Politique : 2024Talks – 9 septembre 2024

Politique et opinions aux États-Unis.

Un nouveau sondage montre que Harris a du mal à convaincre les électeurs masculins, tandis que Trump a du mal à convaincre les électrices. Le débat de demain est important, la course est serrée et un candidat du New Hampshire est sous le feu des critiques pour ses liens avec un grand propriétaire foncier.

TRANSCRIPTION

Bienvenue à 2024 Talks, où nous suivons notre démocratie à des moments historiques.

Je crois que je suis la personne la mieux placée pour faire ce travail en ce moment pour tous les Américains, quelle que soit leur race et leur sexe.

L’élan sur lequel la vice-présidente démocrate Kamala Harris a profité depuis qu’elle s’est lancée dans la course à la présidence pourrait s’essouffler.

Un nouveau sondage CNN montre que la première femme de couleur nommée par un grand parti a du mal à se faire élire par les hommes dans un État crucial, en baisse de 15 %, avec probablement des électeurs masculins en Pennsylvanie.

L’autre revers de la médaille de cette fracture entre les sexes montre que l’ancien président Donald Trump a une baisse de 11 % auprès des électrices probables.

Mais Trump est également confronté à des questions au sein du Parti républicain.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et farouche adversaire des primaires de Trump, Nikki Haley, a été interrogée sur ses récentes remarques se moquant des allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

L’ancienne ambassadrice à l’ONU a déclaré qu’elle soutenait son ancien patron pour ses politiques, et non pour sa personnalité.

Suis-je d’accord avec son style ?

Suis-je d’accord avec son approche ?

Suis-je d’accord avec ses communications ?

Non.

Lors de l’interview avec CBS, Haley a déclaré que Trump et Harris ont tous deux un bilan et qu’aucun des deux n’est parfait ou idéal.

L’ancienne membre du Congrès du Wyoming, Liz Cheney, et son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, ont tous deux déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour Harris.

Liz Cheney dit qu’elle est toujours conservatrice mais qu’elle ne votera pas pour Trump parce qu’il représente une menace pour la démocratie américaine.

La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, affirme que cela n’aura pas d’importance.

Si vous regardez dans l’ensemble, des républicains de premier plan soutiennent le président Trump.

Mais en fin de compte, je pense qu’elle n’est pas un facteur.

Le débat de demain soir pourrait être crucial dans cette compétition serrée.

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a déclaré que la tâche de Harris était difficile : faire en sorte que les gens se sentent à l’aise avec sa vision du pays tout en repoussant les attaques personnelles célèbres de Trump.

C’est une leader très concentrée et disciplinée.

Mais il faudra une concentration et une discipline presque surhumaines pour affronter Donald Trump lors d’un débat.

C’est une proposition.

Selon des rapports de presse, l’ancienne sénatrice Kelly Ayotte, aujourd’hui candidate républicaine au poste de gouverneur du New Hampshire, aurait gagné des millions grâce à une société de capital-investissement, profitant de la crise du logement.

La sénatrice d’État Rebecca Perkins Cuoca affirme qu’Ayotte a gagné de l’argent lorsque la société de capital-investissement Blackstone a acheté des propriétés uniquement pour augmenter les prix et forcer les locataires à partir.

Vous savez, nous constatons que cet investissement des entreprises dans les maisons unifamiliales affecte la disponibilité non seulement des maisons à acheter, mais aussi des maisons à louer.

Les sondages montrent que la crise du logement est la principale préoccupation des électeurs du New Hampshire.

Une étude menée dans deux universités californiennes révèle que les électeurs des élections locales sont toujours disposés à choisir un candidat du parti opposé s’ils sont d’accord sur une question régionale importante.

Danielle Martin, professeure associée à l’Université d’État de Sacramento, est co-auteur de l’étude.

Dans l’ensemble, les électeurs soutiennent les candidats de leur propre parti, même lorsqu’un candidat du parti adverse est plus proche de leurs opinions.

Mais nous avons également constaté qu’environ 40 % d’entre eux ont fait défection à leur parti.

Les journées nationales d’inscription des électeurs auront lieu dans une semaine à compter de mardi.

Des groupes non partisans comme la League of Women Voters disent qu’il s’agit d’un rappel pour s’assurer que votre inscription est toujours valide.

Je suis Alex Gonzalez pour Pacifica Network et Public News Service.

Retrouvez nos indicateurs de confiance sur publicnewsservice.org.