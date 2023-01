Police : une femme tue par balle son mari mourant à l’hôpital

DAYTONA BEACH, Floride (AP) – Une femme a tué par balle son mari en phase terminale dans un hôpital de Floride samedi, puis s’est barricadée dans sa chambre pendant quatre heures avant de se rendre, ont déclaré des responsables de Daytona Beach.

Ellen Gilland, 76 ans, a déclaré aux policiers que son mari de 77 ans, Jerry Gilland, était malade depuis un certain temps et qu’ils avaient planifié la fusillade ensemble, a déclaré la porte-parole de la police, Carrie McCallister.

Après avoir tiré sur son mari vers 11h30, elle a refusé de sortir jusqu’à environ 15h30 après avoir négocié avec la police, a déclaré McCallister. Ellen Gilland ne s’est pas blessée et personne d’autre n’a été blessé. Une partie de l’hôpital a été évacuée et certains médecins, infirmières et autres se sont cachés dans des placards et des chambres verrouillés.

McCallister a déclaré qu’aucune accusation n’avait été immédiatement annoncée.

Les responsables d’AdventHealth n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

The Associated Press