Police: un suspect du meurtre de 4 personnes dans l’Ohio arrêté au Kansas

DAYTON, Ohio (AP) – Un suspect recherché dans l’Ohio dans la mort par balle de quatre personnes, dont une adolescente, a été arrêté au Kansas, ont annoncé les autorités.

La police du canton de Butler, dans le comté de Montgomery, a déclaré samedi soir que Stephen Marlow, 39 ans, avait été arrêté par la police locale de Lawrence, au Kansas. Le chef John Porter a déclaré que Marlow serait extradé vers l’Ohio pour faire face à des accusations dans les meurtres.

Les documents judiciaires ne mentionnent pas d’avocat représentant Marlow ; un message sollicitant des commentaires a été laissé samedi à un numéro inscrit à son nom.

Des officiers ont été appelés dans le quartier de l’Ohio peu avant midi vendredi sur un rapport de coups de feu et ont trouvé quatre victimes blessées par balle sur plusieurs scènes de crime, a indiqué la police. Le Dayton Daily News a rapporté que les victimes avaient été retrouvées dans deux maisons séparées où elles vivaient, près de la maison appartenant aux parents de Marlow.

Le bureau du coroner du comté de Montgomery a identifié samedi les victimes comme étant Clyde Knox, 82 ans, Eva Knox, 78 ans, Sarah Anderson, 41 ans, et une jeune fille de 15 ans dont le nom n’a pas été dévoilé. Tous ont été déclarés morts sur les lieux.

La police avait averti quiconque voyant Marlow, qui avait fui, de “ne pas l’approcher car il est toujours susceptible d’être armé et dangereux”.

Porter a qualifié la fusillade de “premier crime violent dans ce quartier de mémoire récente” et a déclaré que les enquêteurs tentaient de déterminer un motif et si “la maladie mentale a joué un rôle”. Il a exprimé sa gratitude aux résidents pour leur soutien et leurs conseils et a également remercié les autres forces de l’ordre impliquées dans l’affaire.

Le Dayton Daily News a rapporté que Marlow avait quitté la probation en février pour cambriolage aggravé et accusations menaçantes aggravées résultant d’un incident survenu en juillet 2019 dans la banlieue de Dayton à Vandalia, selon les archives judiciaires du comté de Montgomery. Vandalia a fermé un certain nombre d’espaces publics samedi par mesure de précaution.

Le surintendant de l’école de Vandalia, Robert O’Leary, a déclaré que le district avait fourni des conseillers et des thérapeutes aux élèves et à leurs familles après le décès de l’adolescent et qu’il continuerait de le faire la semaine suivante. Il l’a appelée un “rayon de lumière” qui était “aussi belle à l’intérieur qu’elle l’était à l’extérieur”.

