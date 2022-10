Police : Une femme détenue pendant un mois, violée à plusieurs reprises

EXCELSIOR SPRINGS, Mo. (AP) – Une femme du Missouri a été retenue captive dans une pièce du sous-sol pendant environ un mois et a été violée à plusieurs reprises avant de pouvoir s’échapper, selon des documents d’accusation déposés mardi.

Le suspect, Timothy M. Haslett, 39 ans, d’Excelsior Spring, Missouri, a été arrêté vendredi. Il est accusé de viol au premier degré ou de tentative de viol, d’enlèvement au premier degré et d’agression au deuxième degré. Il est emprisonné sous caution de 500 000 $ et n’a pas encore d’avocat répertorié.

La victime a été retrouvée tôt vendredi, vêtue de lingerie en latex et d’un collier en métal avec ce qui semblait être un cadenas sur le devant, a rapporté le Kansas City Star. La femme a déclaré à la police qu’elle avait été arrêtée début septembre, puis emmenée dans une maison et gardée dans une petite pièce au sous-sol du suspect.

La police a retiré le verrou qui, selon eux, restreignait la respiration de la femme. Elle a indiqué la maison où elle était détenue alors qu’elle était conduite à l’hôpital, selon une déclaration de cause probable d’un détective.

«Il l’a maintenue menottée aux poignets et aux chevilles. Elle a pu se libérer lorsqu’il a emmené son enfant à l’école », indique le communiqué de cause probable. La femme a déclaré à la police que Haslett la fouettait et la violait fréquemment.

La police tente toujours de déterminer s’il y a d’autres victimes. Le Star a rapporté que depuis l’arrestation de Haslett, la police a emporté de gros sacs de preuves depuis la maison de style ranch. Ils ont utilisé un chien mort – qui peut suivre les disparus ou les morts – pour examiner la cour et le camion de Haslett.

Excelsior Springs, une ville de 11 600 habitants, se trouve à 48 kilomètres au nord-est de Kansas City.

The Associated Press