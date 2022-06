Poliovirus dans les égouts de Londres | Nouvelles de CTV

LONDRES –

Le poliovirus a été détecté dans plusieurs échantillons d’eaux usées de la capitale britannique, le premier signe depuis les années 1980 que le virus pourrait se propager dans le pays.

Les autorités n’ont trouvé aucun cas de poliomyélite, qui provoque la paralysie chez les enfants dans moins de 1 % des infections. L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a déclaré que le risque était faible en raison de la couverture vaccinale élevée.

L’agence a néanmoins encouragé les parents à faire vacciner leurs enfants après la découverte du virus lors de la surveillance de routine des eaux usées – en particulier ceux qui auraient pu manquer des vaccins pendant la pandémie de COVID-19.

Les niveaux de vaccination à l’échelle nationale sont supérieurs aux 90% nécessaires pour prévenir les épidémies, mais les taux de couverture de Londres parmi les moins de deux ans sont tombés en dessous de cela ces dernières années.

Le Service national de santé de la ville commencera à contacter les parents d’enfants de moins de cinq ans qui ne sont pas vaccinés.

La poliomyélite, transmise principalement par contamination par des matières fécales, tuait et paralysait des milliers d’enfants chaque année dans le monde. Il n’y a pas de remède, mais la vaccination a rapproché le monde de la fin de la forme sauvage ou naturelle de la maladie.

L’UKHSA a déclaré qu’elle trouve généralement entre un et trois échantillons de poliovirus dans les eaux usées chaque année, mais qu’il s’agissait auparavant de cas isolés. Cette année, un échantillon a été trouvé en février au Beckton Treatment Works dans l’est de Londres, et il y a également eu une détection en cours dans la même usine, qui dessert environ 4 millions de personnes, depuis avril.

Dans le passé, l’UKHSA a déclaré que les détections se produisaient lorsqu’une personne vaccinée à l’étranger avec le vaccin antipoliomyélitique oral vivant revenait ou voyageait dans le pays et éliminait brièvement le virus dans ses selles.

Ils pensent que c’est également ce qui s’est passé cette fois-ci, la principale différence étant que le virus s’est également probablement propagé entre des personnes étroitement liées et a évolué vers ce que l’on appelle le « poliovirus dérivé du vaccin », qui peut provoquer des maladies.

Des enquêtes sur la transmission communautaire sont en cours, a indiqué l’agence.

Bien que ce type d’événement soit effectivement inconnu en Grande-Bretagne, le poliovirus dérivé d’un vaccin est une menace connue, bien que rare, à l’échelle mondiale dans les pays à faible couverture vaccinale. Il peut provoquer des épidémies, et l’Ukraine et Israël ont récemment signalé des cas.

Les épidémies sont plus fréquentes dans des pays comme le Nigeria et le Yémen.

Le dernier cas de poliomyélite au Royaume-Uni remonte à 1984, et la poliomyélite « sauvage » ne se trouve plus qu’en Afghanistan et au Pakistan, avec des épidémies importées signalées au Malawi et au Mozambique en 2022.