain disant que Trump était responsable de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis.

Trump prévoit un rassemblement ce week-end dans la région de Scranton.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que la teneur acerbe des remarques de Biden reflétait son inquiétude croissante concernant les propositions idéologiques des alliés de Trump et le déni implacable des résultats des élections nationales de 2020.

“L’égalité et la démocratie sont attaquées” aux États-Unis, a accusé Biden, faisant de Trump et de ses partisans du GOP une menace pour le système de gouvernement du pays, sa position à l’étranger et le mode de vie de ses citoyens.

Trump et les républicains MAGA « promeuvent des dirigeants autoritaires et attisent les flammes de la violence politique », a-t-il déclaré. Ils « sont déterminés à faire reculer ce pays ».

“En arrière vers une Amérique où il n’y a pas de droit de choisir, pas de droit à la vie privée, pas de droit à la contraception, pas de droit d’épouser qui vous aimez”, a-t-il déclaré, faisant référence aux problèmes sociaux que les démocrates ont cherché à placer au premier plan. pour les électeurs cet automne.

L’apparition de Biden a été promue comme un événement officiel financé par les contribuables, une marque de la façon dont le président considère la défaite de l’agenda de Trump comme un objectif politique autant que politique. Des lumières rouges et bleues ont illuminé la brique de l’Independence Hall, alors que la fanfare des Marines jouait “Hail to the Chief” et une paire de sentinelles des Marines se tenait au repos du défilé en toile de fond. Pourtant, les principaux réseaux de télévision diffusés ne diffusaient pas l’adresse en direct.

Le président a appelé les citoyens à « voter, voter, voter » pour protéger leur démocratie. « Depuis longtemps, nous nous sommes rassurés sur le fait que la démocratie américaine est garantie. Mais ce n’est pas.”

Biden est revenu sur la manifestation de la suprématie blanche de 2017 à Charlottesville, en Virginie, qui, selon lui, l’a fait sortir de sa retraite politique pour défier Trump. Biden a fait valoir que le pays ferait face à un carrefour similaire dans les mois à venir, et il a présenté la défense de «l’âme de la nation» comme «le travail de ma présidence – une mission en laquelle je crois de toute mon âme».

Mais le président du GOP de l’Iowa, Jeff Kaufman, a déclaré dans un communiqué que Biden utilisait la tactique d’un régime autoritaire, “essayant de transformer ses opposants politiques en ennemi de l’État”.

Larry Diamond, expert en démocratie et chercheur principal à la Hoover Institution de l’Université de Stanford, a déclaré que le fait d’appeler Trump à des attaques contre la démocratie “peut être manipulé ou présenté comme étant partisan. Et si vous ne l’appelez pas, vous reculez devant un défi important dans la défense de la démocratie.

La Maison Blanche a tenté de garder Biden à l’écart du maelström juridique et politique entourant la découverte par le ministère de la Justice de documents classifiés dans la maison de Trump en Floride. Pourtant, Biden a souligné la condamnation rapide par certains républicains de l’application de la loi fédérale, pour affirmer “vous ne pouvez pas être pro-insurrectionnel et pro-américain”.

Son voyage à Philadelphie n’était que l’un de ses trois voyages dans l’État en une semaine, signe de l’importance de la Pennsylvanie à mi-mandat, avec des courses compétitives pour le Sénat et le gouverneur. Cependant, ni le lieutenant-gouverneur John Fetterman, le candidat démocrate au Sénat, ni le procureur général Josh Shapiro, leur choix pour le poste de gouverneur, n’étaient présents jeudi soir.

La Maison Blanche voulait que le discours unisse des thèmes familiers: présenter des victoires législatives bipartites sur les armes à feu et les infrastructures comme preuve que les démocraties “peuvent tenir”, repousser les politiques du GOP sur les armes à feu et l’avortement qui, selon Biden, ne correspondent pas aux opinions de la plupart des gens.

Les défis n’ont fait qu’augmenter depuis le tumulte entourant l’élection de 2020 et l’attaque du Capitole.

Les mensonges entourant cette course présidentielle ont déclenché du harcèlement et des menaces de mort contre les responsables électoraux des États et locaux et de nouvelles restrictions sur le vote par correspondance dans les États dominés par les républicains. Les responsables électoraux du comté ont subi des pressions pour interdire l’utilisation du matériel de vote, des efforts générés par des théories du complot selon lesquelles les machines à voter ont été en quelque sorte manipulées pour voler l’élection.

Les candidats qui contestent la perte de Trump ont été inspirés pour se présenter aux élections nationales et locales, promettant de restaurer l’intégrité d’un système qui a été miné par de fausses déclarations.

Il n’y a aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée des machines à voter. Les juges, y compris ceux nommés par Trump, ont rejeté des dizaines de poursuites intentées après les élections, et le propre procureur général de Trump a qualifié les allégations de fausses. Pourtant, un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a montré qu’environ les deux tiers des républicains disent qu’ils ne pensent pas que Biden a été légitimement élu président.

——



L’écrivain de l’Associated Press, Zeke Miller, a rapporté de Washington. Chris Megerian à Washington et Christina A. Cassidy à Atlanta ont contribué.