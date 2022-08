Polio: plus de virus découverts alors que les enfants de Londres offraient des vaccins

LONDRES –

Les enfants âgés de 1 à 9 ans à Londres ont été éligibles pour des doses de rappel d’un vaccin contre la poliomyélite mercredi après que les autorités sanitaires britanniques ont rapporté avoir trouvé des preuves que le virus s’est propagé dans plusieurs zones de la ville, mais n’ont trouvé aucun cas de maladie paralytique chez les personnes.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré avoir détecté des virus dérivés du vaccin antipoliomyélitique oral dans les eaux usées de huit arrondissements de Londres. L’analyse par l’agence des échantillons de virus a suggéré que “la transmission est allée au-delà d’un réseau étroit de quelques individus”.

L’agence a déclaré qu’elle n’avait localisé personne infectée par le virus et que le risque pour l’ensemble de la population était faible. La décision d’offrir des rappels aux jeunes enfants était une précaution, a-t-il déclaré.

“Cela garantira un niveau élevé de protection contre la paralysie et contribuera à réduire la propagation”, a déclaré l’agence.

L’agence a déclaré qu’elle étendait également la surveillance des eaux usées à au moins 25 autres sites à Londres et à l’échelle nationale.

La plupart des gens à travers la Grande-Bretagne sont vaccinés contre la poliomyélite dans leur enfance. Selon l’Organisation mondiale de la santé, seule une infection par la poliomyélite sur 200 entraîne une paralysie ; la plupart des gens ne présentent aucun symptôme.

L’Agence de sécurité sanitaire a déclaré qu’elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités sanitaires de l’OMS, des États-Unis et d’Israël pour enquêter sur tout lien avec les virus de la poliomyélite détectés dans ces deux pays.

Kathleen O’Reilly, experte en poliomyélite à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré que le virus de la poliomyélite circulant à Londres était “génétiquement lié” à des cas récents identifiés aux États-Unis et en Israël.

“Une enquête plus approfondie est nécessaire pour bien comprendre comment ils sont connectés, mais cela montre que ce virus a le potentiel de provoquer des maladies”, a déclaré O’Reilly dans un communiqué.

La poliomyélite est une maladie qui se propage souvent dans l’eau et qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle a été en grande partie éradiquée des pays développés, mais des épidémies subsistent au Pakistan, en Afghanistan et dans certaines parties de l’Afrique.

Les premiers symptômes comprennent de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des vomissements et une raideur musculaire. Parmi les personnes paralysées par la maladie, la mort peut survenir dans jusqu’à 10 % des cas lorsque leurs muscles respiratoires deviennent paralysés.

Dans de rares cas, le virus vivant contenu dans le vaccin antipoliomyélitique oral utilisé dans l’effort mondial d’éradication de la maladie peut muter en de nouvelles formes suffisamment puissantes pour déclencher de nouvelles épidémies. L’effort de rappel de vaccination à Londres utilisera des vaccins antipoliomyélitiques injectés qui ne comportent pas ce risque.

“Nous savons que les zones de Londres où le virus de la poliomyélite est transmis ont certains des taux de vaccination les plus bas”, a déclaré le Dr Vanessa Saliba, épidémiologiste de l’Agence de sécurité sanitaire.