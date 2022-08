Poliomyélite au Canada? Eaux usées à tester

Le Canada prévoit de commencer à tester les eaux usées dans un certain nombre de villes pour le poliovirus à la suite de nouveaux cas signalés à l’étranger, a confirmé vendredi l’Agence de la santé publique du Canada.

Bien que le Canada soit exempt de polio depuis 1994 – grâce à l’adoption du vaccin contre la polio – l’ASPC prévient qu’il pourrait revenir, car il circule toujours dans d’autres pays.

L’État de New York a confirmé un seul cas de poliomyélite le 21 juillet et l’Associated Press a rapporté vendredi que le virus qui cause la maladie paralytique hautement transmissible a été détecté dans les eaux usées de la ville de New York.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CTVNews.ca vendredi, l’Agence de la santé publique du Canada a déclaré qu’elle était au courant du cas confirmé à New York et qu’elle prévoyait de lancer une initiative de test des eaux usées au Canada “dès que possible”. Jusqu’à présent, aucun cas récent de poliomyélite n’a été détecté au Canada.

“L’ASPC a communiqué avec des partenaires nationaux et internationaux qui sont des experts dans ce domaine pour finaliser une stratégie de test des eaux usées”, a écrit l’agence, ajoutant qu’elle commencera également à tester des échantillons d’eaux usées collectés plus tôt cette année dans les principales communautés à haut risque pour déterminer si la poliomyélite était présent au Canada avant les cas internationaux signalés.

“L’ASPC enverra également des échantillons aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour confirmation supplémentaire”, a écrit l’agence. Il n’a pas précisé quand ni où les tests auront lieu.

ÉPANDEUR SILENCIEUX

La poliomyélite est souvent asymptomatique, mais dans certains cas, l’infection virale peut entraîner la paralysie ou la mort.

Étant donné que l’analyse des eaux usées peut détecter la présence de virus dans une communauté où des cas asymptomatiques pourraient autrement échapper à la détection clinique, le scientifique environnemental Mike McKay a déclaré que cela pourrait être un outil précieux pour les agences de santé publique qui surveillent si le virus revient au Canada.

McKay est directeur exécutif de l’Institut de recherche environnementale des Grands Lacs de l’Université de Windsor. Il dirige une équipe qui a analysé des échantillons d’eaux usées de Windsor, Leamington, Amherstburg, Lakeshore, London, Sault Ste. Marie, North Bay et Thunder Bay tout au long de la pandémie. Bien que l’analyse des eaux usées ait été utilisée pour surveiller la consommation de drogues au Canada avant la pandémie, ce n’est qu’avec l’arrivée de la COVID-19 que des scientifiques comme McKay ont commencé à l’utiliser pour suivre la propagation des virus.

“Les eaux usées ont été sous-utilisées, négligées pendant si longtemps, et réaliser à quel point elles peuvent être une ressource potentielle pour nous aider à comprendre la transmission des maladies à travers les communautés est passionnant”, a déclaré McKay à CTVNews.ca dans une interview vendredi.

Suite à l’utilisation réussie des tests d’eaux usées pour suivre le COVID-19, McKay a déclaré que certains de ses collègues d’autres établissements de l’Ontario ont déjà commencé à l’utiliser pour surveiller des maladies comme la grippe et la variole du singe.

«Reconnaître son application plus large à la santé publique est vraiment excitant, et nous sommes heureux de pouvoir participer et aider les bureaux de santé publique à répondre au COVID-19 et, espérons-le, aux futures épidémies», a-t-il déclaré.

Néanmoins, l’ASPC a averti que le dépistage précis des eaux usées pour le poliovirus est une science en développement et imparfaite. Par exemple, les détections d’eaux usées peuvent être affectées par des événements de précipitations extrêmes, comme des inondations dans une communauté.

L’agence a déclaré qu’il était important que les enfants soient complètement vaccinés et à jour sur leurs rappels, car les pays où le virus ne se trouve normalement pas – comme le Royaume-Uni, Israël et les États-Unis – signalent de nouveaux cas.

“Bien que le risque général de poliomyélite pour le public canadien reste faible, ces cas internationaux sont un bon rappel de se tenir au courant des vaccinations, même pour les maladies rares évitables par la vaccination”, a écrit l’agence.