Police : un tireur du centre commercial de l’Indiana a tiré 24 fois en 15 secondes

GREENWOOD, Ind. (AP) – Un homme de 20 ans qui a tiré sur cinq personnes dans un centre commercial de la banlieue d’Indianapolis, tuant trois d’entre eux, a tiré 24 fois en 15 secondes avant d’être abattu par un passant armé, ont annoncé les autorités. Mardi.

Les résultats préliminaires de l’autopsie montrent que le tireur Jonathan Sapirman de Greenwood a été abattu de huit balles, a annoncé mardi le bureau du coroner du comté de Johnson.

Aucune des blessures par balle n’a été auto-infligée, a déclaré le bureau du coroner.

En outre, le chef de la police de Greenwood, James Ison, a publié mardi une déclaration indiquant que la vidéo de surveillance montrait que Sapirman avait été abattu dans les 15 secondes suivant l’ouverture du feu, et non dans les deux minutes, comme l’avait déclaré le chef lors d’une conférence de presse lundi.

Ison a imputé l’erreur de synchronisation à une mauvaise lecture de ses notes lors de la conférence de presse.

Sapirman a continué à tirer sur des gens au Greenwood Park Mall dimanche jusqu’à ce qu’il soit tué par balle par Elisjsha Dicken, 22 ans, de Seymour, une ville située à environ 72 kilomètres au sud de Greenwood.

Dicken faisait du shopping avec sa petite amie à l’époque, a déclaré Ison, qualifiant l’action rapide de Dicken de “rien de moins qu’héroïque”.

Les bureaux des coroners du comté de Johnson et du comté de Marion ont identifié les victimes tuées comme un couple marié d’Indianapolis – Pedro Pineda, 56 ans, et Rosa Mirian Rivera de Pineda, 37 ans – et Victor Gomez, 30 ans, également d’Indianapolis.

Une femme atteinte d’une balle dans la jambe et une fillette de 12 ans qui a été touchée par des éclats d’obus dans le dos ont été blessées lors de l’attaque, a annoncé la police.

The Associated Press