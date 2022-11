Politiciens, policiers et journalistes nommés dans le scandale des logiciels espions grecs – médias

Le gouvernement a refusé d’admettre qu’il espionnait ses opposants, les accusant de fabriquer l’histoire à des fins politiques

Le gouvernement grec a placé des logiciels espions sur les téléphones de dizaines de politiciens, journalistes, fonctionnaires et hommes d’affaires, selon une enquête en cours menée par Documento, un journal grec. Un rapport publié dimanche a révélé qu’un chef de la police était également visé.

Documento, qui enquête sur le scandale depuis plusieurs mois, a affirmé que l’ancien chef de la police hellénique, Michalis Karamalakis, avait installé un logiciel espion “Predator” sur son téléphone par le service national de renseignement (EYP) du pays, à la demande du Premier ministre. Kyriakos Mitsotakis.

Le rapport porte à plus de 100 le nombre de cibles sous la surveillance présumée de l’EYP. La liste comprend le politicien de l’opposition Nikos Androulakis, le procureur Christos Bardakis, les journalistes Tina Messaropoulou, Thanasis Koukakis et Stavros Michaloudis, ainsi qu’un certain nombre de conseillers et de confidents de Mitsotakis.

Mitsotakis, qui supervise directement le travail de l’EYP, nie toute implication dans le scandale. Après que le chef de l’opposition Alexis Tsipras a appelé le Premier ministre à “Arrête de te cacher et donne des réponses” son porte-parole, Yiannis Oikonomou, a qualifié les allégations d’écoutes téléphoniques “non prouvé et non fondé.” Oikonomou a accusé Tsipras de “essayer de créer des conditions d’anomalie politique” justifier “la défaite imminente de [his party] aux prochaines élections. »

Selon les informations de Documento, Oikonomou a également été mis sur écoute par l’EYP.

Le scandale a éclaté pour la première fois début août, lorsque Panagiotis Kontoleon, qui dirigeait l’EYP à l’époque, a déclaré à une commission parlementaire que l’agence de renseignement avait espionné le journaliste financier Thanasis Koukakis. Plus tôt ce mois-ci, un rapport du Parlement européen a accusé la Grèce et trois autres pays de l’UE d’utiliser le logiciel espion pour espionner leurs citoyens.

Développé par la société de logiciels basée en Macédoine du Nord Cytrox et lié à l’industrie de la défense israélienne, le logiciel espion « Predator » est comparable au logiciel malveillant « Pegasus » développé par Israël, que plusieurs gouvernements et agences de renseignement ont été surpris à utiliser l’année dernière. Les deux programmes peuvent accéder aux appels, aux messages, aux photos et aux fichiers, et peuvent secrètement activer les caméras et les microphones des téléphones cibles.