Police : une femme de Floride cache le corps de sa mère dans un congélateur

SEBASTIAN, Floride (AP) – Une femme de Floride a été accusée d’avoir omis de signaler le décès de sa mère plus de deux mois après la découverte du corps de la femme dans un congélateur de la maison qu’ils partageaient.

La femme, 64 ans, a été arrêtée jeudi et également accusée de falsification de preuves. Le corps de sa mère, âgée de 93 ans, a été retrouvé après un contrôle de l’aide sociale fin avril, selon la page Facebook du département de police de Sebastian. La fille a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait acheté le congélateur et y avait mis le corps de sa mère afin qu’elle puisse continuer à recevoir ses prestations d’invalidité.

Le département a déclaré qu’une enquête avait montré que la femme était décédée de causes naturelles et qu’elle était morte pendant deux semaines avant que son corps ne soit mis au congélateur. Les enquêteurs qui ont fouillé la propriété ont trouvé un matelas très taché caché dans des broussailles épaisses et recouvert de feuilles de palmier coupées, a indiqué la police.

La femme était détenue à la prison du comté d’Indian River sous caution de 10 000 $. Les dossiers de prison en ligne ne mentionnaient pas d’avocat pour elle.

The Associated Press