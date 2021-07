Dans une publicité intitulée » Losing Record « , le commissaire de la Major League Baseball (MLB) Rob Manfred, qui a déménagé le match des étoiles de la semaine prochaine à Denver depuis Atlanta en raison de préoccupations concernant les possibilités de voter pour les personnes de couleur, est invité à « servez vos clients, pas les politiciens réveillés. »

Le nouveau projet de loi dirigé par les républicains qui a stimulé le changement, qui comprenait des modifications du vote par correspondance, a été soutenu par des groupes de joueurs consultés par la MLB, ainsi que par l’ancien président américain Barack Obama et son dernier successeur, Joe Biden.

Le prédécesseur du démocrate, Donald Trump, a exhorté ses partisans à boycotter le baseball et le « entreprises réveillées » qu’il croyait être « interférer avec des élections libres et équitables » – et l’influent groupe Consumers’ Research semble faire écho à ses préoccupations.

La MLB a fait de la politique partisane et a coûté 100 millions de dollars à la ville d’Atlanta. Pendant ce temps, les prix des billets augmentent et le nombre de téléspectateurs diminue. Dites à la MLB : arrêtez de faire de la politique avec le passe-temps américain. pic.twitter.com/iDdV5JAFO9 – Recherche sur les consommateurs (@ConsumersFirst) 8 juillet 2021

« Pourquoi fait-il du baseball politique, de toute façon ? demande la publicité à Manfred, citant des chiffres qui semblent montrer que le public du sport chute alors que les prix des billets montent en flèche.

« En raison de son bilan épouvantable. Des accords fragmentaires en Chine. Manfred a été si mauvais que [contrasting senators] Ted Cruz et Bernie Sanders conviennent que la ligue devrait peut-être [now have to] payer des impôts comme tout le monde. »

NOUVEAU: Joe Biden a déclaré à ESPN qu’il « soutiendrait fortement » à la Major League Baseball de déplacer le All Star Game d’Atlanta en réponse à la nouvelle loi sur la suppression des électeurs promulguée par les législateurs géorgiens. Biden a appelé la loi: « Jim Crow sous stéroïdes ». pic.twitter.com/m55l2AdN7Y – Union plus parfaite (@MorePerfectUS) 1er avril 2021

« La MLB a décidé de faire de la politique au lieu du ballon, déplaçant le match des étoiles d’Atlanta et répétant des points de discussion malhonnêtes et partisans », a ajouté Will Hild, directeur exécutif du groupe.

« [That resulted] en millions de dollars perdus pour de nombreux Américains qui travaillent dur.

félicitations à @MLB pour avoir pris position en faveur du droit de vote de tous les citoyens. Il n’y a pas de meilleur moyen pour le passe-temps américain d’honorer le grand Hank Aaron, qui a toujours donné l’exemple. – Barack Obama (@BarackObama) 3 avril 2021

La MLB a refusé de commenter une publicité qui a coûté sept chiffres avant et pendant le match, selon Axios.

Certains républicains ont fortement critiqué la décision de déplacer le jeu de la Géorgie, tandis que les critiques de la loi prétendent qu’elle visait à désavantager les votes noirs et latinos dans les zones fortement démocrates.

Déclaration de l’ancien président Donald Trump sur la perte d’Atlanta du match des étoiles de la Major League Baseball, ainsi que des commentaires sur la réponse de Coca-Cola et Delta aux élections et à la loi de vote récemment adoptées en Géorgie. #gapolpic.twitter.com/wcuuuWoM6p – Rahul Bali (@rahulbali) 3 avril 2021

« Le baseball perd déjà un nombre énorme de fans, et maintenant ils quittent Atlanta avec leur match des étoiles parce qu’ils ont peur des démocrates de gauche radicale qui ne veulent pas que l’identification des électeurs, qui est désespérément nécessaire, ait quoi que ce soit à voir avec nos élections , « Trump a répondu au moment de l’annonce.

Manfred a déclaré que la ligue avait « engagé dans des conversations réfléchies » avec un large éventail de partis avant d’arriver à leur conclusion dramatique, ajoutant que la MLB soutenait le droit de vote pour tous tout en s’opposant « restrictions aux urnes ».

Consumers’ Research a utilisé une approche similaire contre de grandes entreprises dans le passé, visant à mettre en évidence ce qu’elle considère comme une politique réveillée prioritaire au détriment du public.