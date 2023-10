Police : Une victime possible de la traite des êtres humains trouvée dans une entreprise de Punxsutawney | Nouvelles

PUNXSUTAWNEY — La police de l’arrondissement de Punxsutawney a retrouvé vendredi une jeune Guatémaltèque de 16 ans disparue qui aurait été victime de trafic d’êtres humains dans un restaurant du centre-ville de Punxsutawney, selon un communiqué de presse publié par le service de police.

Lorsqu’on lui a demandé des commentaires, le chef de la police de l’arrondissement de Punxsutawney, Matt Conrad, a déclaré au Courrier Express : « Nous ne confirmons pas le restaurant, car il s’agit toujours d’une enquête ouverte. »

Le jeudi 5 octobre, le service de police de Bedford Massachusetts et la police de l’État du Massachusetts ont contacté la police de l’arrondissement de Punxsutawney pour demander de l’aide concernant une éventuelle victime de traite des êtres humains dans la région de Punxsutawney, indique le communiqué. Une jeune fille a été vue pour la dernière fois alors qu’elle montait dans le bus scolaire à 7 heures du matin le 4 octobre, à Bedford, dans le Massachusetts, selon le Massachusetts Commonwealth Fusion Center (CFC).

Elle a été décrite comme une jeune Guatémaltèque de 16 ans, mesurant 4 pieds 11 pouces et pesant 150 livres, avec des cheveux bruns et des yeux bruns. Le mineur parlait espagnol et peu ou pas anglais. Le service de police de Bedford a obtenu une vidéosurveillance du centre commercial où le téléphone portable de la jeune fille a été récupéré. Elle est apparue sur la vidéo en train de monter dans un SUV gris. Le conducteur du véhicule a ensuite été identifié grâce à l’immatriculation du véhicule et a déclaré aux enquêteurs qu’il avait été « payé pour déposer la femme dans un commerce du centre-ville situé sur Mahoning Street à Punxsutawney, en Pennsylvanie », a indiqué la police.

La police de l’arrondissement de Punxsutawney a vérifié plusieurs appartements situés au-dessus des commerces du centre-ville de Punxsutawney le jeudi 5 octobre, mais n’a pas localisé la victime signalée. Le 6 octobre, la police a reçu de nouvelles informations de l’unité des victimes à haut risque du MSP, qui a indiqué que le conducteur avait été réinterrogé et que la jeune fille avait été déposée dans le pâté de maisons 1000 d’East Mahoning Street. Le conducteur a déclaré qu’un homme était sorti de la résidence et lui avait payé 400 $, selon la police. Le chauffeur a également fourni le numéro de téléphone de l’homme par qui il était payé. Une analyse du téléphone récupéré de la victime dans le Massachusetts a révélé un numéro de téléphone de la région de Punxsutawney et correspondait au numéro fourni par le conducteur.

Le numéro de téléphone portable a été fourni au contrôle du comté de Jefferson et les données à la police de l’arrondissement de Punxsutawney. Le chef Conrad et le maître patrouilleur Ryan Miller se sont rendus au pâté de maisons 1000 d’East Mahoning Street, mais une fouille de la zone n’a pas permis de localiser la jeune fille en question. Cependant, une nouvelle piste a été présentée.

Miller et Conrad se sont rendus dans un restaurant du centre-ville, où un dépliant « personne disparue » a été montré aux employés. Les employés ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu la jeune fille disparue. Les policiers se sont rendus dans la cuisine, où ils ont localisé la jeune fille de 16 ans, qui a été vue avec un chapeau baissé sur le visage, la tête baissée, et en train de faire la vaisselle, selon la police.

Le mineur a été emmené à l’hôpital régional de Punxsutawney pour recevoir les soins médicaux nécessaires et être évalué par un médecin. Elle a été libérée par la police de l’arrondissement de Punxsutawney et confiée aux soins et à la garde du département de probation pour mineurs du comté de Jefferson.