Police : une ex-législatrice afghane, garde abattue à son domicile

KABOUL, Afghanistan (AP) – Une ancienne législatrice afghane et son garde du corps ont été abattus par des assaillants inconnus à son domicile de la capitale, Kaboul, a annoncé dimanche la police.

Mursal Nabizada faisait partie des rares femmes parlementaires restées à Kaboul après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021.

C’est la première fois qu’un député de l’administration précédente est tué dans la ville depuis la prise de contrôle.

Le chef de la police locale, Molvi Hamidullah Khalid, a déclaré que Nabizada et son garde avaient été abattus vers 3 heures du matin samedi dans la même pièce.

Il a dit que son frère et un deuxième agent de sécurité avaient été blessés. Un troisième agent de sécurité a pris la fuite avec de l’argent et des bijoux.

Elle est décédée au premier étage de sa maison, qui lui servait de bureau. Khalid a déclaré que des enquêtes étaient en cours. Il n’a pas répondu aux questions sur les motifs possibles.

Nabizada a été élu en 2019 pour représenter Kaboul et est resté en fonction jusqu’à la prise de pouvoir des talibans.

Elle a été membre de la commission parlementaire de défense et a travaillé au sein d’un groupe privé non gouvernemental, l’Institut de recherche et de développement des ressources humaines.

The Associated Press