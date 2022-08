Police : Une femme liée à la mort d’une valise est probable en Corée du Sud

La police sud-coréenne pense qu’un possible parent de deux enfants dont les corps ont été retrouvés dans des valises en Nouvelle-Zélande la semaine dernière se trouve probablement en Corée du Sud.

Les dossiers d’immigration montrent que la femme non identifiée dans la quarantaine est arrivée en Corée du Sud en 2018, mais il n’y a eu aucune trace de son départ depuis, a déclaré Park Seung-hoon, un responsable de l’Agence nationale de police de Séoul.

Park a déclaré que la police sud-coréenne avait transmis l’information à la police néo-zélandaise après avoir reçu une demande d’aide à l’enquête. Mais la police sud-coréenne n’a actuellement aucune autorité pour retrouver l’endroit où se trouve la femme ou la détenir car elle reste une citoyenne néo-zélandaise peut-être liée à un crime qui s’est produit en Nouvelle-Zélande, a déclaré Park.

Il serait difficile pour la police sud-coréenne de la poursuivre à moins que la Nouvelle-Zélande ne demande officiellement son extradition, ce qui peut arriver si l’enquête se poursuit à un point où Interpol place une notice rouge contre elle, a déclaré Park.

La femme est née en Corée du Sud et a ensuite déménagé en Nouvelle-Zélande où elle a obtenu la citoyenneté. La police néo-zélandaise soupçonne que la femme pourrait être la mère des enfants retrouvés morts, car son ancienne adresse en Nouvelle-Zélande a été enregistrée dans une unité de stockage où les valises ont été conservées pendant des années, selon Park.

Les restes des enfants ont été retrouvés la semaine dernière dans des valises qu’une famille néo-zélandaise a achetées lors d’une vente aux enchères en ligne impliquant des biens abandonnés. Les enfants avaient entre 5 et 10 ans et étaient morts depuis plusieurs années, et les valises avaient été entreposées pendant au moins trois ou quatre ans, a déclaré l’inspecteur-détective Tofilau Faamanuia Vaaelua.

Kim Tong-hyung, Associated Press