Poliovirus trouvé dans les eaux usées de Brooklyn et du Queens, selon les responsables de la santé de New York

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a prolongé l’état d’urgence déclaré en réponse à la propagation du poliovirus après que les eaux usées ont été testées positives à Brooklyn et dans le Queens.

Hochul a déclaré que l’urgence de l’État en cas de catastrophe restera en place au moins jusqu’au 8 novembre pour soutenir les efforts à l’échelle de l’État pour augmenter le taux de vaccination contre la poliomyélite.

Le Département de la santé de l’État de New York, dans un communiqué mardi, a déclaré que les eaux usées avaient été testées positives pour le poliovirus à Brooklyn et dans le Queens. L’échantillon est génétiquement lié au virus qui a paralysé un adulte non vacciné dans le comté de Rockland au cours de l’été.

L’adulte non vacciné du comté de Rockland est le seul cas connu de paralysie aux États-Unis à ce jour, mais les responsables de la santé de l’État ont déclaré qu’il y avait probablement des centaines de personnes qui propageaient le virus sans symptômes.

“Ces résultats mettent un point d’exclamation alarmant sur ce que nous avons déjà observé : les personnes non vaccinées courent un risque réel et inutile”, ont déclaré la commissaire à la santé de l’État de New York, le Dr Mary Bassett, et le commissaire à la santé de la ville de New York, le Dr Ashwin Vasan dans une déclaration conjointe. .

Le poliovirus a maintenant été détecté dans des échantillons d’eaux usées des comtés de Kings, Nassau, Orange, Queens, Rockland et Sullivan

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.