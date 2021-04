Au milieu des allégations d’inconduite sexuelle contre le représentant de Floride Matt Gaetz, Politico a trouvé une façon nouvelle et ingénieuse de décrire une jeune fille mineure avec laquelle il était supposé sortir avec elle, la qualifiant d ‘«ancienne mineure» même après qu’elle soit devenue adulte.

La fille au centre des allégations aurait 17 ans lorsque Gaetz, un républicain pro-Trump, aurait payé son argent pour des relations sexuelles et pour l’accompagner lors de voyages. En plus de sa relation avec elle, Gaetz est accusé d’avoir payé plusieurs femmes adultes pour des relations sexuelles, certaines en utilisant les fonds de la campagne. Le comité d’éthique de la Chambre, dirigé par les démocrates, enquête sur ces allégations, tout comme le ministère de la Justice.

Politico a révélé mardi quelques détails de l’enquête du ministère de la Justice, affirmant que des agents fédéraux avaient saisi le téléphone de Gaetz l’hiver dernier et enquêtaient sur un voyage en 2018 que le membre du Congrès avait effectué aux Bahamas avec au moins cinq jeunes femmes, selon trois sources d’occasion et l’une des les femmes. Alors que ces femmes étaient des adultes, Politico en parlait «Ancien mineur» au cœur du scandale.

Dans l’enquête sur les crimes sexuels de Gaetz, des sources: « Les autorités ont saisi les iPhones de son et de son ex. Il fait l’objet d’une enquête ✅Un ancien mineur est parti en voyage mais tous avaient 18 ans et plus https://t.co/EaJCU6Ch4D – Marc Caputo (@MarcACaputo) 13 avril 2021

Le libellé a été instantanément moqué en ligne, étant donné que toute la population adulte du monde pouvait être décrite avec précision comme «Anciens mineurs».

Merde. Ma femme est une ancienne mineure. Le gouvernement fédéral va-t-il découvrir que nous sommes allés en Jamaïque ensemble? – Tim Carney (@TPCarney) 14 avril 2021

J’hésite à considérer le nombre d’anciens mineurs avec lesquels je suis sorti et avec qui j’ai vécu au fil des ans. – tedfrank 💉 (@tedfrank) 14 avril 2021

Gaetz n’a été inculpé d’aucune infraction. Cependant, malgré la tentative apparente de Politico de décrire un « adulte » de la manière la plus incriminante possible, le représentant de la Floride pourrait encore être en grande difficulté. La source de Politico a déclaré que certaines des femmes du voyage aux Bahamas avaient rencontré Gaetz via un site Web « Sugar Daddy », où les jeunes femmes recherchent des hommes riches et plus âgés pour financer leur style de vie. Gaetz nie être sur ces sites.

S’il pouvait être prouvé que Gaetz a payé ces femmes pour des relations sexuelles, il pourrait être accusé de les avoir transportées à travers les frontières de l’État à des fins de prostitution.

Gaetz nie tout acte répréhensible et a refusé de démissionner. Il affirme que l’affaire contre lui a été conçue comme une distraction d’une enquête en cours du FBI sur une tentative présumée d’extorquer sa famille de 25 millions de dollars. Gaetz a accusé l’ancien procureur du DOJ David McGee d’être derrière le stratagème. McGee a nié les accusations.

