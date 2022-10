Polio : la Fondation Bill Gates promet des milliards pour le soutien

La Fondation Bill & Melinda Gates a déclaré dimanche qu’elle engagerait 1,2 milliard de dollars pour soutenir les efforts visant à mettre fin à toutes les formes de poliomyélite dans le monde.

La poliomyélite est une maladie hautement contagieuse qui se propage principalement par contamination par des matières fécales, utilisée pour tuer et paralyser des milliers d’enfants chaque année. Bien qu’il n’y ait pas de remède connu, trois injections du vaccin procurent une immunité de près de 100 %.

Les gouvernements et les fondations visent à mettre fin à la poliomyélite au Pakistan et en Afghanistan, les deux derniers pays où le virus continue de circuler.

“Les dernières étapes vers l’éradication sont de loin les plus difficiles. Mais notre fondation reste dédiée à un avenir sans poliomyélite, et nous sommes optimistes que nous le verrons bientôt”, a déclaré Mark Suzman, PDG de la Fondation Bill & Melinda Gates, qui est dirigé par le co-fondateur de Microsoft Corp, Bill Gates, et son ex-femme Melinda French Gates.

Le mois dernier, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a déclaré que le Brésil, la République dominicaine, Haïti et le Pérou couraient un risque très élevé de réintroduction de la poliomyélite. L’État de New York accélère ses efforts pour vacciner les résidents après la détection du virus dans des échantillons d’eaux usées. Des cas ont également été détectés à Londres et à Jérusalem.

En mars, un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le monde se trouvait à un “moment dangereux” dans la lutte contre des maladies comme la poliomyélite, après une épidémie au Malawi.

L’annonce a précédé un moment clé d’engagement qui sera co-organisé par l’Allemagne et l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (IMEP) le 18 octobre. La Fondation Gates fait partie de l’IMEP, un projet majeur entre les gouvernements et les organisations internationales. La fondation a versé près de 5 milliards de dollars à l’IMEP.



