Poliomyélite aux États-Unis : tout ce qu’il faut savoir sur les vaccins et les rappels

Grâce à l’invention d’un vaccin efficace et à la campagne de vaccination réussie qui a suivi, les États-Unis (et une grande partie du reste du monde) sont exempts de poliomyélite depuis 1979. Ainsi, lorsqu’un cas de poliomyélite avec paralysie a été confirmé chez une personne non vaccinée personne de New York, la sonnette d’alarme s’est déclenchée. New York a déclaré une catastrophe pour augmenter la portée du vaccin, et les responsables de la santé partout dans le monde rappellent aux gens de faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite, une maladie évitable par la vaccination.

Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis annoncé que le pays est désormais l’un des 30 au monde à avoir un virus de la poliomyélite dérivé d’un vaccin circulant dans une zone limitée, à la suite d’échantillons d’eaux usées qui ont détecté la poliomyélite dans cinq comtés de New York. Alors que le vaccin antipoliomyélitique oral, qui utilise un virus affaibli mais vivant, n’est plus administré aux États-Unis, d’autres pays l’utilisent encore car c’est un moyen très rapide et efficace de vacciner les communautés contre la poliomyélite. Mais parfois, le virus affaibli peut changer suffisamment pour devenir contagieux et, dans de rares cas, provoquer une maladie grave chez les personnes non vaccinées.

Dans les communautés où la grande majorité des gens sont vaccinés, ce n’est généralement pas un problème, explique Ross Kedl, immunologiste et professeur à la faculté de médecine Anschutz de l’Université du Colorado. Mais dans les communautés où les taux de vaccination sont inférieurs à la normale – comme le comté de Rockland, où le cas de poliomyélite a été signalé – la poliomyélite redevient un problème.

“Là où cela cause des problèmes, c’est dans les communautés où le taux de vaccination est inférieur à ce qu’il devrait être”, a déclaré Kedl.

Il a ajouté que la poliomyélite n’est pas une grande menace pour les États-Unis en ce moment – ​​du moins pour ceux qui ont été vaccinés contre elle. La majorité d’entre nous avons été entièrement vaccinés dans notre enfance, et c’est une exigence pour fréquenter la plupart des écoles. De plus, la vaccination contre la poliomyélite a largement évité la politisation et les campagnes de désinformation d’autres vaccins, dit Kedl, en partie parce que la dévastation, la paralysie et la mort causées par la maladie dans les années 1940 sont encore quelque peu fraîches dans les mémoires. Et une grande partie de ce mal a été fait aux enfants.

“Lorsque vous commencez à cibler les enfants, les gens s’assoient et le remarquent”, a déclaré Kedl.

Voici ce que nous savons sur la vaccination contre la polio, y compris la durée de l’immunité et les quelques personnes qui ont besoin d’un rappel contre la polio en ce moment.

picSTOCK/Getty Images



Quels types de vaccins contre la poliomyélite existe-t-il ?

Il existe deux types de vaccins contre la poliomyélite. Le vaccin injectable inactivé est le seul qui ait été distribué aux États-Unis depuis 2000, et c’est conseillé sous forme d’une série de quatre injections généralement administrées avant l’âge de 6 ans. Le CDC recommande la première injection à 2 mois. Le vaccin oral (également appelé vaccin Sabin), qui contient un virus vivant affaibli ou atténué, est administré par voie orale.

Le vaccin oral est administré dans d’autres pays, et la propagation actuelle à New York est liée à un virus dérivé du vaccin qui a également été détecté au Royaume-Uni et en Israël. Dans son déclaration cette semaine, le CDC a déclaré que ces virus ne sont pas causés par des enfants vaccinés contre la polio.

Le Dr Amesh Adalja est médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. Il dit que le vaccin antipoliomyélitique oral est toujours administré dans d’autres pays parce qu’il est moins cher et plus facile à administrer (pas besoin d’aiguilles), mais qu’il “fournit également une immunité beaucoup plus robuste”.

“Le vaccin Sabin a été utilisé aux États-Unis pendant un certain temps, mais à mesure que les risques de poliomyélite diminuaient, le vaccin Salk (injection injectable) est devenu préféré”, a déclaré Adalja dans un e-mail.

Selon Kedl, le vaccin antipoliomyélitique oral est si efficace contre l’infection car il arrête le virus là où il commence : la bouche. Polio pénètre dans le corps par la bouche, généralement par des mains contaminées par les selles d’une personne infectée. C’est la même raison pour laquelle certains chercheurs disent qu’un vaccin nasal COVID-19 sera plus efficace pour prévenir l’infection, car le virus respiratoire pénètre par le nez.

Mais bien qu’ils soient très efficaces contre la poliomyélite, les vaccins vivants comportent le risque de revenir à des formes plus contagieuses.

“La poliomyélite est l’enfant de l’affiche pour expliquer pourquoi les vaccins atténués sont si bons, et pourquoi nous devons également toujours développer une approche plus sous-unitaire ou de vaccin tué”, a déclaré Kedl.

Ramesh Lalwani/Getty Images



Quelle est l’efficacité du vaccin contre la poliomyélite?

Le CDC dit que trois doses d’IPV (les injections inactives actuellement disponibles aux États-Unis) sont efficace à au moins 99 % à prévenir la paralysie causée par la poliomyélite et que deux doses sont efficaces à 90 %. Même pour un vaccin qui a aidé à éradiquer une maladie, cela semble vraiment élevé. Mais alors que les vaccins n’ont pas été entièrement mis à l’épreuve, cette efficacité sonne vrai avec Kedl.

“C’est certainement l’un des vaccins les plus efficaces, sous l’une ou l’autre de ses formes, qui ait jamais été fabriqué”, a déclaré Kedl. “Non pas parce que les vaccins eux-mêmes sont si high-tech et fantastiques, c’est juste que la poliomyélite elle-même est vraiment sensible à une réponse immunitaire assez modérée.” Autrement dit, nous pourrions avoir besoin de moins d’anticorps produits à partir du vaccin pour nous protéger contre la poliomyélite par rapport aux autres virus.

“La poliomyélite semble être très susceptible d’être arrêtée par une réponse vaccinale raisonnablement modeste”, a-t-il noté. “Dieu merci.”

Ai-je besoin d’un autre vaccin contre la poliomyélite ou d’un rappel ?

Avec juste une propagation locale à New York, le CDC n’a apporté aucune modification à ses recommandations de vaccins pour le grand public pour le moment.

“Les rappels ne sont vraiment recommandés par le CDC que dans des circonstances particulières, y compris les voyages dans des zones où la poliomyélite sauvage est présente ou dans lesquelles des souches dérivées de vaccins circulent”, a déclaré Adalja. “L’État de New York a élargi cette recommandation pour inclure les travailleurs de la santé et les travailleurs des eaux usées.”

Les responsables de la santé à New York exhortent tout le monde à commencer sa série de vaccins contre la poliomyélite dès que possible s’ils ne l’ont pas encore fait – y compris les adultes qui n’ont jamais été vaccinés ou qui ne se souviennent pas s’ils l’ont été. Si vous vivez n’importe où aux États-Unis et que vous n’avez pas été vacciné contre la poliomyélite, contactez votre médecin.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.