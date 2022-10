Police : Une arme de poing puissante utilisée dans le meurtre d’un officier de Vegas

LAS VEGAS (AP) – Un homme accusé d’avoir tué un officier de patrouille vétéran de Las Vegas a tiré 18 coups de feu avec une arme de poing puissante qu’un responsable a décrite comme un «pistolet AK-47», dont un qui a pénétré le gilet balistique de l’officier et un qui a blessé la belle-mère de l’homme à la jambe, a déclaré lundi un haut responsable de la police.

“Vous savez, c’est un coup dur à encaisser pour notre service de police”, a déclaré le shérif adjoint du comté de Clark, Andrew Walsh, aux journalistes, devenant ému en fournissant des détails supplémentaires sur la fusillade du 13 octobre qui a mortellement blessé l’officier Truong Thai. “Il fait partie de ces gars qui ont touché tout le monde.”

Le tireur présumé, Tyson Shawn Jordan Hampton, 24 ans, de Las Vegas, a utilisé un pistolet Century Arms RAS47, tirant des munitions de calibre 7,62, dont celle qui a mortellement frappé Thai au côté et celle qui a blessé la mère de la femme de Hampton à la jambe, a déclaré Walsh. .

Des clips vidéo d’une caméra portée sur le corps ont montré que Thai avait tiré cinq coups de feu et que le policier Ryan Gillihan avait tiré sept fois alors que Hampton tendait la main par la fenêtre du conducteur d’une berline bleue sur les lieux d’une dispute domestique à 1 h du matin qui avait incité la femme de Hampton et elle. mère à chaque appel au 911.

Hampton a été arrêté peu de temps après à quelques pâtés de maisons après que des véhicules de police aient encerclé la berline bleue et qu’un chien policier lui ait sauté dessus pour l’amener au sol à l’extérieur de la voiture.

Walsh a déclaré que la police avait récupéré l’arme présumée du crime et une arme de poing de calibre .40 dans la voiture qui n’avait pas été utilisée lors de la fusillade. Le fusil AK-47 est une arme de guerre développée dans l’ex-Union soviétique par le concepteur russe d’armes légères Mikhail Kalachnikov.

Hampton a été soigné pour des blessures mineures et reste emprisonné dans l’attente d’une audience mardi au cours de laquelle il devrait avoir un avocat nommé pour sa défense pour le meurtre d’une personne protégée, une tentative de meurtre et d’autres accusations et un chef de délit de violence domestique.

Les autorités avaient précédemment décrit les femmes qui avaient convoqué la police pour le différend près d’un carrefour très fréquenté à l’est du Strip de Las Vegas comme la petite amie de Hampton et sa mère. Un SUV de la police et le véhicule de la belle-mère ont également été touchés par des balles, et Walsh a déclaré lundi qu’il était clair que la balle qui a blessé la femme provenait de l’arme de Hampton.

Gillihan, 32 ans, policier depuis 2017, est en congé payé dans l’attente du procureur de district et des examens départementaux de la fusillade.

Des funérailles avec tous les honneurs de l’exercice de leurs fonctions sont prévues le 28 octobre pour Thai, 49 ans, qui a servi comme patrouilleur et officier de formation, enquêteur sur les crimes financiers et instructeur d’armes à feu pendant 23 ans en tant qu’officier de police de Las Vegas. Le père divorcé d’une femme de 19 ans était également un joueur de volley-ball et un entraîneur passionné.

Les dossiers montrent que Hampton n’a plaidé aucune contestation en avril 2021 à Las Vegas pour une accusation de délit d’affichage d’une arme de manière menaçante lors d’une dispute domestique et s’est conformé aux ordonnances du tribunal, y compris la remise d’une arme de poing de 9 mm.

Ken Ritter, l’Associated Press